RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13911139121391313914
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Ще раз для особливо обдарованих
для особливо обдарованих - де там конкретика, що саме розмінували? Який міст, яку трасу? Це стаття (а точніше - не стаття, а сцянина в очі) саме для дурників, де все тримається на цих словах Єрмака:
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ

Нічого, що тут мова йде не про Чонгар, а про лінію зіткнення в Луганській і Донецькій областях?
А про Чонгар є свідчення військових, що нічого там не розміновувалось. Але ж "секті розмінування", як і плоскоземельникам, нічого не доведеш.
thenewepic
 
Повідомлень: 272
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 19:31

  UA написав:
  pesikot написав:Як в одній голові можуть жити взаємновиключні ствердження )


Приклад
Патріот, а воювати не йде

Приклад
Проти "сортовості", але користується сортовостью, "ксиву уважают"

Проти ніжок Буша, але жер їх за обидві щоки, свого часу

Проти корупції, але якось з мізерної ЗП мента "заробив" на багато квартир

Наче ще не 60+, але за кордон виїхав
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11223
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 19:47

  Schmit написав:
  thenewepic написав:бляха-муха, ти вже задовбав з цим. На угоду Трампа не погодився путін. АЛО, ПУЙЛО НЕ ПОГОДИВСЯ!!

А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?
Я от не знаю, але точно знаю, що не погодився Зе.

Ти, окрім методички, дійсно нічого не знаешь

Раніше, ти і тобі подібні, писали - ми не знаемо, що хоче Путін.
Потрібні перемовини, перемовини

Коли я писав, що Путін хоче 4 області+Крим+нейтральний статус
Ти і тобі подібні писали - звідки ти знаешь, чого хоче Путін ?
Потрібні перемовини, перемовини

Вийшли на перемовини.
І що ?
Делегація РФ висунула вимоги 4 області+Крим+нейтральний статус і тільки потім будемо розмовляти

Ти і тобі подібні, одразу завалили свої хліборізки і почали співати - Україна не хоче миру

Путін не хоче миру - цього ти і тобі подібні не хочуть помічати
Путін не хоче перемовин - цього ти і тобі подібні не хочуть помічати

Трамп зглотнув у Путіна, нічим йому не загрожував, ні до чого не спонукав, забув про припинення вогню - цього ти і тобі подібні не хочуть помічати

Але несеться спів хору хом"ячків-зрадунців (тебе і тобі подібних) - Україна винувата
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11223
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп и Израиль ...

США пригрозили лишить Израиль помощи из-за войны в секторе Газа, - WP
"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну". Политически, как и в прошлом, у Нетаньяху (премьер-министр Израиля, – ред.) есть способ сделать это, имея большинство в Кнессете и в Израиле, но у него нет политической воли", – заявил собеседник издания.

Израиль вызывает десятки тысяч резервистов, усиливает бомбардировки Газы и приближается к новой точке невозврата в войне. В то же время давление со стороны администрации Трампа в последние дни только растет.


Как не облизывал Нетаньяху Трампа в Овальном кабинете, как не грозился сам Трамп устроить Хамас ад, если они не освободят заложников ...

Остальные арабы подогнали рыжему клоуну самолёт и призрачную сделку (мастер сделки же) на 1.4 триллиона и ...

Трамп кинул Израиль с поддержкой

PS. Наши местные "противники" коррупции, про самолёт Трампу от арабов молчат, одобряют.
Ведь "это же другое"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11223
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 20:30

  pesikot написав:Трамп и Израиль ...

США пригрозили лишить Израиль помощи из-за войны в секторе Газа, - WP
"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну". Политически, как и в прошлом, у Нетаньяху (премьер-министр Израиля, – ред.) есть способ сделать это, имея большинство в Кнессете и в Израиле, но у него нет политической воли", – заявил собеседник издания.

Израиль вызывает десятки тысяч резервистов, усиливает бомбардировки Газы и приближается к новой точке невозврата в войне. В то же время давление со стороны администрации Трампа в последние дни только растет.


Как не облизывал Нетаньяху Трампа в Овальном кабинете, как не грозился сам Трамп устроить Хамас ад, если они не освободят заложников ...

Остальные арабы подогнали рыжему клоуну самолёт и призрачную сделку (мастер сделки же) на 1.4 триллиона и ...

Трамп кинул Израиль с поддержкой

PS. Наши местные "противники" коррупции, про самолёт Трампу от арабов молчат, одобряют.
Ведь "это же другое"

самое смешное что трамп опять спи.дел, никто ему самолет ДАРИТЬ не собирался)

"Катар збирався продати США "літаючий палац", а не дарувати його Трампу – CNN"
https://epravda.com.ua/biznes/katar-zbi ... VF5YzB1RXc.

дедушка-нарцисс со своим другом Альцгеймером утром не помнят какую дичь несли вчера...

грустно бл.дь...
Прохожий
 
Повідомлень: 14074
З нами з: 05.06.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 20:39

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  thenewepic написав:бляха-муха, ти вже задовбав з цим. На угоду Трампа не погодився путін. АЛО, ПУЙЛО НЕ ПОГОДИВСЯ!!

А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?
Я от не знаю, але точно знаю, що не погодився Зе.

Ти, окрім методички, дійсно нічого не знаешь

Раніше, ти і тобі подібні, писали - ми не знаемо, що хоче Путін.
Потрібні перемовини, перемовини

Коли я писав, що Путін хоче 4 області+Крим+нейтральний статус
Ти і тобі подібні писали - звідки ти знаешь, чого хоче Путін ?
Потрібні перемовини, перемовини

Вийшли на перемовини.
І що ?
Делегація РФ висунула вимоги 4 області+Крим+нейтральний статус і тільки потім будемо розмовляти

По пунктах.
1. Пуйло висуває Україні нереальні вимоги, Зе звісно ж не погоджується - ну ок.
2. Трамп відправляє Віткоффа, той домовляються про досить прийнятні умови - чіткі 7 пунктів, де від України нічого страшного не вимагається, потрібно тільки погодитись.
3. Зе нові умови також чомусь не підходять, певно Україна вже ось-ось переможе, а агент кремля Краснофф хоче врятувати путіна від страшної поразки.
4. Віткоффа мішають з лайном - всьо агенти кремля.
5. Ну нє, то нє, домовляйтесь самі - прямі перемовини.
6. Ой, як неочікувано, викотили знову старі неприйнятні умови.
7. А кращих вже не буде.

А тепер песікоти та інші розповідають, що пункти були не узгоджені, що Трамп сам їх придумав...
Schmit
 
Повідомлень: 4984
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 20:46

  Schmit написав:2. Трамп відправляє Віткоффа, той домовляються про досить прийнятні умови - чіткі 7 пунктів, де від України нічого страшного не вимагається, потрібно тільки погодитись.

Можна вже на другому пункті погодитись, якби не проблемка з чіткістю Віткофа, коли він навіть назвати їх не зміг ) про портрет і молитви можете пропустити, там було чітко )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5748
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 21:01

  stm написав:
  Schmit написав:2. Трамп відправляє Віткоффа, той домовляються про досить прийнятні умови - чіткі 7 пунктів, де від України нічого страшного не вимагається, потрібно тільки погодитись.

Можна вже на другому пункті погодитись, якби не проблемка з чіткістю Віткофа, коли він навіть назвати їх не зміг ) про портрет і молитви можете пропустити, там було чітко )

Вам же усі ЗМІ/блохери, назвали ці 7 пунктів (пазітівні портнікови правда перекрутили про Крим - ну не можуть вони щось та й не перекрутити).
Трамп розсекретив "мирний план" з 7 пунктів.
Якої вам чіткості ще бракує?
Schmit
 
Повідомлень: 4984
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Вам же усі ЗМІ/блохери, назвали ці 7 пунктів (пазітівні портнікови правда перекрутили про Крим - ну не можуть вони щось та й не перекрутити).
Трамп розсекретив "мирний план" з 7 пунктів.
Якої вам чіткості ще бракує?
існує хоч єдиний доказ, що пуйло погодився на ці 7 пунктів?
thenewepic
 
Повідомлень: 272
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 21:22

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Вам же усі ЗМІ/блохери, назвали ці 7 пунктів (пазітівні портнікови правда перекрутили про Крим - ну не можуть вони щось та й не перекрутити).
Трамп розсекретив "мирний план" з 7 пунктів.
Якої вам чіткості ще бракує?
існує хоч єдиний доказ, що пуйло погодився на ці 7 пунктів?

А яка вже тепер різниця?
Schmit
 
Повідомлень: 4984
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13911139121391313914
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 98930
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 275583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 930388
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4811)
20.05.2025 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.