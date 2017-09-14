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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13904139051390613907
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 09:59

Вже всі забули і про ультиматум щодо негайного припинення вогню і про перемир'я безумовне на 30 днів...

Фактично нажаль хуйло переграв захід - банально "розвівши" їх "базаром". Втираючи що він за мир, за все хороше і т.п. А захід своїми погрозами котрі не виконав загнав себе в кут , давши хуйлу зрозуміти, що далі погроз нічого вже не буде

❗️Трамп заявив, що не вводитиме нові санкції проти рф, бо «існує шанс» на прогрес, – CNN.

І ще кілька його заяв:
▪️«Є шанс досягти результату, а якщо посилити санкції, ситуація може стати гіршою. Але може настати момент, коли це доведеться зробити»;
▪️Знову заявив, що довіряє путіну, і вірить у його прагнення до миру;
▪️Підкреслив, що якщо вирішить, що не здатен допомогти, «відійде» від переговорного процесу, оскільки у перемовинах залучені «дуже великі его»;
▪️Україна готова до припинення вогню, але Трамп не впевнений, чи докладає Київ достатньо зусиль для досягнення цієї мети.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 10:21

  Xenon написав:Вже всі забули і про ультиматум щодо негайного припинення вогню і про перемир'я безумовне на 30 днів...

Фактично нажаль пуйло переграв захід - банально "розвівши" їх "базаром". Втираючи що він за мир, за все хороше і т.п. А захід своїми погрозами котрі не виконав загнав себе в кут , давши пуйлу зрозуміти, що далі погроз нічого вже не буде

❗️Трамп заявив, що не вводитиме нові санкції проти рф, бо «існує шанс» на прогрес, – CNN.

І ще кілька його заяв:
▪️«Є шанс досягти результату, а якщо посилити санкції, ситуація може стати гіршою. Але може настати момент, коли це доведеться зробити»;
▪️Знову заявив, що довіряє путіну, і вірить у його прагнення до миру;
▪️Підкреслив, що якщо вирішить, що не здатен допомогти, «відійде» від переговорного процесу, оскільки у перемовинах залучені «дуже великі его»;
▪️Україна готова до припинення вогню, але Трамп не впевнений, чи докладає Київ достатньо зусиль для досягнення цієї мети.

Давайте вважати, що на Заході не якісь нерозумні діти, а цілком дорослі прожжоні ділки-політики.

І, виходячи саме з цього, спробуємо відповісти на питання: чому ці прожжоні дядьки вдають з себе дурників, яких начебто розводить пу?
Коротко: продовження війни їм вигідніше, ніж реалізація ультиматумів та інших голословних потужних погроз.
Ось і все.
Ескалація з рашкою їм гірше, ніж продовження в існуючому ключі.

Тобто нема ніякого кмітливого пу, є західні політики з власними інтересами.
Тоді справа в тому, які фактори можуть змінити їх інтереси. В більший бік до України.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 20 тра, 2025 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ескалація з рашкою їм гірше, ніж продовження в існуючому ключі.
Тобто нема ніякого кмітливого пу, є західні політики з власними інтересами.

коли жертва третя сторона, на яку всім начхати тоді так, можна гратись в ігри.
Цікаво було б побачити реакцію (і реальні дії) ЄС/НАТО якщо б Пу взяв і розбомбив наприклад Жешув та румунські порти
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 10:38

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Ескалація з рашкою їм гірше, ніж продовження в існуючому ключі.
Тобто нема ніякого кмітливого пу, є західні політики з власними інтересами.

коли жертва третя сторона, на яку всім начхати тоді так, можна гратись в ігри.
Цікаво було б побачити реакцію (і реальні дії) ЄС/НАТО якщо б Пу взяв і розбомбив наприклад Жешув та румунські порти

Та отож.
Так пу і не бомбить Жешув)), бо реакцію або не знає, або знає і вона його не влаштовує.
А з Україною війну (бомбити) продовжує, бо реакція влаштовує.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На венике синие и зелёные ухылянты бушуют. Настоящее сафари. Только что видел
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 11:18

  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Я назвал вас базарной бабой без мозгов.


А почему именно «баба»? Почему не «базарный мужик»? У Вас «без мозгов» только «бабы» бывают? Я же Вам и написал и спросил - знают ли Ваши дочери как их отец невежественно к ним относиться. Он их пол считает низменным.
М-да.
Грустно. Мозгами вас бог явно обидел. Выводы потрясают своей логичностью.

По поводу болезни жены могу вам посочувствовать, но вряд ли вам это нужно/поможет.
Но вы не первый и не последний, кто проходит через это. Детей у вас нет? Можно жить ради детей.

Но то, что у вас тяжёлые моральные переживания, не объясняет и не даёт вам права писать здесь глупости.

Я ненавижу ту дуру
Эта "дура" просто честно выполняла свои обязанности. Она не виновата в том, что "у него были неправильные документы, неправильно оформленная инвалидность". Так что свою ненависть можете использовать как-то иначе.

Вы даже не представляете как мне всё равно как Вы и другие меня тут обзываете
А мне не всё равно, когда меня оскорбляют и обвиняют бог весть в чём. Не оскорбляйте других, возможно, не будут "обзывать" вас (хотя и не обязательно).
И я к вам не "приставал со своими претензиями", это вы предъявили какие-то претензии мне. Я вообще несколько дней практически не пишу здесь, а вы меня заставили.
Если вы настолько поглощены своей бедой, то зачем вы вообще приходите на эту ветку? Вас эти проблемы просто не должны волновать. Вас должно быть не до этого.
Всё. Разговор окончен.

В смысле не виновата?
А если ей завтра скажут стрелять в людей на улице, как беркуту?
Они тоже не виноваты?
Нужно своей башкой думать и не выполнять преступные приказы
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я лично знаю малолетнюю погранца, которая идёт на смену и кайфует от того что ломает жизнь людям. Она мечтает стрелять в спину бедолагам, бегущим из самой свободной страны, по её же словам.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 11:28

  Бетон написав:Я лично знаю малолетнюю погранца, которая идёт на смену и кайфует от того что ломает жизнь людям. Она мечтает стрелять в спину бедолагам, бегущим из самой свободной страны, по её же словам.

Я, наприклад, знаю одного накачаного червонодипломника котрий не вміє читати платіжки за електрику. Чи це масова проблема? )
stm
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