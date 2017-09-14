Додано: Вів 20 тра, 2025 19:47

Schmit написав: thenewepic написав: бляха-муха, ти вже задовбав з цим. На угоду Трампа не погодився путін. АЛО, ПУЙЛО НЕ ПОГОДИВСЯ!! бляха-муха, ти вже задовбав з цим.. АЛО, ПУЙЛО НЕ ПОГОДИВСЯ!!

А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?

Я от не знаю, але точно знаю, що не погодився Зе. А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?Я от не знаю, але точно знаю, що не погодився Зе.

Ти, окрім методички, дійсно нічого не знаешьРаніше, ти і тобі подібні, писали - ми не знаемо, що хоче Путін.Потрібні перемовини, перемовиниКоли я писав, що Путін хоче 4 області+Крим+нейтральний статусТи і тобі подібні писали - звідки ти знаешь, чого хоче Путін ?Потрібні перемовини, перемовиниВийшли на перемовини.І що ?Делегація РФ висунула вимоги 4 області+Крим+нейтральний статус і тільки потім будемо розмовлятиТи і тобі подібні, одразу завалили свої хліборізки і почали співати - Україна не хоче мируПутін не хоче миру - цього ти і тобі подібні не хочуть помічатиПутін не хоче перемовин - цього ти і тобі подібні не хочуть помічатиТрамп зглотнув у Путіна, нічим йому не загрожував, ні до чого не спонукав, забув про припинення вогню - цього ти і тобі подібні не хочуть помічатиАле несеться спів хору хом"ячків-зрадунців (тебе і тобі подібних) - Україна винувата