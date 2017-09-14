thenewepic написав:бляха-муха, ти вже задовбав з цим. На угоду Трампа не погодився путін. АЛО, ПУЙЛО НЕ ПОГОДИВСЯ!!
А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?
Я от не знаю, але точно знаю, що не погодився Зе.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 15:26
А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?
Я от не знаю, але точно знаю, що не погодився Зе.
Додано: Вів 20 тра, 2025 15:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 20 тра, 2025 15:31
Дійсно, не треба бути генієм. Ми ж знаємо, що Зе відмовився. Крапка.
Додано: Вів 20 тра, 2025 15:36
Разница в этом:
Додано: Вів 20 тра, 2025 15:42
Я от тричі перечитав оце від Зе.
Наворочено....
Але чітко ж, що а-ля Мінськ ("Мінськ-3, 4, 5" і копію нормандського формату") його не влаштовує і саме про це він 22 квітня, напередодні Лондона оголосив.
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*Водночас Зеленський підкреслив: після припинення вогню Київ готовий сідати за стіл перемовин із РФ, аби "не було ніякого глухого куту".
"Україна підтверджує, що вона хоче швидкого, справедливого миру для себе… Якщо ми не хочемо грати в "Мінськ-3, 4, 5" і копію нормандського формату (...), то ми повинні подивитися на цю війну, як на пиріг, і розділити на шматки цю велику проблему. Як тільки ми починаємо говорити про Крим, суверенні території тощо - ми заходимо у формат, якого й хоче Росія - затягування війни, тому що швидко домовитися про все не вийде", - наголосив український лідер.*
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Ні, то й ні.
Воюємо далі до *швидкого, справедливого миру для себе… *, як вказав вище Зе.
Тільки Трамп (поки) чомусь обрав підтримку позиції рфії.
Додано: Вів 20 тра, 2025 15:52
Додано: Вів 20 тра, 2025 15:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Моделюємо ситуацію: Трамп понад усе хоче, щоб кровопролиття зупинилось (це було в його програмі і він неодноразово це підтверджував), складає план, на його думку, компромісний.
Презентує цей план і Зеленському, і пуйлу. В результаті буде один з кількох варіантів розвитку подій:
Варіант 1:
Обоє погоджуються. Все добре, бойові дії зупиняються.
Варіант 2:
путін погоджується, Зеленський не погоджується. Що може зробити Трамп? Забути про план, якщо перешкода - лише Зеленський? Він вже показував, що робить інакше. Він почне тиснути на Україну - обмежувати допомогу\розвіддані. Зеленський після цього погодиться. Не погодитись він може лише в одному випадку - якщо обмеження допомоги\розвідданих входить також у цей план. Тобто план являє собою капітуляцію. А щоб капітулювати, Трамп не потрібен, це можна зробити й без нього.
Чи є план, про який ми говоримо, капітуляцією? Ні, тобто це не наш випадок.
Варіант 3:
Зеленський погоджується, путін не погоджується. Тут у Трампа два варіанти: замʼяти справу або задіяти важелі впливу на росію. Але питання - чи хоче він це робити? З усього, що він пише і говорить, випливає, що не дуже. Точніше, він ДУЖЕ не хоче застосовувати батіг проти росії, думає, що вдасться обмежитись лише пряником. Якщо батіг застосовувати не хочеться, план відкидається і пробуються інші варіанти.
Чи схоже це на те, що ми маємо зараз? Як на мене, дуже схоже.
Варіант 4:
Обоє не погоджуються. Трампу необхідно однаково тиснути на обидві сторони, бо тиск лише на одну не дасть результату. Тому повертаємось на пункти 2 і 3.
Якщо хтось не згоден з наведеним вище розписом, я вислухаю конструктивні зауваження.
Додано: Вів 20 тра, 2025 15:59
У вас, як завжди, відсутнє головне - підтвердження вашої вигадки.
Тобто залишилось навести текст Детройта, який навіть гірший набору слів в рандомному порядку.
Як "баба базарна" - ото про вас.
Що схочеться, про те і голосить.
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