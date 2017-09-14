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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13905139061390713908
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Європа налаштована не здавати Україну.

точніше Європа налаштована прикриватись Україною до останнього 58-річного штурмовика з лопатою. Паралельно імітуючи бурхливе підвищення обороноздатності та збираючи щотижня коаліції потужно-рішуче стурбовано-охочих балаболів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 09:08

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Європа налаштована не здавати Україну.

точніше Європа налаштована прикриватись Україною до останнього 58-річного штурмовика з лопатою. Паралельно імітуючи бурхливе підвищення обороноздатності та збираючи щотижня коаліції потужно-рішуче стурбовано-охочих балаболів

Да. Це одне і теж.
Просто ніхто прямо дану сторону медалі не висвітлює.
І за великим рахунком все по чесному, логічно, нормально.

Картинко:
Україна ж частина великого цілого - Європи? Частина.
На Європу насувається загроза. Першим форпостом є Україна. Її функція очевидна...
Виграти час, нанести максимальний урон агресору і триматися-триматися до останнього або поки сама не прийме рішення.
Тобто функція-участь того ж Маріуполя, Авдіївки, Бахмуту і т.д.
Героїчно битися з агресором.
Саме в площині функції.

А результат може бути інший. Впритул до Перемоги.

Це колія...
Остаточне закріплення в якій визначила РГ. Вибір українського народу.
detroytred
 
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