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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13905139061390713908>
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 09:59

Вже всі забули і про ультиматум щодо негайного припинення вогню і про перемир'я безумовне на 30 днів...

Фактично нажаль хуйло переграв захід - банально "розвівши" їх "базаром". Втираючи що він за мир, за все хороше і т.п. А захід своїми погрозами котрі не виконав загнав себе в кут , давши хуйлу зрозуміти, що далі погроз нічого вже не буде

❗️Трамп заявив, що не вводитиме нові санкції проти рф, бо «існує шанс» на прогрес, – CNN.

І ще кілька його заяв:
▪️«Є шанс досягти результату, а якщо посилити санкції, ситуація може стати гіршою. Але може настати момент, коли це доведеться зробити»;
▪️Знову заявив, що довіряє путіну, і вірить у його прагнення до миру;
▪️Підкреслив, що якщо вирішить, що не здатен допомогти, «відійде» від переговорного процесу, оскільки у перемовинах залучені «дуже великі его»;
▪️Україна готова до припинення вогню, але Трамп не впевнений, чи докладає Київ достатньо зусиль для досягнення цієї мети.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 10:21

  Xenon написав:Вже всі забули і про ультиматум щодо негайного припинення вогню і про перемир'я безумовне на 30 днів...

Фактично нажаль пуйло переграв захід - банально "розвівши" їх "базаром". Втираючи що він за мир, за все хороше і т.п. А захід своїми погрозами котрі не виконав загнав себе в кут , давши пуйлу зрозуміти, що далі погроз нічого вже не буде

❗️Трамп заявив, що не вводитиме нові санкції проти рф, бо «існує шанс» на прогрес, – CNN.

І ще кілька його заяв:
▪️«Є шанс досягти результату, а якщо посилити санкції, ситуація може стати гіршою. Але може настати момент, коли це доведеться зробити»;
▪️Знову заявив, що довіряє путіну, і вірить у його прагнення до миру;
▪️Підкреслив, що якщо вирішить, що не здатен допомогти, «відійде» від переговорного процесу, оскільки у перемовинах залучені «дуже великі его»;
▪️Україна готова до припинення вогню, але Трамп не впевнений, чи докладає Київ достатньо зусиль для досягнення цієї мети.

Давайте вважати, що на Заході не якісь нерозумні діти, а цілком дорослі прожжоні ділки-політики.

І, виходячи саме з цього, спробуємо відповісти на питання: чому ці прожжоні дядьки вдають з себе дурників, яких начебто розводить пу?
Коротко: продовження війни їм вигідніше, ніж реалізація ультиматумів та інших голословних потужних погроз.
Ось і все.
Ескалація з рашкою їм гірше, ніж продовження в існуючому ключі.

Тобто нема ніякого кмітливого пу, є західні політики з власними інтересами.
Тоді справа в тому, які фактори можуть змінити їх інтереси. В більший бік до України.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 20 тра, 2025 10:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ескалація з рашкою їм гірше, ніж продовження в існуючому ключі.
Тобто нема ніякого кмітливого пу, є західні політики з власними інтересами.

коли жертва третя сторона, на яку всім начхати тоді так, можна гратись в ігри.
Цікаво було б побачити реакцію (і реальні дії) ЄС/НАТО якщо б Пу взяв і розбомбив наприклад Жешув та румунські порти
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 10:38

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Ескалація з рашкою їм гірше, ніж продовження в існуючому ключі.
Тобто нема ніякого кмітливого пу, є західні політики з власними інтересами.

коли жертва третя сторона, на яку всім начхати тоді так, можна гратись в ігри.
Цікаво було б побачити реакцію (і реальні дії) ЄС/НАТО якщо б Пу взяв і розбомбив наприклад Жешув та румунські порти

Та отож.
Так пу і не бомбить Жешув)), бо реакцію або не знає, або знає і вона його не влаштовує.
А з Україною війну (бомбити) продовжує, бо реакція влаштовує.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:, виходячи саме з цього, спробуємо відповісти на питання: чому ці прожжоні дядьки вдають з себе дурників, яких начебто розводить пу?
Коротко: продовження війни їм вигідніше, ніж реалізація ультиматумів та інших голословних потужних погроз.
Ось і все.
Ескалація з рашкою їм гірше, ніж продовження в існуючому ключі.

Тобто нема ніякого кмітливого пу, є західні політики з власними інтересами.
Тоді справа в тому, які фактори можуть змінити їх інтереси. В більший бік до України.
Можливо не патріотично, але мені вже остаточно зрозуміло, що на заході ми потрібні саме для цього - "червона ганчірка" для кацапів, Незрозуміло що тягне Зеленський. Після кідалова у 22-му з "невеличким вторгненням" треба було ставити питання напряму. Або НАТО та ЄС сьогодні, або Україна приймає умови расії у Стамбулі та поступово політично повертається під її вплив. Трамп саме цього і домагається, не так відверто як відразу після нового президенства але інших "гарантій безпеки" ніхто не обіцяє. Ніяких західних, тільки російські. Зрозумілі дії і штатів та Європи. Не зрозумілі дії нашої влади.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 11:49

  yama написав:Зокрема, Офіс президента пропонує ввести талони на їжу і роздавати їх через додаток «Дія». Про це розповів у коментарі агентству Interfax радник президента України Олег Устенко.
"В офісі президента позиція більш ніж чітка: перш за все, повинні отримати підтримку найбільш вразливі і незахищені верстви населення. Як-варіанти будуть розглядатися. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і введення food stamp в системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США. Але це антикризові заходи, які можуть впроваджуватися за необхідності", - зазначає Устенко.

Які думки , мій прогноз що прямо всіх на талони переведуть, так і боротимуться з тіньовою економікою та з ухилянтами, немаєш резрв + не маєш талонів = не маєш як купити їсти
Геніально і що тоді будем робити із доларами золотом овдп та іншим ?

дачі в 90х рятували від голоду, аби бульба родила
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:13

обосрался Дональдак везде где только смог

Иранский лидер Али Хаменеи: Я не думаю, что ядерные переговоры с США будут успешными.

Требование США о том, чтобы Иран не обогащал уран, является чрезмерным. Мы донесли до них мысль, что никто не сможет сказать Ирану, обогащать ли ему уран.

.----->
Все шесть бомбардировщиков B-2 Spirit вернулись с острова Диего-Гарсия на свою базу на авиабазе Уайтмен, штат Миссури - Пентагон
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:17

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  АндрейМ написав: Чому Польща, Чехія, Словаччина, Естонія та інші східноєвропейські країни спромоглися обирати нормальну владу, а ми - ні?

Тому що станом на 1990 у нас тотально переважав совок, а у них ні.
Вони відразу, в 1991 обрали націоналістів, а у нас з 1991 по 2004 владарювали комуністи. І вже в цей період у нас сформувалась олігархічна систтама(дякуючи в основному Кучмі). Майдан вже не зумів поламати цю систему. Та й успіх майдану був сумнівний - 45% проголосувало проти, а в 2010 совок(скоріше вже вата) знову переміг.
А далі 2014 і т.д.

Чомусь Чехословаччина змогла розділитися, а Україна після 2014 досі вірить в унітарність, хоча Мінськ пропонував певні межи автономності регіонів, але ж ні

Вы действительно не видите разницы между разделением и отдачей территорий агрессору?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:23

  detroytred написав:Гадаю, що ймовірним залишається сценарій постановки Трампа в лижню. Короною та демами. Тобто Байден для пу ще миротворцем буде здаватися на фоні Трампа.
Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.

Це третя реальна спроба Хуйла вийти з війни.
Стамбул 1 - приїхав Джонсон.
Джидда в квітні 2024 - Зе почав Курськобесіе.
Стамбул 2 - у Зе немає карт. Є тільки ТЦК та 800 000 студентів чоловіків старших за 25 років. Ще є молодіжний контракт демотивуючий всіх інших у війську та "дружба" з Трампом.
UA
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:46

  UA написав:
  detroytred написав:Гадаю, що ймовірним залишається сценарій постановки Трампа в лижню. Короною та демами. Тобто Байден для пу ще миротворцем буде здаватися на фоні Трампа.
Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.

Це третя реальна спроба Хуйла вийти з війни.
Стамбул 1 - приїхав Джонсон.
Джидда в квітні 2024 - Зе почав Курськобесіе.
Стамбул 2 - у Зе немає карт. Є тільки ТЦК та 800 000 студентів чоловіків старших за 25 років. Ще є молодіжний контракт демотивуючий всіх інших у війську та "дружба" з Трампом.

Проблема не только в ипанутой расейськой верхушке но и в не менее ипанутой(скорее материально заинтерисованной) нашей?
И тут и там два Альенде(там скорее Эскобар) и поэтому "стадион - значит стадион!(в Сантьяго)"???
барабашов
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