|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 19 тра, 2025 22:30
Все ж таки Зе показав Трампичу півруки одразу:
*В Турции, Ватикане или Швейцарии рассматриваем возможность встречи делегаций Украины, РФ, США и ЕС , — Зеленский...* (С)
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24412
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 тра, 2025 22:41
detroytred написав: thenewepic написав:
А там сподівання, що рано чи пізно Трампу все це набридне і він просто вийде з процесу (фактично кине Україну напризволяще), Україна залишиться без допомоги від США, Європа не зможе зібратися і замінити Штати у цьому процесі, ЗСУ без допомоги не втримаються і фронт почне валитися. І не те, щоб цей сценарій був зовсім неймовірним.
При цьому сценарії вся надія, що ЗСУ витримають натиск, навіть в умовах сильно зменшеної зовнішньої допомоги. Якщо це вдасться, то, як мінімум, ми не капітулюємо.
В мене думка наступна:
Трамп вмиє руки, вийде --- це суто з перемовин, з намагання зупинити війну.
А так Трамп в колії. Буде допомагати. Нікуди не дінеться. Мінімум забезпечувати буде.
Гадаю, що ймовірним залишається сценарій постановки Трампа в лижню. Короною та демами. Тобто Байден для пу ще миротворцем буде здаватися на фоні Трампа.
Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.
ні, в трампа з путіном перемовини не тільки про Україну. З перемовин він не вийде.
А от з війни може, і ще не факт що не вдарить в спину. Зробивши ставку на комусь з оточення Зеленського. І тут питання не в чому а питання для чого?
Для чого трампу зеленський? Що він може дати ще? З того що не можуть дати інші.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 19 тра, 2025 22:58
Потужная Коалиция Потужных Охочых переживает, что придется кошелек доставать?..
Європейських лідерів неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з путіним, - кореспондент Financial Times
«Одна з осіб, обізнаних із розмовою, сказала, що лідери під час дзвінку були приголомшені тим, як президент США описав досягнуті домовленості. Вона додала, що було зрозуміло: Трамп «не готовий посилити тиск» на путіна, щоб той серйозно сів за стіл переговорів», - повідомив головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер.
У європейських столицях також побоюються, що Трамп може укласти угоду з путіним, яка задовольнить максималістські вимоги останнього і суперечитиме інтересам України.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9677
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 19 тра, 2025 23:39
ЛАД написав:
Я назвал вас базарной бабой без мозгов
.
А почему именно «баба»? Почему не «базарный мужик»? У Вас «без мозгов» только «бабы» бывают? Я же Вам и написал и спросил - знают ли Ваши дочери как их отец невежественно к ним относиться. Он их пол считает низменным.
Я вчера провёл прекрасный день в Шотландии с подругой, у которой муж умирает от рака. Глиобластома. Шансов нет. Моя любовь тоже болеет раком. Вы даже не представляете как мне всё равно как Вы и другие меня тут обзываете. Мы вчера говорили о том, как мы хотим закончить эту жизнь. Она мечтает войти в море и не вернуться, а у меня навязчивая идея выпрыгнуть из окна. У меня есть всё по меркам многих людей, и это - так, но жить я не хочу. Вы, честно, не к тому пристали со своими претензиями. Да, я отношусь к жизни иначе, да, я не буду критиковать тех, кто выехал. Вам повезло дожить до 74, а некоторым этот возраст недоступен. Повторюсь, что я сам хочу умереть, так как мне очень очень больно. А здесь мне желают зла и в чём-то обвиняют. За что?
Но меня убил рассказ о том, как они выезжали. Оказывается, у него были неправильные документы, неправильно оформленная инвалидность. Он не мог ходить, но его сняли с поезда, так как он- мужчина и должен с раком воевать. Я ненавижу ту дуру, которая упивалась своей властью и устроила ему ужас. Ненавижу, презираю и буду ненавидеть. И надеюсь , что она за всё ответит.
ЛАД написав:
Вы обвинили меня в том, что я не за тех голосовал. Хотя не знаете, за кого я голосовал.
Сейчас вы не знаете, но 30 лет вы за кого-то голосовали. Может, вы и себе претензии предъявите, а не только окружающим, которые вам ничем не обязаны?
Хорошо. Я прошу у Вас прощения. Да, я не знаю за кого лично Вы голосовали. Я написал это образно о поколении. Но Вы правы, что я не могу Вас лично обвинять в том, что Вы не за того голосовали. В принципе, голосовать было не за кого.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 461
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 тра, 2025 23:56
Banderlog написав: detroytred написав: thenewepic написав:
А там сподівання, що рано чи пізно Трампу все це набридне і він просто вийде з процесу (фактично кине Україну напризволяще), Україна залишиться без допомоги від США, Європа не зможе зібратися і замінити Штати у цьому процесі, ЗСУ без допомоги не втримаються і фронт почне валитися. І не те, щоб цей сценарій був зовсім неймовірним.
При цьому сценарії вся надія, що ЗСУ витримають натиск, навіть в умовах сильно зменшеної зовнішньої допомоги. Якщо це вдасться, то, як мінімум, ми не капітулюємо.
В мене думка наступна:
Трамп вмиє руки, вийде --- це суто з перемовин, з намагання зупинити війну.
А так Трамп в колії. Буде допомагати. Нікуди не дінеться. Мінімум забезпечувати буде.
Гадаю, що ймовірним залишається сценарій постановки Трампа в лижню. Короною та демами. Тобто Байден для пу ще миротворцем буде здаватися на фоні Трампа.
Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.
ні, в трампа з путіном перемовини не тільки про Україну. З перемовин він не вийде.
А от з війни може, і ще не факт що не вдарить в спину. Зробивши ставку на комусь з оточення Зеленського. І тут питання не в чому а питання для чого?
Для чого трампу зеленський? Що він може дати ще? З того що не можуть дати інші.
Підтримую думки Бандерлога і thenewepic
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26288
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2981 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:39
Banderlog написав: detroytred написав: thenewepic написав:
А там сподівання, що рано чи пізно Трампу все це набридне і він просто вийде з процесу (фактично кине Україну напризволяще), Україна залишиться без допомоги від США, Європа не зможе зібратися і замінити Штати у цьому процесі, ЗСУ без допомоги не втримаються і фронт почне валитися. І не те, щоб цей сценарій був зовсім неймовірним.
При цьому сценарії вся надія, що ЗСУ витримають натиск, навіть в умовах сильно зменшеної зовнішньої допомоги. Якщо це вдасться, то, як мінімум, ми не капітулюємо.
В мене думка наступна:
Трамп вмиє руки, вийде --- це суто з перемовин, з намагання зупинити війну.
А так Трамп в колії. Буде допомагати. Нікуди не дінеться. Мінімум забезпечувати буде.
Гадаю, що ймовірним залишається сценарій постановки Трампа в лижню. Короною та демами. Тобто Байден для пу ще миротворцем буде здаватися на фоні Трампа.
Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.
ні, в трампа з путіном перемовини не тільки про Україну. З перемовин він не вийде.
А от з війни може, і ще не факт що не вдарить в спину. Зробивши ставку на комусь з оточення Зеленського. І тут питання не в чому а питання для чого?
Для чого трампу зеленський? Що він може дати ще? З того що не можуть дати інші.
Між Штатами та рфією одвічне глибинне протистояння.
Зараз в Трампа з пу лише слова - пусті спроби домовитись про партнерське майбутнє. Пусті слова.
З Європою в Штатів пуповина-зв'язок. Оте все, що зараз, це милі сваряться. Європа налаштована не здавати Україну. Тому відійти легко Штатам буде складно.
Україна є ричагом впливу-тиску на рфію. Як Європою, так і Штатами. Кинути такий інструмент? Бо дорого?
Так не мати такого інструменту ще дорожче.
Трамп не може нічого вдіяти Зе для заміни. Міг би, то вдіяв.
Запас міцності (до останньої верби) в Україні достатній. До "Жовкви", як мінімум.
Я не заперечую ваш сценарій. Все може трапитися. Але поки бачу отакий.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24412
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 00:51
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Я назвал вас базарной бабой без мозгов
.
А почему именно «баба»? Почему не «базарный мужик»? У Вас «без мозгов» только «бабы» бывают? Я же Вам и написал и спросил - знают ли Ваши дочери как их отец невежественно к ним относиться. Он их пол считает низменным.
М-да.
Грустно. Мозгами вас бог явно обидел. Выводы потрясают своей логичностью.
По поводу болезни жены могу вам посочувствовать, но вряд ли вам это нужно/поможет.
Но вы не первый и не последний, кто проходит через это. Детей у вас нет? Можно жить ради детей.
Но то, что у вас тяжёлые моральные переживания, не объясняет и не даёт вам права писать здесь глупости.
Я ненавижу ту дуру
Эта "дура" просто честно выполняла свои обязанности. Она не виновата в том, что "у него были неправильные документы, неправильно оформленная инвалидность". Так что свою ненависть можете использовать как-то иначе.
Вы даже не представляете как мне всё равно как Вы и другие меня тут обзываете
А мне не всё равно, когда меня оскорбляют и обвиняют бог весть в чём. Не оскорбляйте других, возможно, не будут "обзывать" вас (хотя и не обязательно).
И я к вам не "приставал со своими претензиями", это вы предъявили какие-то претензии мне. Я вообще несколько дней практически не пишу здесь, а вы меня заставили.
Если вы настолько поглощены своей бедой, то зачем вы вообще приходите на эту ветку? Вас эти проблемы просто не должны волновать. Вас должно быть не до этого.
Всё. Разговор окончен.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34448
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5329 раз.
- Подякували: 4847 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 20 тра, 2025 08:54
detroytred написав:
Європа налаштована не здавати Україну.
точніше Європа налаштована прикриватись Україною до останнього 58-річного штурмовика з лопатою. Паралельно імітуючи бурхливе підвищення обороноздатності та збираючи щотижня коаліції потужно-рішуче стурбовано-охочих балаболів
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2307
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 09:08
Letusrock написав: detroytred написав:
Європа налаштована не здавати Україну.
точніше Європа налаштована прикриватись Україною до останнього 58-річного штурмовика з лопатою. Паралельно імітуючи бурхливе підвищення обороноздатності та збираючи щотижня коаліції потужно-рішуче стурбовано-охочих балаболів
Да. Це одне і теж.
Просто ніхто прямо дану сторону медалі не висвітлює.
І за великим рахунком все по чесному, логічно, нормально.
Картинко:
Україна ж частина великого цілого - Європи? Частина.
На Європу насувається загроза. Першим форпостом є Україна. Її функція очевидна...
Виграти час, нанести максимальний урон агресору і триматися-триматися до останнього або поки сама не прийме рішення.
Тобто функція-участь того ж Маріуполя, Авдіївки, Бахмуту і т.д.
Героїчно битися з агресором.
Саме в площині функції.
А результат може бути інший. Впритул до Перемоги.
Це колія...
Остаточне закріплення в якій визначила РГ. Вибір українського народу.
_________________________
Стосовно ж забезпечення-допомоги від Європи-Заходу.
А чим ситуація по цьому відрізняється від забезпечення-допомоги підрозділу-частині?
Якийсь мінімум держава забезпечує, вололнтери допомагають, а так крутись сам, як хоч. Для виконання функції. Це твої проблеми. Ти в колії.
Хоча законодавчо визначено, що для виконання задача-функцій тебе повинно бути відповідно забезпечено. І ніяк інакше.
Ніде нема про перекриття недостатнього забезпечення своїм героїзмом, власною кишенею, життям, здоров'ям. Це було в комуняк..
В демократіях ринкових по іншому.
Хоча в нас на практиці...отой крик душі комбата про поставлені завдання.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24412
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 09:33
в понеділок Трамп зробив суперечливу заяву: хоча США не виходять з переговорів, він розглядає такий варіант, додавши, що існує "певна межа", яку він відмовився конкретизувати. Він не виключив нових санкцій чи додаткової зброї для України, але дав зрозуміти — робити цього не поспішає.
"Я думаю, що щось станеться, а якщо ні, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", — заявив Трамп у Білому домі.
як я прогнозував ще в листопаді 2024, Трампу не вдасться примусити путіна припинити війну і він в цьому буде звинувачувати Зеленського (що він не згоден на 4 області+крим=капіталяцію), минуло минуло півроку -ми це все побачили.
Зеленський погодвися на 30д припиняння вогню , погодився на зустріч у Стамбулі (тепер навіть у Ватікані), але хуйло не поспішає зупинятись, Трамп нарешті визнає "себе балаболом", після розмови з путіним він розмовляє з лідерами ЕС (Італія,Фпанція, Німеччина) і Брітанії, для чого? що визнати невдачу, ні. Він розгублений , хоч і не визнає це, він потребує підтримки інших союзників.
А куди подівся той півень, що казав про "please, they want kissing my ass"
"Сьогодні складається враження, що ми повернулися до набагато довгострокового сценарію, в якому Путін купує собі та своїм військовим більше часу", — вважає Крістін Берзіна, керуюча програми "Геостратегія Північ" у Німецькому фонді Маршалла. — "Путін отримав більше можливостей, а припинення вогню та врегулювання здаються все більш далекими".
ЕС на стадії запровадження 17 пакету санкції, але вже почали готувати 18й пакет(де прайскєп на російську нафту буде знижений з 60 до 50), м'яка сила-це дуже добре, коли немає мужності застосувати грубу силу.
Румунія прийняла рішення збивати російські шахіди при потраплянні в повітряний простір країни.+
Італія підготувала новий пакет військової допомоги для України
Італія підготувала для України новий пакет помопоги. За даними ЗМІ, туди можуть увійти бронетранспортери типу M113 – VCC-2 Camilino, а також систему супутникового спостереження, яка допоможе у плануванні операцій.
+
Австралія розпочала передачу Україні списаних танків Abrams, незважаючи на те, що США ставлять під сумнів доцільність такого рішення.
з останніх повідомлень, США дали дозвіл на це
процес завантаження перших із 49 транспортних засобів на вантажне судно розпочався нещодавно.
+
Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 560 тисяч євро
+
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12407
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3296 раз.
- Подякували: 3328 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|98914
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|275550
|
|
|6076
|930342
|
|