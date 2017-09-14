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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1390613907139081390913910>
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:07

  UA написав:
  detroytred написав:Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.

Це третя реальна спроба Хуйла вийти з війни.
Ще є молодіжний контракт демотивуючий всіх інших у війську та "дружба" з Трампом.
схоже, що поки переговорщиком від України зеленський миру не буде, бо для нього це дорівнює втраті влади.
Тут виходи 2 -або вибори нового презедента, або коронація )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:800 000 студентів чоловіків старших за 25 років

Звідки такі дані? 800000 це взагалі всі студенти ЗВО, з яких більшість жіночої статі, а серед чоловіків хоч зросло понад 25 р., але навіть 80 тис. навряд чи є. Тим більше зараз досить активно цю категорію перевіряють і відраховують.
Знайомі студенти юзають резерв+, для них це оптимальніший варіант залишатись у правовому полі, автоматично отримувати відстрочки, думаю що більшість до 25 років ним користується.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:23

  Banderlog написав:
  UA написав:
  detroytred написав:Якщо Європа не витримає тиску Трампа та погодиться платити Омериці, ніж самій почати підніматися з калєн у військовому плані.

Це третя реальна спроба Хуйла вийти з війни.
Ще є молодіжний контракт демотивуючий всіх інших у війську та "дружба" з Трампом.
схоже, що поки переговорщиком від України зеленський миру не буде, бо для нього це дорівнює втраті влади.
Тут виходи 2 -або вибори нового презедента, або коронація )

74% України не віддадуть Запоріжжя і Херсон; 80% Москви повернемо цих "попутавших берега" братів у лоно матінки росії.
І питання більш приземленне до ваших понять: Буковина буде в безпеці якщо Херсон і Запоріжжя здамо, а військо 85тис без 5статті НАТО?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:51

  stm написав:

І питання більш приземленне до ваших понять: Буковина буде в безпеці якщо Херсон і Запоріжжя здамо, а військо 85тис без 5статті НАТО?

так.
Буковина в безпеці, даж зараз.
Херсон і Запоріжжя віддавати не треба. Статті нато не буде, нас туди не беруть, нато ніхто не мішає воювати за нас добровільно, прямо зараз. Вони воювати не хочуть. З чого Вивзяли що схочуть дальше?
А тепер питання номер 2?
За чий рахунок ви хочете тримати мільйонну армію? :За рахунок мобілізованих? А платити скільки будете без бойових? по 20т солдатам? І по 30т офіцерам? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пішов 7 рік прикола зеленского
Спасибо всем
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:08

"У "Шахеди" почали встановлювати нові комбіновані 90-кг бойові частини: як виглядають та які параметри
У російські далекобійні дрони типу Shahed-136 почали встановлювати два нових види бойових частин комбінованого типу, одна з яких виробляється у РФ, а друга - в Ірані. Обидві мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг.

А що там наші бобри/люті/паляниці? І так не дотягували, а тепер ще більше відстали.
Четвертий рік війни, то може все ж варто було скопіювати шахіда?
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 20 тра, 2025 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:12

  Banderlog написав:
  stm написав:

І питання більш приземленне до ваших понять: Буковина буде в безпеці якщо Херсон і Запоріжжя здамо, а військо 85тис без 5статті НАТО?

так.
Буковина в безпеці, даж зараз.
Херсон і Запоріжжя віддавати не треба. Статті нато не буде, нас туди не беруть, нато ніхто не мішає воювати за нас добровільно, прямо зараз. Вони воювати не хочуть. З чого Вивзяли що схочуть дальше?
А тепер питання номер 2?
За чий рахунок ви хочете тримати мільйонну армію? :За рахунок мобілізованих? А платити скільки будете без бойових? по 20т солдатам? І по 30т офіцерам? :lol:

ЄС і наші власні надходження. Якщо вони(ЄС) хочуть бачити Судети, як гарне рішення, також приймаю. Буде цікаво. Бомбезно, я б сказала, і неочікувано ) Трамп - це мейк Америка 1929 еген. Китай там мега літак дронів вже тестує, всі розробки виготовляються на його заводах, а що там воєнмашина США? Гексет і онлайн чат це потужно, новітньо )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:20

  stm написав: якщо Херсон і Запоріжжя здамо, а військо 85тис без 5статті НАТО?

В угоді запропонованій Трампом немає ні здачі Херсона/Запоріжжя ні війська 85тис. Зеленський на цю угоду не погодився(і очевидно ви теж). Тепер здача Херсона/Запоріжжя на совісті Зеленського і вашій теж.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:22

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Ескалація з рашкою їм гірше, ніж продовження в існуючому ключі.
Тобто нема ніякого кмітливого пу, є західні політики з власними інтересами.

коли жертва третя сторона, на яку всім начхати тоді так, можна гратись в ігри.
Цікаво було б побачити реакцію (і реальні дії) ЄС/НАТО якщо б Пу взяв і розбомбив наприклад Жешув та румунські порти

був же не дуже і давно локаційно втрачений польський літак під смоленськом, і ?
flyman
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  #<1 ... 1390613907139081390913910>
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