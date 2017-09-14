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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1390813909139101391113912>
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:26

  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:В угоді запропонованій Трампом немає ні здачі Херсона/Запоріжжя ні війська 85тис. Зеленський на цю угоду не погодився(і очевидно ви теж). Тепер здача Херсона/Запоріжжя на совісті Зеленського і вашій теж
бляха-муха, ти вже задовбав з цим. На угоду Трампа не погодився путін. АЛО, ПУЙЛО НЕ ПОГОДИВСЯ!!

А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?
Я от не знаю, але точно знаю, що не погодився Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?
мені він особисто сказав.

А якщо серйозно, то це видно з результату. Війна не зупинена, ні Віткофф, ні Трамп про цей план більше не згадують. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, чому саме.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:31

  thenewepic написав:
  Schmit написав:А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?
мені він особисто сказав.

А якщо серйозно, то це видно з результату. Війна не зупинена, ні Віткофф, ні Трамп про цей план більше не згадують. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, чому саме.

Дійсно, не треба бути генієм. Ми ж знаємо, що Зе відмовився. Крапка.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:36

  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:Якщо Трамп підтримає Україну то путін просто скаже Трампу - ну тоді воюємо далі і все! Мирний процес відразу закінчиться
ну так війна йде і так, незалежно від переговорів. Так в чому різниця?

Разница в этом:
Вже влітку закінчується пакет військової допомоги Байдена для України, — депутат Геращенко
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2
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:42

  thenewepic написав:
  Schmit написав:А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?
мені він особисто сказав.

А якщо серйозно, то це видно з результату. Війна не зупинена, ні Віткофф, ні Трамп про цей план більше не згадують. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, чому саме.


Я от тричі перечитав оце від Зе.
Наворочено....

Але чітко ж, що а-ля Мінськ ("Мінськ-3, 4, 5" і копію нормандського формату") його не влаштовує і саме про це він 22 квітня, напередодні Лондона оголосив.
____________________________
*Водночас Зеленський підкреслив: після припинення вогню Київ готовий сідати за стіл перемовин із РФ, аби "не було ніякого глухого куту".

"Україна підтверджує, що вона хоче швидкого, справедливого миру для себе… Якщо ми не хочемо грати в "Мінськ-3, 4, 5" і копію нормандського формату (...), то ми повинні подивитися на цю війну, як на пиріг, і розділити на шматки цю велику проблему. Як тільки ми починаємо говорити про Крим, суверенні території тощо - ми заходимо у формат, якого й хоче Росія - затягування війни, тому що швидко домовитися про все не вийде", - наголосив український лідер.*
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-nem ... -rosiyskim
_________________________________
Ні, то й ні.
Воюємо далі до *швидкого, справедливого миру для себе… *, як вказав вище Зе.

Тільки Трамп (поки) чомусь обрав підтримку позиції рфії.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:52

  detroytred написав:Тільки Трамп (поки) чомусь обрав підтримку позиції рфії.

Ніт. Трамп обрав позицію коли не знаєш що робити, генеруй слова у рандомному порядку. Навіть краще ніж у Детройта текст генерується )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Моделюємо ситуацію: Трамп понад усе хоче, щоб кровопролиття зупинилось (це було в його програмі і він неодноразово це підтверджував), складає план, на його думку, компромісний.
Презентує цей план і Зеленському, і пуйлу. В результаті буде один з кількох варіантів розвитку подій:

Варіант 1:
Обоє погоджуються. Все добре, бойові дії зупиняються.
Варіант 2:
путін погоджується, Зеленський не погоджується. Що може зробити Трамп? Забути про план, якщо перешкода - лише Зеленський? Він вже показував, що робить інакше. Він почне тиснути на Україну - обмежувати допомогу\розвіддані. Зеленський після цього погодиться. Не погодитись він може лише в одному випадку - якщо обмеження допомоги\розвідданих входить також у цей план. Тобто план являє собою капітуляцію. А щоб капітулювати, Трамп не потрібен, це можна зробити й без нього.
Чи є план, про який ми говоримо, капітуляцією? Ні, тобто це не наш випадок.
Варіант 3:
Зеленський погоджується, путін не погоджується. Тут у Трампа два варіанти: замʼяти справу або задіяти важелі впливу на росію. Але питання - чи хоче він це робити? З усього, що він пише і говорить, випливає, що не дуже. Точніше, він ДУЖЕ не хоче застосовувати батіг проти росії, думає, що вдасться обмежитись лише пряником. Якщо батіг застосовувати не хочеться, план відкидається і пробуються інші варіанти.
Чи схоже це на те, що ми маємо зараз? Як на мене, дуже схоже.
Варіант 4:
Обоє не погоджуються. Трампу необхідно однаково тиснути на обидві сторони, бо тиск лише на одну не дасть результату. Тому повертаємось на пункти 2 і 3.

Якщо хтось не згоден з наведеним вище розписом, я вислухаю конструктивні зауваження.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:59

  stm написав:
  detroytred написав:Тільки Трамп (поки) чомусь обрав підтримку позиції рфії.

Ніт. Трамп обрав позицію коли не знаєш що робити, генеруй слова у рандомному порядку. Навіть краще ніж у Детройта текст генерується )

У вас, як завжди, відсутнє головне - підтвердження вашої вигадки.
Тобто залишилось навести текст Детройта, який навіть гірший набору слів в рандомному порядку.

Як "баба базарна" - ото про вас.
Що схочеться, про те і голосить.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Разница в этом:
ну так Трамп і так НЕ ДАЄ допомогу (нову, не ту, що Байден у минулому році виділив). І не планує. Станом на зараз, але і ніяких обіцянок на майбутнє нема. То що може змінитися? Він ще почне допомагати росії і вдарить по нас томагавками?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 16:14

  thenewepic написав:Моделюємо ситуацію: Трамп понад усе хоче, щоб кровопролиття зупинилось (це було в його програмі і він неодноразово це підтверджував), складає план, на його думку, компромісний.
Презентує цей план і Зеленському, і пуйлу. В результаті буде один з кількох варіантів розвитку подій:

Варіант 1:
Обоє погоджуються. Все добре, бойові дії зупиняються.
Варіант 2:
путін погоджується, Зеленський не погоджується. Що може зробити Трамп? Забути про план, якщо перешкода - лише Зеленський? Він вже показував, що робить інакше. Він почне тиснути на Україну - обмежувати допомогу\розвіддані. Зеленський після цього погодиться. Не погодитись він може лише в одному випадку - якщо обмеження допомоги\розвідданих входить також у цей план. Тобто план являє собою капітуляцію. А щоб капітулювати, Трамп не потрібен, це можна зробити й без нього.
Чи є план, про який ми говоримо, капітуляцією? Ні, тобто це не наш випадок.
Варіант 3:
Зеленський погоджується, путін не погоджується. Тут у Трампа два варіанти: замʼяти справу або задіяти важелі впливу на росію. Але питання - чи хоче він це робити? З усього, що він пише і говорить, випливає, що не дуже. Точніше, він ДУЖЕ не хоче застосовувати батіг проти росії, думає, що вдасться обмежитись лише пряником. Якщо батіг застосовувати не хочеться, план відкидається і пробуються інші варіанти.
Чи схоже це на те, що ми маємо зараз? Як на мене, дуже схоже.
Варіант 4:
Обоє не погоджуються. Трампу необхідно однаково тиснути на обидві сторони, бо тиск лише на одну не дасть результату. Тому повертаємось на пункти 2 і 3.

Якщо хтось не згоден з наведеним вище розписом, я вислухаю конструктивні зауваження.

Варіант 5: Віткофф отримав від пу погодження не включати вимоги про оті 4 області, якщо Зе погодиться на цей план. Без тиску. Сам Зе, Україна погодяться і продемонструють добровільну згоду. Без тиску.

Путлу згода Зе під тиском Трампа не сильно-то й потрібна. Він ще не дозрів.
Так само і Трампу отой мир не настільки потрібен, щоб вдруге тиснути на Зе. Щоб той погодився на оцей його план.

Є суттєва різниця між Трамп тисне на Зе, щоб він погодився на перемовини. (А потім Зе добровільно прийме рішення).
І тиснути, щоб Зе погодився на план Трампа. Під тиском. Тоді вся відповідальність в майбутньому саме на Трампі.
Трамп не дурень....

Він натиснув отоді лише для згоди Зе змінити пластинку Перемоги тощо на позицію рпв, перемир'я.
______________________________
Це взагалі трапилось диво, що Трамп запропонував свій план.
Йому ця відповідальність нафіг не потрібна...
Але диво сталося...
Не скористалися.

Тепер мабуть охолонув, зрозумів, що погарячкував. Куди майже не вляпався.
Як ото Байден у *війну Байдена*, так і Трамп у *план Трампа*.

А план дійсно відмінний!
І Зе за нього треба було хапатися двома руками.
Пу вимушений був би відбиватися від Трампа-Зе з планом Трампа.
І може задля просування свого!!! плану Трамп надав би Україні купу зброї тощо, як грозився ото раніше.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 20 тра, 2025 16:26, всього редагувалось 2 разів.
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