в понеділок Трамп зробив суперечливу заяву: хоча США не виходять з переговорів, він розглядає такий варіант, додавши, що існує "певна межа", яку він відмовився конкретизувати. Він не виключив нових санкцій чи додаткової зброї для України, але дав зрозуміти — робити цього не поспішає.



"Я думаю, що щось станеться, а якщо ні, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", — заявив Трамп у Білому домі.

"Сьогодні складається враження, що ми повернулися до набагато довгострокового сценарію, в якому Путін купує собі та своїм військовим більше часу", — вважає Крістін Берзіна, керуюча програми "Геостратегія Північ" у Німецькому фонді Маршалла. — "Путін отримав більше можливостей, а припинення вогню та врегулювання здаються все більш далекими".

Італія підготувала новий пакет військової допомоги для України

Італія підготувала для України новий пакет помопоги. За даними ЗМІ, туди можуть увійти бронетранспортери типу M113 – VCC-2 Camilino, а також систему супутникового спостереження, яка допоможе у плануванні операцій.

Австралія розпочала передачу Україні списаних танків Abrams, незважаючи на те, що США ставлять під сумнів доцільність такого рішення.

процес завантаження перших із 49 транспортних засобів на вантажне судно розпочався нещодавно.

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 560 тисяч євро

як я прогнозував ще в листопаді 2024, Трампу не вдасться примусити путіна припинити війну і він в цьому буде звинувачувати Зеленського (що він не згоден на 4 області+крим=капіталяцію), минуло минуло півроку -ми це все побачили.Зеленський погодвися на 30д припиняння вогню , погодився на зустріч у Стамбулі (тепер навіть у Ватікані), але хуйло не поспішає зупинятись, Трамп нарешті визнає "себе балаболом", після розмови з путіним він розмовляє з лідерами ЕС (Італія,Фпанція, Німеччина) і Брітанії, для чого? що визнати невдачу, ні. Він розгублений , хоч і не визнає це, він потребує підтримки інших союзників.А куди подівся той півень, що казав про "please, they want kissing my ass"ЕС на стадії запровадження 17 пакету санкції, але вже почали готувати 18й пакет(де прайскєп на російську нафту буде знижений з 60 до 50), м'яка сила-це дуже добре, коли немає мужності застосувати грубу силу.Румунія прийняла рішення збивати російські шахіди при потраплянні в повітряний простір країни.+з останніх повідомлень, США дали дозвіл на це