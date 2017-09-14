для особливо обдарованих - де там конкретика, що саме розмінували? Який міст, яку трасу? Це стаття (а точніше - не стаття, а сцянина в очі) саме для дурників, де все тримається на цих словах Єрмака:
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ
Нічого, що тут мова йде не про Чонгар, а про лінію зіткнення в Луганській і Донецькій областях? А про Чонгар є свідчення військових, що нічого там не розміновувалось. Але ж "секті розмінування", як і плоскоземельникам, нічого не доведеш.
"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну". Политически, как и в прошлом, у Нетаньяху (премьер-министр Израиля, – ред.) есть способ сделать это, имея большинство в Кнессете и в Израиле, но у него нет политической воли", – заявил собеседник издания.
Израиль вызывает десятки тысяч резервистов, усиливает бомбардировки Газы и приближается к новой точке невозврата в войне. В то же время давление со стороны администрации Трампа в последние дни только растет.
Как не облизывал Нетаньяху Трампа в Овальном кабинете, как не грозился сам Трамп устроить Хамас ад, если они не освободят заложников ...
Остальные арабы подогнали рыжему клоуну самолёт и призрачную сделку (мастер сделки же) на 1.4 триллиона и ...
Трамп кинул Израиль с поддержкой
PS. Наши местные "противники" коррупции, про самолёт Трампу от арабов молчат, одобряют. Ведь "это же другое"
"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну". Политически, как и в прошлом, у Нетаньяху (премьер-министр Израиля, – ред.) есть способ сделать это, имея большинство в Кнессете и в Израиле, но у него нет политической воли", – заявил собеседник издания.
Израиль вызывает десятки тысяч резервистов, усиливает бомбардировки Газы и приближается к новой точке невозврата в войне. В то же время давление со стороны администрации Трампа в последние дни только растет.
Как не облизывал Нетаньяху Трампа в Овальном кабинете, как не грозился сам Трамп устроить Хамас ад, если они не освободят заложников ...
Остальные арабы подогнали рыжему клоуну самолёт и призрачную сделку (мастер сделки же) на 1.4 триллиона и ...
Трамп кинул Израиль с поддержкой
PS. Наши местные "противники" коррупции, про самолёт Трампу от арабов молчат, одобряют. Ведь "это же другое"
самое смешное что трамп опять спи.дел, никто ему самолет ДАРИТЬ не собирался)
thenewepic написав:бляха-муха, ти вже задовбав з цим. На угоду Трампа не погодився путін. АЛО, ПУЙЛО НЕ ПОГОДИВСЯ!!
А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін? Я от не знаю, але точно знаю, що не погодився Зе.
Ти, окрім методички, дійсно нічого не знаешь
Раніше, ти і тобі подібні, писали - ми не знаемо, що хоче Путін. Потрібні перемовини, перемовини
Коли я писав, що Путін хоче 4 області+Крим+нейтральний статус Ти і тобі подібні писали - звідки ти знаешь, чого хоче Путін ? Потрібні перемовини, перемовини
Вийшли на перемовини. І що ? Делегація РФ висунула вимоги 4 області+Крим+нейтральний статус і тільки потім будемо розмовляти
По пунктах. 1. Пуйло висуває Україні нереальні вимоги, Зе звісно ж не погоджується - ну ок. 2. Трамп відправляє Віткоффа, той домовляються про досить прийнятні умови - чіткі 7 пунктів, де від України нічого страшного не вимагається, потрібно тільки погодитись. 3. Зе нові умови також чомусь не підходять, певно Україна вже ось-ось переможе, а агент кремля Краснофф хоче врятувати путіна від страшної поразки. 4. Віткоффа мішають з лайном - всьо агенти кремля. 5. Ну нє, то нє, домовляйтесь самі - прямі перемовини. 6. Ой, як неочікувано, викотили знову старі неприйнятні умови. 7. А кращих вже не буде.
А тепер песікоти та інші розповідають, що пункти були не узгоджені, що Трамп сам їх придумав...
Schmit написав:Вам же усі ЗМІ/блохери, назвали ці 7 пунктів (пазітівні портнікови правда перекрутили про Крим - ну не можуть вони щось та й не перекрутити). Трамп розсекретив "мирний план" з 7 пунктів. Якої вам чіткості ще бракує?
існує хоч єдиний доказ, що пуйло погодився на ці 7 пунктів?
Schmit написав:Вам же усі ЗМІ/блохери, назвали ці 7 пунктів (пазітівні портнікови правда перекрутили про Крим - ну не можуть вони щось та й не перекрутити). Трамп розсекретив "мирний план" з 7 пунктів. Якої вам чіткості ще бракує?
існує хоч єдиний доказ, що пуйло погодився на ці 7 пунктів?