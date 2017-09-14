схоже, що поки переговорщиком від України зеленський миру не буде, бо для нього це дорівнює втраті влади.
Тут виходи 2 -або вибори нового презедента, або коронація )
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Додано: Вів 20 тра, 2025 13:07
схоже, що поки переговорщиком від України зеленський миру не буде, бо для нього це дорівнює втраті влади.
Тут виходи 2 -або вибори нового презедента, або коронація )
Додано: Вів 20 тра, 2025 13:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Звідки такі дані? 800000 це взагалі всі студенти ЗВО, з яких більшість жіночої статі, а серед чоловіків хоч зросло понад 25 р., але навіть 80 тис. навряд чи є. Тим більше зараз досить активно цю категорію перевіряють і відраховують.
Знайомі студенти юзають резерв+, для них це оптимальніший варіант залишатись у правовому полі, автоматично отримувати відстрочки, думаю що більшість до 25 років ним користується.
Додано: Вів 20 тра, 2025 13:23
74% України не віддадуть Запоріжжя і Херсон; 80% Москви повернемо цих "попутавших берега" братів у лоно матінки росії.
І питання більш приземленне до ваших понять: Буковина буде в безпеці якщо Херсон і Запоріжжя здамо, а військо 85тис без 5статті НАТО?
Додано: Вів 20 тра, 2025 13:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 20 тра, 2025 13:51
так.
Буковина в безпеці, даж зараз.
Херсон і Запоріжжя віддавати не треба. Статті нато не буде, нас туди не беруть, нато ніхто не мішає воювати за нас добровільно, прямо зараз. Вони воювати не хочуть. З чого Вивзяли що схочуть дальше?
А тепер питання номер 2?
За чий рахунок ви хочете тримати мільйонну армію? :За рахунок мобілізованих? А платити скільки будете без бойових? по 20т солдатам? І по 30т офіцерам?
Додано: Вів 20 тра, 2025 13:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пішов 7 рік прикола зеленского
Спасибо всем
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