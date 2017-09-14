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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13911139121391313914
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Ще раз для особливо обдарованих
для особливо обдарованих - де там конкретика, що саме розмінували? Який міст, яку трасу? Це стаття (а точніше - не стаття, а сцянина в очі) саме для дурників, де все тримається на цих словах Єрмака:
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ

Нічого, що тут мова йде не про Чонгар, а про лінію зіткнення в Луганській і Донецькій областях?
А про Чонгар є свідчення військових, що нічого там не розміновувалось. Але ж "секті розмінування", як і плоскоземельникам, нічого не доведеш.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 19:31

  UA написав:
  pesikot написав:Як в одній голові можуть жити взаємновиключні ствердження )


Приклад
Патріот, а воювати не йде

Приклад
Проти "сортовості", але користується сортовостью, "ксиву уважают"

Проти ніжок Буша, але жер їх за обидві щоки, свого часу

Проти корупції, але якось з мізерної ЗП мента "заробив" на багато квартир

Наче ще не 60+, але за кордон виїхав
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 19:47

  Schmit написав:
  thenewepic написав:бляха-муха, ти вже задовбав з цим. На угоду Трампа не погодився путін. АЛО, ПУЙЛО НЕ ПОГОДИВСЯ!!

А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?
Я от не знаю, але точно знаю, що не погодився Зе.

Ти, окрім методички, дійсно нічого не знаешь

Раніше, ти і тобі подібні, писали - ми не знаемо, що хоче Путін.
Потрібні перемовини, перемовини

Коли я писав, що Путін хоче 4 області+Крим+нейтральний статус
Ти і тобі подібні писали - звідки ти знаешь, чого хоче Путін ?
Потрібні перемовини, перемовини

Вийшли на перемовини.
І що ?
Делегація РФ висунула вимоги 4 області+Крим+нейтральний статус і тільки потім будемо розмовляти

Ти і тобі подібні, одразу завалили свої хліборізки і почали співати - Україна не хоче миру

Путін не хоче миру - цього ти і тобі подібні не хочуть помічати
Путін не хоче перемовин - цього ти і тобі подібні не хочуть помічати

Трамп зглотнув у Путіна, нічим йому не загрожував, ні до чого не спонукав, забув про припинення вогню - цього ти і тобі подібні не хочуть помічати

Але несеться спів хору хом"ячків-зрадунців (тебе і тобі подібних) - Україна винувата
pesikot
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