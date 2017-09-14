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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 тра, 2025 17:21
thenewepic написав:
Моделюємо ситуацію: Трамп понад усе хоче, щоб кровопролиття зупинилось (це було в його програмі і він неодноразово це підтверджував), складає план, на його думку, компромісний.
Презентує цей план і Зеленському, і пуйлу. В результаті буде один з кількох варіантів розвитку подій:Варіант 1:
Обоє погоджуються.
Все добре, бойові дії зупиняються.Варіант 2:
путін погоджується, Зеленський не погоджується.
Що може зробити Трамп? Забути про план, якщо перешкода - лише Зеленський? Він вже показував, що робить інакше. Він почне тиснути на Україну - обмежувати допомогу\розвіддані. Зеленський після цього погодиться. Не погодитись він може лише в одному випадку - якщо обмеження допомоги\розвідданих входить також у цей план. Тобто план являє собою капітуляцію. А щоб капітулювати, Трамп не потрібен, це можна зробити й без нього.
Чи є план, про який ми говоримо, капітуляцією? Ні, тобто це не наш випадок.Варіант 3:
Зеленський погоджується, путін не погоджується.
Тут у Трампа два варіанти: замʼяти справу або задіяти важелі впливу на росію. Але питання - чи хоче він це робити? З усього, що він пише і говорить, випливає, що не дуже. Точніше, він ДУЖЕ не хоче застосовувати батіг проти росії, думає, що вдасться обмежитись лише пряником. Якщо батіг застосовувати не хочеться, план відкидається і пробуються інші варіанти.
Чи схоже це на те, що ми маємо зараз? Як на мене, дуже схоже.Варіант 4:
Обоє не погоджуються.
Трампу необхідно однаково тиснути на обидві сторони, бо тиск лише на одну не дасть результату. Тому повертаємось на пункти 2 і 3.
Якщо хтось не згоден з наведеним вище розписом, я вислухаю конструктивні
зауваження.
Фантазер, ти мене називала....
Є 4 твої фантазії. А є реальний(той що відбувся в реальності)
5 варіант:
Зеленський не погодився. путін не висловився, тобто не коментував це.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 17:21
andrijk777 написав: stm написав:
Мединський ротом каже що 21 рік воювали, а зе за припинення вогню.
Висновок?
Навіть 3-класник зробить висновок - путіну не підходить пропозиція Зеленського.Я навіть більше скажу - путін не прийме будь-яку пропозицію Зеленського. БУДЬ-ЯКУ!
Невже така проста теза до вас до доходить?
Хочете заставити путіна прийняти умови Зе? - по-моєму нереально, хіба взяти/спалити Москву(не корабель а місто).
Пропозиція трампа і зе співпадає - безумовне припинення вогню за 24 години, щоб не убивали багато-багато гарних людей і трампу дали найбільшу і найзолотішу медаль миру. Які проблеми? )
А давайте ще по Мединському питання. Вже наразі самі передові заводи(ЛАД, зацініть воно ніщо не нагадує?) не виплачують зарплатню 2-3 місяці затримка. Хоча надрукували б і виплатили... Самі воєнка то додана вартість офігеть, ВВП має фігачить що шалений, а корективи - ріст ВВП з 2%(що не є великим показником) до 1,5%. І щось там проблеми з банками і кредитами воєнпрому. А ще й озимих ніфіга прям 40-50% то померзло, то захворіли рослини. Мабуть люди як ЛАД підуть в 5 ранку стояти, ну воно ж у сильній державі з заводами завжди так ))) хоч 21 рік можна стояти. ЛАД, 21 рік ви б стояли о 5 ранку чи щось сталося?
Востаннє редагувалось stm
в Вів 20 тра, 2025 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 17:32
Schmit написав:
Проблема в тому, що він замінував дорогу, а от якби розмінував, (як дехто Чонгар), то був би майже як наш герой-боневтік. Та й нарід таких любить, у політиці успіх гарантований.
Пропагандон, давай докази кацапсько-порохатому фейку, що Чонгар розмінували.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 17:33
detroytred написав:
Варіант 5: Віткофф отримав від пу погодження не включати вимоги про оті 4 області, якщо Зе погодиться на цей план. Без тиску. Сам Зе, Україна погодяться і продемонструють добровільну згоду. Без тиску.
а в чому сакральний сенс оцього "без тиску"? Мільйони українців враз забудуть все, що їм зробила москва і буде щира дружба? Ну, такого точно не буде. А всі інші варіанти - то просто подавання виду, не від хорошого становища. Тому тиск є чи його нема - без різниці, головне результат.
Сам факт того, що президентом є Трамп - це гігантський фактор тиску. Тому Зе і відмовився від кордонів-91, потім кордонів-14, а тепер згоден зупинитись по лінії зіткнення. Впевнений, при Байдені до цього б він дійшов значно пізніше.
Інша справа, що далі відступати вже нікуди. Добровільно здавати території, що не котролюються росією - не варіант, хто б не був президентом України.
І йти на перемирʼя без допомоги ззовні і з обрізаною армією - це те саме, що здати території добровільно, тільки розтягнуто в часі.
detroytred написав:
Так само і Трампу отой мир не настільки потрібен, щоб вдруге тиснути на Зе
мені здається, що якраз Трампу сам факт миру конче необхідний
. Він марить нобелівкою. Інша справа, що на путіна він давити не хоче, пряниками путіна переконати не вдається, а давити на Зеленського можна лише, якщо альтернатива без тиску краща. Нема сенсу погрожувати зупинкою допомоги, щоб заставити підписати ту ж саму зупинку допомоги, але типу добровільно.
detroytred написав:
Пу вимушений був би відбиватися від Трампа-Зе з планом Трампа
та ні. Ви ж поспостерігайте за риторикою Трампа, коли готувалися перемовини 15 числа.
До того Трамп писав "якщо там буде путін, то буду і я". А після вже: "мене там не було, отже і путіна не було". Це ж просто смішно дивитися, як Трамп з усіх сил намагається танцювати навколо пуйла, щоб заставити того добровільно, без тиску
погодитися.
detroytred написав:
може задля просування свого!!! плану Трамп надав би Україні купу зброї тощо
до речі, сам Трамп ніби не грозився дати Україні зброю. Це був план Келлога, але Трамп особисто щодо нього нічого не говорив. Хоча, може я неправий і є цитати, що це заперечують? Цікаво було б глянути.
buratinyo написав:
На мою думку, ці погрози вийти зі процесу встановлення миру реальні.
так, з цим погоджуюсь. Більше того - на це основна ставка путіна зараз. Він впевнений, що без американської допомоги ЗСУ не вистоять.
Letusrock написав:
а коли краще проводити перемовини, в момент коли ще йдуть хоч і останні але поставки, чи в момент як залишаться тільки КЛП-1 (КЛП - кулебівська лопата покращена)
для кого краще? Я не впевнений, що Трампу і США загалом в геополітичному плані вигідна капітуляція України. Проте, я вже нічому не здивуюсь.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 17:39
andrijk777 написав:
А є реальний(той що відбувся в реальності) 5 варіант:
Зеленський не погодився. путін не висловився, тобто не коментував це.
так, блін, якщо публічно
не висловився, то і не коментував зовсім. Це ж так і працює.
Серйозно, ти або зовсім не розбираєшся в політиці, або свідомо звинувачуєш українську сторону в тому, в чому вона не винна. На кого працюєш? Хоча, це ж ти говорив, що вимоги лаврова цілком адекватні, тому відповідь я здогадуюсь.
andrijk777 написав:
Фантазер, ти мене називала
я попросив конструктивні зауваження. Назвати фантазером - це дуже конструктивно.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 17:49
Banderlog
А платити скільки будете без бойових? по 20т солдатам? І по 30т офіцерам?
В 21 році було в 1.5 рази менше, і «нічого» 😅
А пачка дбйб-ів розказує як на своїх податках годували, третє підборіддя виросло. Щоправда не у військових, а у дніпропетровських «годувальників»)))
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Додано: Вів 20 тра, 2025 17:50
Бетон написав:
Пішов 7 рік прикола зеленского
Спасибо всем
Я Вас разочарую, но ничего бы не было иначе при любом другом Президенте. Общаюсь с нашими согражданами тут, я понимаю, что они все и есть "Зеленский" в собирательном образе. Большинству все нравится. Зеленский умело читает настроения в украинском обществе. Нет ни одного политика, который предлагал бы что-то иное.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 17:54
unicdima написав: Schmit написав:
Проблема в тому, що він замінував дорогу, а от якби розмінував, (як дехто Чонгар), то був би майже як наш герой-боневтік. Та й нарід таких любить, у політиці успіх гарантований.
Пропагандон, давай докази кацапсько-порохатому фейку, що Чонгар розмінували.
Очікувано, що зелені рано чи пізно прийдуть до заяв, що Чонгар ніхто не розміновував, а пізніше будуть заявляти, що взагалі його ніхто і не заміновував. Але ж не усі кругом деб***.
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