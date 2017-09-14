thenewepic написав:

Моделюємо ситуацію: Трамп понад усе хоче, щоб кровопролиття зупинилось (це було в його програмі і він неодноразово це підтверджував), складає план, на його думку, компромісний.Презентує цей план і Зеленському, і пуйлу. В результаті буде один з кількох варіантів розвитку подій:Все добре, бойові дії зупиняються.Що може зробити Трамп? Забути про план, якщо перешкода - лише Зеленський? Він вже показував, що робить інакше. Він почне тиснути на Україну - обмежувати допомогу\розвіддані. Зеленський після цього погодиться. Не погодитись він може лише в одному випадку - якщо обмеження допомоги\розвідданих входить також у цей план. Тобто план являє собою капітуляцію. А щоб капітулювати, Трамп не потрібен, це можна зробити й без нього.Чи є план, про який ми говоримо, капітуляцією? Ні, тобто це не наш випадок.Тут у Трампа два варіанти: замʼяти справу або задіяти важелі впливу на росію. Але питання - чи хоче він це робити? З усього, що він пише і говорить, випливає, що не дуже. Точніше, він ДУЖЕ не хоче застосовувати батіг проти росії, думає, що вдасться обмежитись лише пряником. Якщо батіг застосовувати не хочеться, план відкидається і пробуються інші варіанти.Чи схоже це на те, що ми маємо зараз? Як на мене, дуже схоже.Трампу необхідно однаково тиснути на обидві сторони, бо тиск лише на одну не дасть результату. Тому повертаємось на пункти 2 і 3.Якщо хтось не згоден з наведеним вище розписом, я вислухаюзауваження.