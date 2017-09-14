UA написав:800 000 студентів чоловіків старших за 25 років
Звідки такі дані? 800000 це взагалі всі студенти ЗВО, з яких більшість жіночої статі, а серед чоловіків хоч зросло понад 25 р., але навіть 80 тис. навряд чи є. Тим більше зараз досить активно цю категорію перевіряють і відраховують. Знайомі студенти юзають резерв+, для них це оптимальніший варіант залишатись у правовому полі, автоматично отримувати відстрочки, думаю що більшість до 25 років ним користується.
detroytred написав:Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.
Це третя реальна спроба Хуйла вийти з війни. Ще є молодіжний контракт демотивуючий всіх інших у війську та "дружба" з Трампом.
схоже, що поки переговорщиком від України зеленський миру не буде, бо для нього це дорівнює втраті влади. Тут виходи 2 -або вибори нового презедента, або коронація )
74% України не віддадуть Запоріжжя і Херсон; 80% Москви повернемо цих "попутавших берега" братів у лоно матінки росії. І питання більш приземленне до ваших понять: Буковина буде в безпеці якщо Херсон і Запоріжжя здамо, а військо 85тис без 5статті НАТО?
І питання більш приземленне до ваших понять: Буковина буде в безпеці якщо Херсон і Запоріжжя здамо, а військо 85тис без 5статті НАТО?
так. Буковина в безпеці, даж зараз. Херсон і Запоріжжя віддавати не треба. Статті нато не буде, нас туди не беруть, нато ніхто не мішає воювати за нас добровільно, прямо зараз. Вони воювати не хочуть. З чого Вивзяли що схочуть дальше? А тепер питання номер 2? За чий рахунок ви хочете тримати мільйонну армію? :За рахунок мобілізованих? А платити скільки будете без бойових? по 20т солдатам? І по 30т офіцерам?
У російські далекобійні дрони типу Shahed-136 почали встановлювати два нових види бойових частин комбінованого типу, одна з яких виробляється у РФ, а друга - в Ірані. Обидві мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг.
А що там наші бобри/люті/паляниці? І так не дотягували, а тепер ще більше відстали. Четвертий рік війни, то може все ж варто було скопіювати шахіда?
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 20 тра, 2025 14:16, всього редагувалось 1 раз.
І питання більш приземленне до ваших понять: Буковина буде в безпеці якщо Херсон і Запоріжжя здамо, а військо 85тис без 5статті НАТО?
так. Буковина в безпеці, даж зараз. Херсон і Запоріжжя віддавати не треба. Статті нато не буде, нас туди не беруть, нато ніхто не мішає воювати за нас добровільно, прямо зараз. Вони воювати не хочуть. З чого Вивзяли що схочуть дальше? А тепер питання номер 2? За чий рахунок ви хочете тримати мільйонну армію? :За рахунок мобілізованих? А платити скільки будете без бойових? по 20т солдатам? І по 30т офіцерам?
ЄС і наші власні надходження. Якщо вони(ЄС) хочуть бачити Судети, як гарне рішення, також приймаю. Буде цікаво. Бомбезно, я б сказала, і неочікувано ) Трамп - це мейк Америка 1929 еген. Китай там мега літак дронів вже тестує, всі розробки виготовляються на його заводах, а що там воєнмашина США? Гексет і онлайн чат це потужно, новітньо )
stm написав: якщо Херсон і Запоріжжя здамо, а військо 85тис без 5статті НАТО?
В угоді запропонованій Трампом немає ні здачі Херсона/Запоріжжя ні війська 85тис. Зеленський на цю угоду не погодився(і очевидно ви теж). Тепер здача Херсона/Запоріжжя на совісті Зеленського і вашій теж.