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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13907139081390913910>
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:24

  andrijk777 написав:
  stm написав: якщо Херсон і Запоріжжя здамо, а військо 85тис без 5статті НАТО?

В угоді запропонованій Трампом немає ні здачі Херсона/Запоріжжя ні війська 85тис. Зеленський на цю угоду не погодився(і очевидно ви теж). Тепер здача Херсона/Запоріжжя на совісті Зеленського і вашій теж.

Мединський ротом каже що 21 рік воювали, а зе за припинення вогню. Трамп каже єресь і навіть пу поважає Меланію, а не трампа ))) Так, я вірю в трампа, бачите про 1929 рік кажу, там як раз США вийшли і казали що Гітлер гарний хлопець. Воно прям один в один. Потім велика депресія чомусь, але хто про історичний тарифи читав, воно само так склалося, гарна ефективна ідея )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:36

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав: якщо Херсон і Запоріжжя здамо, а військо 85тис без 5статті НАТО?

В угоді запропонованій Трампом немає ні здачі Херсона/Запоріжжя ні війська 85тис. Зеленський на цю угоду не погодився(і очевидно ви теж). Тепер здача Херсона/Запоріжжя на совісті Зеленського і вашій теж.

ще можна доторгуватись і до референдума в Сумах

Головне, щоб не зрадницький мінськ.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:40

За США не варто хвилюватися))

*В США заявили о планах серийного производства новейших термоядерных бомб B61-13 уже в конце мая 2025 года. Разработка опережает график благодаря использованию наработок B61-12.*
https://unn.ua/ru/news/ssha-vipustyat-t ... oda-detali

В США завершено производство первой бомбы свободного падения B61-13, являющейся модификацией термоядерной бомбы класса B61. Как сообщает «Арменпресс», заявление по этому поводу распространило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) со ссылкой на Министерство энергетики США.
https://armenpress.am/ru/article/1220139
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что модернизация ядерного арсенала страны имеет решающее значение для программы президента Дональда Трампа «мир через силу».
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:ЄС і наші власні надходження. Якщо вони(ЄС) хочуть бачити Судети, як гарне рішення, також приймаю. Буде цікаво. Бомбезно, я б сказала, і неочікувано

у політикуму ЄС стратегічне планування не простягається далі ніж найближчі вибори. Чхати їм на ваші Судети, справедливість, демократію та інше.
Четвертий рік тут торочите всі про Європу, яка замість бла-бла-бла нарешті встане з колін. До останньої smt з лопатою ще далеко, тому з колін можна поки не вставати
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:46

за рівнем потужності це скільки балів, хто скаже?

Суд виніс вирок українцю, який захищав своє село від російських військ у березні 2022 року, – Суспільне .

Чоловік виготовив вибухівку і замінував дорогу для окупантів. Його визнали винним у виготовлені вибухівки і призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Але звільнили відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

https://suspilne.media/sumy/1021337-vit ... nomu-sudi/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:55

  Xenon написав:за рівнем потужності це скільки балів, хто скаже?

Суд виніс вирок українцю, який захищав своє село від російських військ у березні 2022 року, – Суспільне .

Чоловік виготовив вибухівку і замінував дорогу для окупантів. Його визнали винним у виготовлені вибухівки і призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Але звільнили відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

https://suspilne.media/sumy/1021337-vit ... nomu-sudi/

Проблема в тому, що він замінував дорогу, а от якби розмінував, (як дехто Чонгар), то був би майже як наш герой-боневтік. Та й нарід таких любить, у політиці успіх гарантований.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:06

  detroytred написав:Головні моменти:
1. *Условия для этого будут согласованы двумя сторонами, как это только возможно, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать.*

2. Немає серед проінформованих Стармера -- ?

3. Ще повинен бути дзвінок Трампа Зе.

4. В принципі, все доволі оптимістично. А як воно буде реалізовуватися хз. Бо всі зрозуміли гру -- погоджуйся з Трампом, а як там потім реалізовувати, то вже зовсім інша справа.

5. Трамп добився свого: схоже змусив Україну вести перемовини з агресором сам на сам.
Це хрєноватенько для України...
Тому є сумнів в кінцевому результаті. Може по ітогу отримати півруки, як ото в Овальному.
А може ще раніше. Одразу після свого дзвінка Зе))

6. Не пролунало: негайне припинення вогню-смертей-вбивств, а потім перемовини, мир, дружба, жвачка.
Не пролунало.

7. По суті Трамп підтримав позицію рфії.
Хоча зберігається надія, що при цьому обмежував її апетіти. Але звісно для перемовин це повинно не оголошуватися.


4. Зовсім не оптимістично! Вже 4 місяці переговорів а у вас далі "хз". Вже після 4 місяці мало не бути "хз".
Згідний - усі зрозуміли "правила гри Трампа" і грають тепер в цю гру. Усі просто грають в гру!

5.Війна між Україною і РФ. Угода має бути між Україною і РФ, інших варіантів я не бачу.
Що там вирішують в Овальному кабінеті не має вирішального значення.

7.Не вірно.
Трамп підтримує позицію "заключити мир" а не позицію рфії. Трамп вже сотню разів казав що в України немає козирів, а в рфії є. Наприклад на останній події в Стамбулі рфія виклала козир - можемо воювати і 21 рік. Ядерна зброя - також козир.
На думку Трампа(і я згідний) в України таких козирів немає.
Тобто "умови миру" не можуть бути симетричні.
Якщо Трамп підтримає Україну то путін просто скаже Трампу - ну тоді воюємо далі і все! Мирний процес відразу закінчиться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:23

  andrijk777 написав:7.Не вірно.
Трамп підтримує позицію "заключити мир" а не позицію рфії. Трамп вже сотню разів казав що в України немає козирів, а в рфії є. Наприклад на останній події в Стамбулі рфія виклала козир - можемо воювати і 21 рік. Ядерна зброя - також козир.
На думку Трампа(і я згідний) в України таких козирів немає.
Тобто "умови миру" не можуть бути симетричні.
Якщо Трамп підтримає Україну то путін просто скаже Трампу - ну тоді воюємо далі і все! Мирний процес відразу закінчиться.

В Трампа є два боки-сторони підходу до отого миру.
З боку рфії - тобто тиснути на Україну.
З боку України - тобто тиснути на рфію.

Я вказав, що Трамп обрав перший варіант.
Ви вказали причину такого вибору ("Трамп вже сотню разів казав що в України немає козирів, а в рфії є. ").
Причина ніяким чином не відміняє наслідку, який я вказав - *По суті Трамп підтримав позицію рфії.* - перемовини. до того ж прямі перемовини. Без спочатку безумовне РПВ.

Якщо Трамп обрав би другий варіант, а пу скаже "воюємо далі", то Трамп колись грозився засипати Україну зброєю, рфію санкціями і таким чином примусити пу погодитися на припинення війни.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 20 тра, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:В угоді запропонованій Трампом немає ні здачі Херсона/Запоріжжя ні війська 85тис. Зеленський на цю угоду не погодився(і очевидно ви теж). Тепер здача Херсона/Запоріжжя на совісті Зеленського і вашій теж
бляха-муха, ти вже задовбав з цим. На угоду Трампа не погодився путін. АЛО, ПУЙЛО НЕ ПОГОДИВСЯ!! Скільки можна торочити одне і те ж? Коли путін не згоден, то те, що думає Зеленський, не має значення.
Бо на Зеленського у Трампа є дієві важелі впливу, якими він вже раз скористався - обмеження допомоги/розвідданих. Але на путіна важелів або нема, або він не хоче ними користуватися.

Цікаво, скільки буде продовжуватися це переведення стрілок?
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якщо Трамп підтримає Україну то путін просто скаже Трампу - ну тоді воюємо далі і все! Мирний процес відразу закінчиться
ну так війна йде і так, незалежно від переговорів. Так в чому різниця?
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