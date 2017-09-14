Додано: Вів 20 тра, 2025 17:33

detroytred написав: Варіант 5: Віткофф отримав від пу погодження не включати вимоги про оті 4 області, якщо Зе погодиться на цей план. Без тиску. Сам Зе, Україна погодяться і продемонструють добровільну згоду. Без тиску. Варіант 5: Віткофф отримав від пу погодження не включати вимоги про оті 4 області, якщо Зе погодиться на цей план. Без тиску. Сам Зе, Україна погодяться і продемонструють добровільну згоду. Без тиску.

detroytred написав: Так само і Трампу отой мир не настільки потрібен, щоб вдруге тиснути на Зе Так само і Трампу отой мир не настільки потрібен, щоб вдруге тиснути на Зе

detroytred написав: Пу вимушений був би відбиватися від Трампа-Зе з планом Трампа Пу вимушений був би відбиватися від Трампа-Зе з планом Трампа

detroytred написав: може задля просування свого!!! плану Трамп надав би Україні купу зброї тощо може задля просування свого!!! плану Трамп надав би Україні купу зброї тощо

buratinyo написав: На мою думку, ці погрози вийти зі процесу встановлення миру реальні. На мою думку, ці погрози вийти зі процесу встановлення миру реальні.

Letusrock написав: а коли краще проводити перемовини, в момент коли ще йдуть хоч і останні але поставки, чи в момент як залишаться тільки КЛП-1 (КЛП - кулебівська лопата покращена) а коли краще проводити перемовини, в момент коли ще йдуть хоч і останні але поставки, чи в момент як залишаться тільки КЛП-1 (КЛП - кулебівська лопата покращена)

а в чому сакральний сенс оцього "без тиску"? Мільйони українців враз забудуть все, що їм зробила москва і буде щира дружба? Ну, такого точно не буде. А всі інші варіанти - то просто подавання виду, не від хорошого становища. Тому тиск є чи його нема - без різниці, головне результат.Сам факт того, що президентом є Трамп - це гігантський фактор тиску. Тому Зе і відмовився від кордонів-91, потім кордонів-14, а тепер згоден зупинитись по лінії зіткнення. Впевнений, при Байдені до цього б він дійшов значно пізніше.Інша справа, що далі відступати вже нікуди. Добровільно здавати території, що не котролюються росією - не варіант, хто б не був президентом України.І йти на перемирʼя без допомоги ззовні і з обрізаною армією - це те саме, що здати території добровільно, тільки розтягнуто в часі.мені здається, що якраз Трампу сам факт миру. Він марить нобелівкою. Інша справа, щота ні. Ви ж поспостерігайте за риторикою Трампа, коли готувалися перемовини 15 числа.До того Трамп писав "якщо там буде путін, то буду і я". А після вже: "мене там не було, отже і путіна не було". Це ж просто смішно дивитися, як Трамп з усіх сил намагається танцювати навколо пуйла, щоб заставити тогопогодитися.до речі, сам Трамп ніби не грозився дати Україні зброю. Це був план Келлога, але Трамп особисто щодо нього нічого не говорив. Хоча, може я неправий і є цитати, що це заперечують? Цікаво було б глянути.так, з цим погоджуюсь. Більше того - на це основна ставка путіна зараз. Він впевнений, що без американської допомоги ЗСУ не вистоять.для кого краще? Я не впевнений, що Трампу і США загалом в геополітичному плані вигідна капітуляція України. Проте, я вже нічому не здивуюсь.