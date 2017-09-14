|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 20 тра, 2025 17:33
detroytred написав:
Варіант 5: Віткофф отримав від пу погодження не включати вимоги про оті 4 області, якщо Зе погодиться на цей план. Без тиску. Сам Зе, Україна погодяться і продемонструють добровільну згоду. Без тиску.
а в чому сакральний сенс оцього "без тиску"? Мільйони українців враз забудуть все, що їм зробила москва і буде щира дружба? Ну, такого точно не буде. А всі інші варіанти - то просто подавання виду, не від хорошого становища. Тому тиск є чи його нема - без різниці, головне результат.
Сам факт того, що президентом є Трамп - це гігантський фактор тиску. Тому Зе і відмовився від кордонів-91, потім кордонів-14, а тепер згоден зупинитись по лінії зіткнення. Впевнений, при Байдені до цього б він дійшов значно пізніше.
Інша справа, що далі відступати вже нікуди. Добровільно здавати території, що не котролюються росією - не варіант, хто б не був президентом України.
І йти на перемирʼя без допомоги ззовні і з обрізаною армією - це те саме, що здати території добровільно, тільки розтягнуто в часі.
detroytred написав:
Так само і Трампу отой мир не настільки потрібен, щоб вдруге тиснути на Зе
мені здається, що якраз Трампу сам факт миру конче необхідний
. Він марить нобелівкою. Інша справа, що на путіна він давити не хоче, пряниками путіна переконати не вдається, а давити на Зеленського можна лише, якщо альтернатива без тиску краща. Нема сенсу погрожувати зупинкою допомоги, щоб заставити підписати ту ж саму зупинку допомоги, але типу добровільно.
detroytred написав:
Пу вимушений був би відбиватися від Трампа-Зе з планом Трампа
та ні. Ви ж поспостерігайте за риторикою Трампа, коли готувалися перемовини 15 числа.
До того Трамп писав "якщо там буде путін, то буду і я". А після вже: "мене там не було, отже і путіна не було". Це ж просто смішно дивитися, як Трамп з усіх сил намагається танцювати навколо пуйла, щоб заставити того добровільно, без тиску
погодитися.
detroytred написав:
може задля просування свого!!! плану Трамп надав би Україні купу зброї тощо
до речі, сам Трамп ніби не грозився дати Україні зброю. Це був план Келлога, але Трамп особисто щодо нього нічого не говорив. Хоча, може я неправий і є цитати, що це заперечують? Цікаво було б глянути.
buratinyo написав:
На мою думку, ці погрози вийти зі процесу встановлення миру реальні.
так, з цим погоджуюсь. Більше того - на це основна ставка путіна зараз. Він впевнений, що без американської допомоги ЗСУ не вистоять.
Letusrock написав:
а коли краще проводити перемовини, в момент коли ще йдуть хоч і останні але поставки, чи в момент як залишаться тільки КЛП-1 (КЛП - кулебівська лопата покращена)
для кого краще? Я не впевнений, що Трампу і США загалом в геополітичному плані вигідна капітуляція України. Проте, я вже нічому не здивуюсь.
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 17:39
andrijk777 написав:
А є реальний(той що відбувся в реальності) 5 варіант:
Зеленський не погодився. путін не висловився, тобто не коментував це.
так, блін, якщо публічно
не висловився, то і не коментував зовсім. Це ж так і працює.
Серйозно, ти або зовсім не розбираєшся в політиці, або свідомо звинувачуєш українську сторону в тому, в чому вона не винна. На кого працюєш? Хоча, це ж ти говорив, що вимоги лаврова цілком адекватні, тому відповідь я здогадуюсь.
andrijk777 написав:
Фантазер, ти мене називала
я попросив конструктивні зауваження. Назвати фантазером - це дуже конструктивно.
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 17:49
Banderlog
А платити скільки будете без бойових? по 20т солдатам? І по 30т офіцерам?
В 21 році було в 1.5 рази менше, і «нічого» 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15147
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2396 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Вів 20 тра, 2025 17:50
Бетон написав:
Пішов 7 рік прикола зеленского
Спасибо всем
Я Вас разочарую, но ничего бы не было иначе при любом другом Президенте. Общаюсь с нашими согражданами тут, я понимаю, что они все и есть "Зеленский" в собирательном образе. Большинству все нравится. Зеленский умело читает настроения в украинском обществе. Нет ни одного политика, который предлагал бы что-то иное.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 462
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 17:54
unicdima написав: Schmit написав:
Проблема в тому, що він замінував дорогу, а от якби розмінував, (як дехто Чонгар), то був би майже як наш герой-боневтік. Та й нарід таких любить, у політиці успіх гарантований.
Пропагандон, давай докази кацапсько-порохатому фейку, що Чонгар розмінували.
Очікувано, що зелені рано чи пізно прийдуть до заяв, що Чонгар ніхто не розміновував, а пізніше будуть заявляти, що взагалі його ніхто і не заміновував. Але ж не усі кругом деб***.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4981
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 18:11
Schmit написав:
Очікувано, що зелені рано чи пізно прийдуть до заяв, що Чонгар ніхто не розміновував
ну а що робити, якщо це факт? Є свідчення очевидців, не перший рік доступні у медіа. Треба бути фанатиком, щоб у 25 році продовжувати голосити, що "Чонгар розмінували". Хоча, при бажанні, можна вказати на інші факти, не висмоктані з пальця, недостатньої підготовки до вторгнення. Але навіщо, це ж треба думати, аналізувати, якщо можна просто крикнути "хто розмінував Чонгар?!" і дурники поведуться.
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 18:13
thenewepic написав: andrijk777 написав:
А є реальний(той що відбувся в реальності) 5 варіант:
Зеленський не погодився. путін не висловився, тобто не коментував це.
так, блін, якщо публічно
не висловився, то і не коментував зовсім. Це ж так і працює.
Серйозно, ти або зовсім не розбираєшся в політиці, або свідомо звинувачуєш українську сторону в тому, в чому вона не винна. На кого працюєш? Хоча, це ж ти говорив, що вимоги лаврова цілком адекватні, тому відповідь я здогадуюсь.
Де в моєму повідомленні якісь звинувачення української сторони?Модератори
, цей персонаж в чомусь мене звинувачує, я сам не розумію в чому і на підставі чого?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6490
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 18:16
АндрейМ написав: Бетон написав:
Пішов 7 рік прикола зеленского
Спасибо всем
Я Вас разочарую, но ничего бы не было иначе при любом другом Президенте.
Типова промосковська теза "Не важливо який президент".
Ні, це критично важливо.
Будь президентом Порошенко цього всього трешу було б значно менше.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6490
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 18:18
барабашов написав:
Проблема не только в ... расейськой верхушке но и в не менее ...(скорее материально заинтерисованной) нашей?
И тут и там два Альенде(там скорее Эскобар) и поэтому "стадион - значит стадион!(в Сантьяго)"???
Схоже що тромб відірвався.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15147
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2396 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Вів 20 тра, 2025 18:18
andrijk777 написав:
Де в моєму повідомленні якісь звинувачення української сторони?
наприклад тут:
andrijk777 написав:
В угоді запропонованій Трампом немає ні здачі Херсона/Запоріжжя ні війська 85тис. Зеленський на цю угоду не погодився(і очевидно ви теж). Тепер здача Херсона/Запоріжжя на совісті Зеленського і вашій теж.
або тут:
andrijk777 написав:
Трамп хоче виборів - це 100%. Зеленський вже нікому не подобається. Зеленський не хоче йти на конструктивний діалог в питані миру(це я м'яко сказав), а ціль у нього одна - лишитись при владі.
Яка сторона звинувачується?
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|98926
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|275583
|
|
|6076
|930386
|
|