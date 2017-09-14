для особливо обдарованих - де там конкретика, що саме розмінували? Який міст, яку трасу? Це стаття (а точніше - не стаття, а сцянина в очі) саме для дурників, де все тримається на цих словах Єрмака:
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ
Нічого, що тут мова йде не про Чонгар, а про лінію зіткнення в Луганській і Донецькій областях?
А про Чонгар є свідчення військових, що нічого там не розміновувалось. Але ж "секті розмінування", як і плоскоземельникам, нічого не доведеш.