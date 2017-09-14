ну так Трамп і так НЕ ДАЄ допомогу (нову, не ту, що Байден у минулому році виділив). І не планує. Станом на зараз, але і ніяких обіцянок на майбутнє нема. То що може змінитися? Він ще почне допомагати росії і вдарить по нас томагавками?
Во время войны нельзя ничему удивляться. Тем более варианты близкого сближения Трампа и путина выглядят сверхвероятными. Трампа пока останавливает мнение американского общества, пока еще жирного и желающего оставаться таким всегда, которого возбуждают на теме справедливости демократы. Но и демократы могут поменять свою риторику и далеко вперед тогда выйдет чисто американские интересы - гарантии получения дефицитных ресурсов. А кто им может дать сладкие гарантии, кто близок к полному захвату территорий с этими залежами и кто может попросить для ускорения захвата территорий Томагавки? Ответ - кремль.
Тем более широко не публикуемые данные про договоренность росии и Трампа на разделение захваченных в Украине ресурсов уже появлялись здесь. И подписание Украиной каких-то бумажек с Трампом по вопросу совместной добычи редкоземельных металлов ничего не меняет. Трамп, судя по его деловому опыту, также легко подпишет подобный договор и с росией с целью получения гарантий и прибыли для себя при любом исходе от войны.
Это крупный бизнес, которому всегда наплевать на справедливость для наемных работников, граждан других стран. Кидалово - это неотъемлемая часть такого бизнеса. А тут как бы и небольшое, разве что субъективное кидалово, по нашему мнению.
thenewepic написав:Моделюємо ситуацію: Трамп понад усе хоче, щоб кровопролиття зупинилось (це було в його програмі і він неодноразово це підтверджував), складає план, на його думку, компромісний. Презентує цей план і Зеленському, і пуйлу. В результаті буде один з кількох варіантів розвитку подій:
Варіант 1: Обоє погоджуються. Все добре, бойові дії зупиняються. Варіант 2: путін погоджується, Зеленський не погоджується. Що може зробити Трамп? Забути про план, якщо перешкода - лише Зеленський? Він вже показував, що робить інакше. Він почне тиснути на Україну - обмежувати допомогу\розвіддані. Зеленський після цього погодиться. Не погодитись він може лише в одному випадку - якщо обмеження допомоги\розвідданих входить також у цей план. Тобто план являє собою капітуляцію. А щоб капітулювати, Трамп не потрібен, це можна зробити й без нього. Чи є план, про який ми говоримо, капітуляцією? Ні, тобто це не наш випадок. Варіант 3: Зеленський погоджується, путін не погоджується. Тут у Трампа два варіанти: замʼяти справу або задіяти важелі впливу на росію. Але питання - чи хоче він це робити? З усього, що він пише і говорить, випливає, що не дуже. Точніше, він ДУЖЕ не хоче застосовувати батіг проти росії, думає, що вдасться обмежитись лише пряником. Якщо батіг застосовувати не хочеться, план відкидається і пробуються інші варіанти. Чи схоже це на те, що ми маємо зараз? Як на мене, дуже схоже. Варіант 4: Обоє не погоджуються. Трампу необхідно однаково тиснути на обидві сторони, бо тиск лише на одну не дасть результату. Тому повертаємось на пункти 2 і 3.
Якщо хтось не згоден з наведеним вище розписом, я вислухаю конструктивні зауваження.
Молодець. Візьму до уваги Ваш розпис варіантів. Але він не враховує і не розяснює погрози трампа вийти зі процесу встановлення миру.
На мою думку, ці погрози вийти зі процесу встановлення миру реальні. Бо є данні, що Трамп підписав потрібні йому угоди щодо корисних копалин і з Україною, і з росією. І тепер йому пофіг на мир і як буде закінчено війну. Остається тільки зачекати коли або Україна капітулює, або росія видохнеться та відкатиться від областей з корисними копалинами. Де саме ті області Трамп знає краще.
В цьому випадку, в цьому варіанті кожний на місці Трампа зробив би наступне - скоротив, а й потім зовсім зупинив усяку допомогу Україні. Одночасно тиск на росію не посилював би, а можливо і почав поступово допомагати як потенційному одержувачу перемоги. А чи не це реально робить Трамп увесь свій термін на посту президента США, розказуючі нам басні? Да.
Хай це буде варіантом 5 або Вашим варіантом 4 трохи модифікованим.
Востаннє редагувалось buratinyo в Вів 20 тра, 2025 16:45, всього редагувалось 2 разів.
Адміністрація Дональда Трампа розглядає план використання $250 мільйонів, призначених для іноземної допомоги, на програму «добровільної депортації» мігрантів. Ця ініціатива стосується близько 200 тисяч українців, які перебувають у США. Міністерство внутрішньої безпеки запропонувало надати мігрантам, які погодяться повернутися до своїх країн, по $1 тисячі допомоги. Програму має фінансувати Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції Держдепартаменту за рахунок коштів на чартерні рейси або комерційні авіаквитки.
andrijk777 написав:Якщо Трамп підтримає Україну то путін просто скаже Трампу - ну тоді воюємо далі і все! Мирний процес відразу закінчиться.
Якщо Трамп обрав би другий варіант, а пу скаже "воюємо далі", то Трамп колись грозився засипати Україну зброєю, рфію санкціями і таким чином примусити пу погодитися на припинення війни.
Не зробить він цього!!! Ну це вже ясно як день. Усім. І путіну це теж ясно. Зброєю не засипить то це гроші, а гроші він економить. Санкції більші не введе, вже Байден ввів що міг. + Санкції також шкодять США.
Фактично цим варіантом пішов Байден. Результат - 3 роки війни "без результату". Якщо і Трамп піде цим шляхом - то ще +4 роки війни без результату або з результатом втрати території Україною, якщо Трамп зменшить допомогу.
Xenon написав:за рівнем потужності це скільки балів, хто скаже?
Суд виніс вирок українцю, який захищав своє село від російських військ у березні 2022 року, – Суспільне .
Чоловік виготовив вибухівку і замінував дорогу для окупантів. Його визнали винним у виготовлені вибухівки і призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Але звільнили відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.
Віталія Куколя, цивільного, якого нібито засудили за захист села Тростянець, а саме мінування дороги під час наступу російських військ у 2022-му році, насправді засудили за незаконне зберігання зброї — Сумська облпрокуратура В громадянина, який був 6 разів судимий до цього, провели санкціоновані обшуки і виявили в нього рушницю, два пістолети та 1.25 кг пороху.
stm написав:Мединський ротом каже що 21 рік воювали, а зе за припинення вогню.
Висновок? Навіть 3-класник зробить висновок - путіну не підходить пропозиція Зеленського. Я навіть більше скажу - путін не прийме будь-яку пропозицію Зеленського. БУДЬ-ЯКУ! Невже така проста теза до вас не доходить? Хочете заставити путіна прийняти умови Зе? - по-моєму нереально, хіба взяти/спалити Москву(не корабель а місто).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 20 тра, 2025 17:27, всього редагувалось 1 раз.