Додано: Вів 20 тра, 2025 15:56

Моделюємо ситуацію: Трамп понад усе хоче, щоб кровопролиття зупинилось (це було в його програмі і він неодноразово це підтверджував), складає план, на його думку, компромісний.

Презентує цей план і Зеленському, і пуйлу. В результаті буде один з кількох варіантів розвитку подій:



Варіант 1:

Обоє погоджуються. Все добре, бойові дії зупиняються.

Варіант 2:

путін погоджується, Зеленський не погоджується. Що може зробити Трамп? Забути про план, якщо перешкода - лише Зеленський? Він вже показував, що робить інакше. Він почне тиснути на Україну - обмежувати допомогу\розвіддані. Зеленський після цього погодиться. Не погодитись він може лише в одному випадку - якщо обмеження допомоги\розвідданих входить також у цей план. Тобто план являє собою капітуляцію. А щоб капітулювати, Трамп не потрібен, це можна зробити й без нього.

Чи є план, про який ми говоримо, капітуляцією? Ні, тобто це не наш випадок.

Варіант 3:

Зеленський погоджується, путін не погоджується. Тут у Трампа два варіанти: замʼяти справу або задіяти важелі впливу на росію. Але питання - чи хоче він це робити? З усього, що він пише і говорить, випливає, що не дуже. Точніше, він ДУЖЕ не хоче застосовувати батіг проти росії, думає, що вдасться обмежитись лише пряником. Якщо батіг застосовувати не хочеться, план відкидається і пробуються інші варіанти.

Чи схоже це на те, що ми маємо зараз? Як на мене, дуже схоже.

Варіант 4:

Обоє не погоджуються. Трампу необхідно однаково тиснути на обидві сторони, бо тиск лише на одну не дасть результату. Тому повертаємось на пункти 2 і 3.



Якщо хтось не згоден з наведеним вище розписом, я вислухаю конструктивні зауваження.