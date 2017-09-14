detroytred написав:Пу вимушений був би відбиватися від Трампа-Зе з планом Трампа
та ні. Ви ж поспостерігайте за риторикою Трампа, коли готувалися перемовини 15 числа. До того Трамп писав "якщо там буде путін, то буду і я". А після вже: "мене там не було, отже і путіна не було". Це ж просто смішно дивитися, як Трамп з усіх сил намагається танцювати навколо пуйла, щоб заставити того добровільно, без тиску погодитися.
Я розглядаю суто план Трампа. Про план Трампа було тільки в квітні, перед 22 квітня.
А оце все, що потім відбувається, в травні, це вже про 30-ти денне припинення вогню. План України-Європи-США, а не про отой план саме Трампа. Тобто план Трампа, який мав суттєво більші шанси на втілення, відкинуто і заміно на план України-Європи-США. Трампу на нього трошки побоку..
*В первую каденцию Донни неустанно трудился: - "Закон о противодействии противникам США посредством санкций" - 3 сотни санкций на РФ - высылка почти всех дипломатов, арест имущества РФ - Закон "О защите энергетической безопасности Европы" - кирдык СП здравствуй чистый СПГ - Выход из договоров по "ракетам ср. и мал.дальности" и "открытому небу" - новая Стратегия нац.безоп.США где "Китай и Россия бросают вызов американской власти, влиянию и интересам, стремясь подорвать американскую безопасность и процветание"... *(С)
detroytred написав:Тобто план Трампа, який мав суттєво більші шанси на втілення, відкинуто і заміно на план України-Європи-США
ну я ж про це і кажу - чому план Трампа було відкинуто - бо путін на нього не погодився. Якби не погодився тільки Зе, то Трамп би його придавив перекриттям допомоги і Зе не залишилось би вибору. А без згоди путіна не важливо, що каже Зе, миру це не принесе. Тому і не важливо, який план, бо ні "план Трампа", ні "план України-Європи-США" не можна реалізувати без згоди путіна, яку силою Трамп не хоче добувати, а для добровільної згоди Трамп не може запропонувати того, що той хоче.
stm написав:Пропозиція трампа і зе співпадає - безумовне припинення вогню за 24 години, щоб не убивали багато-багато гарних людей і трампу дали найбільшу і найзолотішу медаль миру. Які проблеми? )
У кого? Проблеми в наших солдат в окопах. В Зеленського, Трампа і путіна ніяких проблем немає. В них все зашибісь.
stm написав:А давайте ще по Мединському питання. Вже наразі самі передові заводи(ЛАД, зацініть воно ніщо не нагадує?) не виплачують зарплатню 2-3 місяці затримка. Хоча надрукували б і виплатили... Самі воєнка то додана вартість офігеть, ВВП має фігачить що шалений, а корективи - ріст ВВП з 2%(що не є великим показником) до 1,5%. І щось там проблеми з банками і кредитами воєнпрому. А ще й озимих ніфіга прям 40-50% то померзло, то захворіли рослини. Мабуть люди як ЛАД підуть в 5 ранку стояти, ну воно ж у сильній державі з заводами завжди так ))) хоч 21 рік можна стояти. ЛАД, 21 рік ви б стояли о 5 ранку чи щось сталося?
Ну такі аргументи були актуальні в 2022, тоді я дивився Мілова, чекав "краху РФ" , коротше був наївний. Озвучувати ці аргументи на 4 рік війни - це тупо(або сильно наївно). Та фактично їх уже ніхто не обговорює. Так, у них все капець погано, але ще 3-5 років вони точно повоюють. А ми? А до чого тут ЛАД?
detroytred написав:Тобто план Трампа, який мав суттєво більші шанси на втілення, відкинуто і заміно на план України-Європи-США
ну я ж про це і кажу - чому план Трампа було відкинуто - бо путін на нього не погодився. Якби не погодився тільки Зе, то Трамп би його придавив перекриттям допомоги і Зе не залишилось би вибору. А без згоди путіна не важливо, що каже Зе, миру це не принесе. Тому і не важливо, який план, бо ні "план Трампа", ні "план України-Європи-США" не можна реалізувати без згоди путіна, яку силою Трамп не хоче добувати, а для добровільної згоди Трамп не може запропонувати того, що той хоче.
Вище я пояснив своє бачення, чому Трамп не може тиснути на Зе стосовно прийняття їм плану Трампа. Саме плану Трампа. Тиснути, щоб Зе змінив риторику, погодився на перемовини, Трамп може. І зробив це. А от тиснути на погодження зі своїм планом не може. ___________________________ Це вже проїхали, тепер отаке від Луценка Ігора: *Зараз зі мною будуть сперечатися. Тому я щасливий, що це нарешті сказав ворог, а не я. Бо коли я кажу, що слід готуватися до постійної війни з РФ, зі мною починають ледь не сваритися, "ти хочеш воювати вічно?!". Так, ніби це питання від мене залежить. Так, ніби загалі це питання залежить від українців.
Це не має сенсу, бо це суперечка з реальністю. Це захисна реакція психіки, щоб за суперечкою не дати собі усвідомити стан речей.
stm написав:Пропозиція трампа і зе співпадає - безумовне припинення вогню за 24 години, щоб не убивали багато-багато гарних людей і трампу дали найбільшу і найзолотішу медаль миру. Які проблеми? )
У кого? Проблеми в наших солдат в окопах. В Зеленського, Трампа і путіна ніяких проблем немає. В них все зашибісь.
Ввели нове поняття меморандум. Підписати меморандум.
*За словами Зеленського, ймовірно, що відповідний меморандум обговорювався між Путіним та Трампом. "В двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни. Тобто до договору. Йдеться про меморандум, який буде підтриманий двома країнами, в якому є і припинення вогню", - наголосив Зеленський. За його словами, наразі невідомо про що саме буде цей меморандум з Росією.
"В будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, я думаю, що це не буде секретом. Адже завжди ця інформація якимось чином з'являється в публічному просторі. Я думаю, що з нашого боку після відповідних сигналів, ми, отримавши пропозиції росіян у меморандумі, зможемо сформулювати своє бачення", - заявив Зеленський. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... nskij.html
Так вже ж було)) Пу каже умову, що на час припинення вогню Україні необхідно зупинити постачання зброї (і даних?). Звісно наші - півруки.
Хоча може і впрямь зупинять вогонь і поставки, щоб по биріку Трампа миротворцем оголосити))
detroytred написав:А от тиснути на погодження зі своїм планом не може
не дуже переконали, якщо чесно. Моя теорія для мене виглядає більш реальною.
andrijk777 написав:І чого це ти за області закукурікав? Війна ж ведеться не за територію!! Путін ж хоче не територію! Чи ти вже забув що хоче путін. Забуваєш що кукурікав раніше?
напевно, кукурікати прийнято там, звідки ти пишеш, а у нас не курятник, і не зона, тут не кукурікають.
Далі, "Путін ж хоче не територію!" - звичайно ж, путін хоче територію. Бо "они подарили пол страны". Але інші пів країни він хоче мати також під контролем. Умовно, якщо запропонувати розділити Україну по Дніпру, половину віддати йому, а інша половина ввійде в НАТО - путін на це не погодиться! На іншій половині теж має бути слухняний уряд. Тобто, якщо хтось наївно думає, що при капітуляції пуйло всього лише забере 4 області, а на решті можна буде робити все що завгодно, то ні. 4 області йому треба, щоб не було конституційних територій не під прямим управлінням, але його запити значно ширші.
Востаннє редагувалось thenewepic в Вів 20 тра, 2025 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Очікувано, що зелені рано чи пізно прийдуть до заяв, що Чонгар ніхто не розміновував
ну а що робити, якщо це факт? Є свідчення очевидців, не перший рік доступні у медіа. Треба бути фанатиком, щоб у 25 році продовжувати голосити, що "Чонгар розмінували". Хоча, при бажанні, можна вказати на інші факти, не висмоктані з пальця, недостатньої підготовки до вторгнення. Але навіщо, це ж треба думати, аналізувати, якщо можна просто крикнути "хто розмінував Чонгар?!" і дурники поведуться.
andrijk777 написав:Ну такі аргументи були актуальні в 2022, тоді я дивився Мілова, чекав "краху РФ" , коротше був наївний. Озвучувати ці аргументи на 4 рік війни - це тупо(або сильно наївно). Та фактично їх уже ніхто не обговорює. Так, у них все капець погано, але ще 3-5 років вони точно повоюють. А ми? А до чого тут ЛАД?
Ну тоді у 2022 у оркостану був ФНБ і інвестиції. А наразі це лише офіційні заяви голови монетарної політики держави. Мілов тут ні до чого. Це Наибуліна каже цікаві речі. Ви ж розумієте, що вас я теж слухаю, чому невиплата зарплат коли лише надрукувати? В чому проблема. Андрій 2024 року казав що гімном питання, це ж фублів, надрукують. Андрій 2025 чомусь не вважає за потрібне роз'яснити нам убогім чому не надрукувати фублі. Там бюджети федеративні теж у мінусах по надходженнях, друкуй і все...