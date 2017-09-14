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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13912139131391413915>
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 21:41

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?
Я от не знаю, але точно знаю, що не погодився Зе.

Ти, окрім методички, дійсно нічого не знаешь

Раніше, ти і тобі подібні, писали - ми не знаемо, що хоче Путін.
Потрібні перемовини, перемовини

Коли я писав, що Путін хоче 4 області+Крим+нейтральний статус
Ти і тобі подібні писали - звідки ти знаешь, чого хоче Путін ?
Потрібні перемовини, перемовини

Вийшли на перемовини.
І що ?
Делегація РФ висунула вимоги 4 області+Крим+нейтральний статус і тільки потім будемо розмовляти

По пунктах.
1. Пуйло висуває Україні нереальні вимоги, Зе звісно ж не погоджується - ну ок.
2. Трамп відправляє Віткоффа, той домовляються про досить прийнятні умови - чіткі 7 пунктів, де від України нічого страшного не вимагається, потрібно тільки погодитись.
3. Зе нові умови також чомусь не підходять, певно Україна вже ось-ось переможе, а агент кремля Краснофф хоче врятувати путіна від страшної поразки.
4. Віткоффа мішають з лайном - всьо агенти кремля.
5. Ну нє, то нє, домовляйтесь самі - прямі перемовини.
6. Ой, як неочікувано, викотили знову старі неприйнятні умови.
7. А кращих вже не буде.

А тепер песікоти та інші розповідають, що пункти були не узгоджені, що Трамп сам їх придумав...

Поки ти цього не написав, ти ще здавався при розумі

Я про твої фантазії писав ? Ніт
Я писав про факти

Не приписуй мені того, чого не було. Не бреши

Путін хоч на щось погодився ? Так чи ні ?
Відповідай, прямо. Не крути дупою. Це просто, спробуй )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 21:50

  pesikot написав:
  Schmit написав:А ви звідки знаєте, на що тоді погоджувався путін?
Я от не знаю, але точно знаю, що не погодився Зе.

Путін хоч на щось погодився ? Так чи ні ?

Уточню питання- хоч на щось, крім капітуляції, погодився?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 21:51

  Schmit написав:
  thenewepic написав:
  Schmit написав:Вам же усі ЗМІ/блохери, назвали ці 7 пунктів (пазітівні портнікови правда перекрутили про Крим - ну не можуть вони щось та й не перекрутити).
Трамп розсекретив "мирний план" з 7 пунктів.
Якої вам чіткості ще бракує?
існує хоч єдиний доказ, що пуйло погодився на ці 7 пунктів?

А яка вже тепер різниця?

Ти той самий хом"ячок, який завжди проти України і за Росію

"Какая разница - одна даёт, а другая только дразнится"

Ти про Путіна мовчишь, взагалі, язик в дупі стирчить
Навіть винути язик боїшься з дупи і щось сказати про Путіна, бо Трамп Путіна облизує
Ти облизуешь Путіна разом з Трампом

Путін, а не Україна, розпочав цю війну.

Путін, а не Україна, хоче продовження війни.

PS. Бо якщо ти не розумовідсталий, то ти пишешь свідомо на користь Росії
Ти хочешь капітуляції України перед Путіним
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 21:53

  Schmit написав:
  stm написав:
  Schmit написав:2. Трамп відправляє Віткоффа, той домовляються про досить прийнятні умови - чіткі 7 пунктів, де від України нічого страшного не вимагається, потрібно тільки погодитись.

Можна вже на другому пункті погодитись, якби не проблемка з чіткістю Віткофа, коли він навіть назвати їх не зміг ) про портрет і молитви можете пропустити, там було чітко )

Вам же усі ЗМІ/блохери, назвали ці 7 пунктів (пазітівні портнікови правда перекрутили про Крим - ну не можуть вони щось та й не перекрутити).
Трамп розсекретив "мирний план" з 7 пунктів.
Якої вам чіткості ще бракує?

Мені бракує 7 чітких пунктів, як ви їх бачите. Просто напишіть кратко 1,2..7. Просто коли у чітких 7 пунктів в переказі цієї жінки я нарахувала "невідома які області", "невідомо що там Трамп мав на увазі" і це за перші 3 хвилини, мені бракує чіткості. Далі питання ми від 7 відмовились одразу від усіх і мотанули у Стамбул, я вірно розумію? І Рубіо був чисто щоб нас вмовити. І Трамп хотів, але не хотів, але б якщо хуйло був, то і він був. Це коли ми відмовляємося одразу то потрібно летіти делегацій у Стамбул. Де вже чекає Рубіо. Він теж розуміє, відмова то потрібно летіти. А, ще там 4 держави ЄС були на рівні МІД. Воно ж коли ми відмовились то і самі летимо і всіх з собою беремо. Воно ж так веселіше план Трампа не приймати. Ердоган також такий, відмовились від плану Трампа, давайте до мене у гості. З Рубіо посидимо чай поп'ємо.
А орки одразу були за і не прилетіли а послали замів замів. Ну це ж абсолютна згода з планом Трампа одразу )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 22:08

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Ти, окрім методички, дійсно нічого не знаешь

Раніше, ти і тобі подібні, писали - ми не знаемо, що хоче Путін.
Потрібні перемовини, перемовини

Коли я писав, що Путін хоче 4 області+Крим+нейтральний статус
Ти і тобі подібні писали - звідки ти знаешь, чого хоче Путін ?
Потрібні перемовини, перемовини

Вийшли на перемовини.
І що ?
Делегація РФ висунула вимоги 4 області+Крим+нейтральний статус і тільки потім будемо розмовляти

По пунктах.
1. Пуйло висуває Україні нереальні вимоги, Зе звісно ж не погоджується - ну ок.
2. Трамп відправляє Віткоффа, той домовляються про досить прийнятні умови - чіткі 7 пунктів, де від України нічого страшного не вимагається, потрібно тільки погодитись.
3. Зе нові умови також чомусь не підходять, певно Україна вже ось-ось переможе, а агент кремля Краснофф хоче врятувати путіна від страшної поразки.
4. Віткоффа мішають з лайном - всьо агенти кремля.
5. Ну нє, то нє, домовляйтесь самі - прямі перемовини.
6. Ой, як неочікувано, викотили знову старі неприйнятні умови.
7. А кращих вже не буде.

А тепер песікоти та інші розповідають, що пункти були не узгоджені, що Трамп сам їх придумав...

Поки ти цього не написав, ти ще здавався при розумі

Я про твої фантазії писав ? Ніт
Я писав про факти

Не приписуй мені того, чого не було. Не бреши

Путін хоч на щось погодився ? Так чи ні ?
Відповідай, прямо.

Невже ти думаєш, що без попереднього узгодження хтось би придумував цілих 7 пунктів і потім їх ще й публічно виголошував? Маячня.
Звісно, коли Зе вже публчно відмовився, у путіна дали задню, повернувшись до старих вимог.

  pesikot написав:Ти той самий хом"ячок, який завжди проти України і за Росію

"Какая разница - одна даёт, а другая только дразнится"

Ти про Путіна мовчишь, взагалі, язик в дупі стирчить
Навіть винути язик боїшься з дупи і щось сказати про Путіна, бо Трамп Путіна облизує
Ти облизуешь Путіна разом з Трампом

Путін, а не Україна, розпочав цю війну.

Путін, а не Україна, хоче продовження війни.

PS. Бо якщо ти не розумовідсталий, то ти пишешь свідомо на користь Росії
Ти хочешь капітуляції України перед Путіним

Ні, капітуляції хочеш саме ти, бо збереження суверенітету, збереження держави з втратою деяких територій (як збереглась Фінляндія) тобі не підходить, тобі потрібна війна на виснаження до останнього, поки краіна не видохнеться в край і змушена буде підписати вже таки дійсно ганебний мир/капітуляцію чи ще гірші наслідки.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 20 тра, 2025 23:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 22:18

  Schmit написав:Невже ти думаєш, що без попереднього узгодження хтось би придумував цілих 7 пунктів і потім їх ще й публічно виголошував? Маячня.
Звісно, коли Зе вже публчно відмовився, у путіна дали задню, повернувшись до старих вимог.

А ми публічно відмовились і на зустріч з літл Марко як попали? Це така узгодженість? Чи можливо відмовитись публічно і отримати держ.секретаря США у Стамбулі?
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 22:21

Варіант 7. Кущам і огородами непомітно включати задню

  detroytred написав:
  thenewepic написав:Моделюємо ситуацію: Трамп понад усе хоче, щоб кровопролиття зупинилось (це було в його програмі і він неодноразово це підтверджував), складає план, на його думку, компромісний.
Презентує цей план і Зеленському, і пуйлу. В результаті буде один з кількох варіантів розвитку подій:

Варіант 1:
Обоє погоджуються. Все добре, бойові дії зупиняються.
Варіант 2:
путін погоджується, Зеленський не погоджується. Що може зробити Трамп? Забути про план, якщо перешкода - лише Зеленський? Він вже показував, що робить інакше. Він почне тиснути на Україну - обмежувати допомогу\розвіддані. Зеленський після цього погодиться. Не погодитись він може лише в одному випадку - якщо обмеження допомоги\розвідданих входить також у цей план. Тобто план являє собою капітуляцію. А щоб капітулювати, Трамп не потрібен, це можна зробити й без нього.
Чи є план, про який ми говоримо, капітуляцією? Ні, тобто це не наш випадок.
Варіант 3:
Зеленський погоджується, путін не погоджується. Тут у Трампа два варіанти: замʼяти справу або задіяти важелі впливу на росію. Але питання - чи хоче він це робити? З усього, що він пише і говорить, випливає, що не дуже. Точніше, він ДУЖЕ не хоче застосовувати батіг проти росії, думає, що вдасться обмежитись лише пряником. Якщо батіг застосовувати не хочеться, план відкидається і пробуються інші варіанти.
Чи схоже це на те, що ми маємо зараз? Як на мене, дуже схоже.
Варіант 4:
Обоє не погоджуються. Трампу необхідно однаково тиснути на обидві сторони, бо тиск лише на одну не дасть результату. Тому повертаємось на пункти 2 і 3.

Якщо хтось не згоден з наведеним вище розписом, я вислухаю конструктивні зауваження.

Варіант 5: Віткофф отримав від пу погодження не включати вимоги про оті 4 області, якщо Зе погодиться на цей план. Без тиску. Сам Зе, Україна погодяться і продемонструють добровільну згоду. Без тиску.

Путлу згода Зе під тиском Трампа не сильно-то й потрібна. Він ще не дозрів.
Так само і Трампу отой мир не настільки потрібен, щоб вдруге тиснути на Зе. Щоб той погодився на оцей його план.

Є суттєва різниця між Трамп тисне на Зе, щоб він погодився на перемовини. (А потім Зе добровільно прийме рішення).
І тиснути, щоб Зе погодився на план Трампа. Під тиском. Тоді вся відповідальність в майбутньому саме на Трампі.
Трамп не дурень....

Він натиснув отоді лише для згоди Зе змінити пластинку Перемоги тощо на позицію рпв, перемир'я.
______________________________
Це взагалі трапилось диво, що Трамп запропонував свій план.
Йому ця відповідальність нафіг не потрібна...
Але диво сталося...
Не скористалися.

Тепер мабуть охолонув, зрозумів, що погарячкував. Куди майже не вляпався.
Як ото Байден у *війну Байдена*, так і Трамп у *план Трампа*.

А план дійсно відмінний!
І Зе за нього треба було хапатися двома руками.
Пу вимушений був би відбиватися від Трампа-Зе з планом Трампа.
І може задля просування свого!!! плану Трамп надав би Україні купу зброї тощо, як грозився ото раніше.

Варіант 7. Кущам і огородами непомітно включати задню
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 22:23

  Letusrock написав:кандидат у польські президенти Навроцький обіцяє заблокувати вступ України в НАТО - той самий вступ з яким нас вже прямим текстом відшили кому не лінь

то вони готові захищати Сувалки до Вісли, чи аж по Одру/Лабу?
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 23:18

  Schmit написав:
  thenewepic написав:
  Schmit написав:Вам же усі ЗМІ/блохери, назвали ці 7 пунктів (пазітівні портнікови правда перекрутили про Крим - ну не можуть вони щось та й не перекрутити).
Трамп розсекретив "мирний план" з 7 пунктів.
Якої вам чіткості ще бракує?
існує хоч єдиний доказ, що пуйло погодився на ці 7 пунктів?

А яка вже тепер різниця?

це геніальна відповідь, я вважаю. Існують докази, нема доказів - не має значення, головне - побільше накинути на президента, який не подобається. А те, що при цьому граєш на руку російській пропаганді, то кого хвилюють ті дрібниці?

  Schmit написав:Невже ти думаєш, що без попереднього узгодження хтось би придумував цілих 7 пунктів і потім їх ще й публічно виголошував? Маячня
ну тобто з Зе ці пункти не були узгоджені, а путіну зроблена велика честь, з ним всі пункти узгоджені? Переконливий аргумент.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 23:25

  buratinyo написав:Во время войны нельзя ничему удивляться. Тем более варианты близкого сближения Трампа и путина выглядят сверхвероятными. Трампа пока останавливает мнение американского общества, пока еще жирного и желающего оставаться таким всегда, которого возбуждают на теме справедливости демократы. Но и демократы могут поменять свою риторику и далеко вперед тогда выйдет чисто американские интересы - гарантии получения дефицитных ресурсов. А кто им может дать сладкие гарантии, кто близок к полному захвату территорий с этими залежами и кто может попросить для ускорения захвата территорий Томагавки? Ответ - кремль.

Тем более широко не публикуемые данные про договоренность росии и Трампа на разделение захваченных в Украине ресурсов уже появлялись здесь. И подписание Украиной каких-то бумажек с Трампом по вопросу совместной добычи редкоземельных металлов ничего не меняет. Трамп, судя по его деловому опыту, также легко подпишет подобный договор и с росией с целью получения гарантий и прибыли для себя при любом исходе от войны.

Это крупный бизнес, которому всегда наплевать на справедливость для наемных работников, граждан других стран. Кидалово - это неотъемлемая часть такого бизнеса. А тут как бы и небольшое, разве что субъективное кидалово, по нашему мнению.

А як же імператор Сі?
Хіба він дозволяв Хуйлу та Дональду аж так любити один одного?
Думаю Хуйла поставлять в угол.
UA
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