Додано: Пон 19 тра, 2025 23:39

ЛАД написав: Я назвал вас базарной бабой без мозгов. Я назвал вас

ЛАД написав: Вы обвинили меня в том, что я не за тех голосовал. Хотя не знаете, за кого я голосовал.

Сейчас вы не знаете, но 30 лет вы за кого-то голосовали. Может, вы и себе претензии предъявите, а не только окружающим, которые вам ничем не обязаны? Вы обвинили меня в том, что я не за тех голосовал. Хотя не знаете, за кого я голосовал.Сейчас вы не знаете, но 30 лет вы за кого-то голосовали. Может, вы и себе претензии предъявите, а не только окружающим, которые вам ничем не обязаны?

А почему именно «баба»? Почему не «базарный мужик»? У Вас «без мозгов» только «бабы» бывают? Я же Вам и написал и спросил - знают ли Ваши дочери как их отец невежественно к ним относиться. Он их пол считает низменным.Я вчера провёл прекрасный день в Шотландии с подругой, у которой муж умирает от рака. Глиобластома. Шансов нет. Моя любовь тоже болеет раком. Вы даже не представляете как мне всё равно как Вы и другие меня тут обзываете. Мы вчера говорили о том, как мы хотим закончить эту жизнь. Она мечтает войти в море и не вернуться, а у меня навязчивая идея выпрыгнуть из окна. У меня есть всё по меркам многих людей, и это - так, но жить я не хочу. Вы, честно, не к тому пристали со своими претензиями. Да, я отношусь к жизни иначе, да, я не буду критиковать тех, кто выехал. Вам повезло дожить до 74, а некоторым этот возраст недоступен. Повторюсь, что я сам хочу умереть, так как мне очень очень больно. А здесь мне желают зла и в чём-то обвиняют. За что?Но меня убил рассказ о том, как они выезжали. Оказывается, у него были неправильные документы, неправильно оформленная инвалидность. Он не мог ходить, но его сняли с поезда, так как он- мужчина и должен с раком воевать. Я ненавижу ту дуру, которая упивалась своей властью и устроила ему ужас. Ненавижу, презираю и буду ненавидеть. И надеюсь , что она за всё ответит.Хорошо. Я прошу у Вас прощения. Да, я не знаю за кого лично Вы голосовали. Я написал это образно о поколении. Но Вы правы, что я не могу Вас лично обвинять в том, что Вы не за того голосовали. В принципе, голосовать было не за кого.