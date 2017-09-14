Додано: Вів 20 тра, 2025 18:37

thenewepic написав: detroytred написав: Тобто план Трампа, який мав суттєво більші шанси на втілення, відкинуто і заміно на план України-Європи-США Тобто план Трампа, який мав суттєво більші шанси на втілення, відкинуто і заміно на план України-Європи-США ну я ж про це і кажу - чому план Трампа було відкинуто - бо путін на нього не погодився. Якби не погодився тільки Зе, то Трамп би його придавив перекриттям допомоги і Зе не залишилось би вибору. А без згоди путіна не важливо, що каже Зе, миру це не принесе. Тому і не важливо, який план, бо ні "план Трампа", ні "план України-Європи-США" не можна реалізувати без згоди путіна, яку силою Трамп не хоче добувати, а для добровільної згоди Трамп не може запропонувати того, що той хоче. ну я ж про це і кажу - чому план Трампа було відкинуто - бо путін на нього не погодився. Якби не погодився тільки Зе, то Трамп би його придавив перекриттям допомоги і Зе не залишилось би вибору. А без згоди путіна не важливо, що каже Зе, миру це не принесе. Тому і не важливо, який план, бо ні "план Трампа", ні "план України-Європи-США" не можна реалізувати без згоди путіна, яку силою Трамп не хоче добувати, а для добровільної згоди Трамп не може запропонувати того, що той хоче.

Вище я пояснив своє бачення, чому Трамп не може тиснути на Зе стосовно прийняття їм плану Трампа.Саме плану Трампа.Тиснути, щоб Зе змінив риторику, погодився на перемовини, Трамп може. І зробив це.А от тиснути на погодження зі своїм планом не може.___________________________Це вже проїхали, тепер отаке від Луценка Ігора:*Зараз зі мною будуть сперечатися. Тому я щасливий, що це нарешті сказав ворог, а не я. Бо коли я кажу, що слід готуватися до постійної війни з РФ, зі мною починають ледь не сваритися, "ти хочеш воювати вічно?!". Так, ніби це питання від мене залежить. Так, ніби загалі це питання залежить від українців.Це не має сенсу, бо це суперечка з реальністю. Це захисна реакція психіки, щоб за суперечкою не дати собі усвідомити стан речей.Але зі мною все одно зараз почнуть сперечатися.***Нам потрібна перебудова держави під довгу, дуже довгу війну. Те, що є зараз, задумане для тимчасового, а не постійного військового протистояння. Так не має бути.*