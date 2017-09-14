thenewepic написав:існує хоч єдиний доказ, що пуйло погодився на ці 7 пунктів?
А яка вже тепер різниця?
це геніальна відповідь, я вважаю. Існують докази, нема доказів - не має значення, головне - побільше накинути на президента, який не подобається. А те, що при цьому граєш на руку російській пропаганді, то кого хвилюють ті дрібниці?
Schmit написав:Невже ти думаєш, що без попереднього узгодження хтось би придумував цілих 7 пунктів і потім їх ще й публічно виголошував? Маячня
ну тобто з Зе ці пункти не були узгоджені, а путіну зроблена велика честь, з ним всі пункти узгоджені? Переконливий аргумент.
Трамп звертався не до путла, а саме до Зе: *Дональд Трамп вважає, що Зеленський не має альтернативи й мусить прийняти запропоновану мирну угоду. Президент США Дональд Трамп наполягає на умовах, які передбачають збереження Росією контролю над окупованими українськими територіями. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, наближені до спеціального посланця Стіва Віткоффа, інформує «Главком». https://glavcom.ua/world/world-politics ... 55993.html
А стосовно рфії Трамп казав: *Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ». Так, у відповідь на запитання про те, які поступки запропонувала РФ, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру, Трамп зазначив: «Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни – досить велика поступка». https://glavcom.ua/world/world-politics ... 55804.html
Але це все стовно плану Трампа з 7 пунктів. Від Віткоффа після зустрічі з пу в мацкві. В квітні.
А з українсько-європейсько-американським планом з 22 пунктів про 30-ти денне перемир'я, який був узгоджений цими трьома сторонами в Лондоні з Келлогом 23 каітня, а потім в травні поданий в Стамбулі --- це зовсім інша історія.
В тому увесь цімес: Віткофф узгодив з пу в мацкві і виник план Трампа з 7 пунктів. Про мир та відновлення України, співпрацю рф з США. Келлог в Лондоні узгодив з Європою та Україною план про 30-ти денне перемир'я з 22 пунктів.
Після заяви Зе 22 квітня Трамп обурився... І в Лондоні впав статус учасників. А після 26 квітня на похоронах Папи в Римі Трамп остаточно "забув" про свій план і мова пішла тільки про план У-Є-Ш (Келлога) про 30дн. перемир'я, з яким і танцювали в Стамбулі. Трампу і пу оцей план (про лише 30дн.) після плану Трампа-Віткоффа був до лампочки. Зе ж намагався отим закликом до пу привернути увагу. Пу проігнорував мединським. Трамп же підтримав пу: *«Чому він має прийти, якщо я не приїду? Тому що я не збирався їхати. Я не планував їхати. Я б поїхав, але не збирався їхати. І тому я сказав, чому він має приїхати, якщо я не приїду», — заявив журналістам Трамп.* https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zus ... 14099.html
detroytred написав:Трамп звертався не до путла, а саме до Зе: *Дональд Трамп вважає, що Зеленський не має альтернативи й мусить прийняти запропоновану мирну угоду. Президент США Дональд Трамп наполягає на умовах, які передбачають збереження Росією контролю над окупованими українськими територіями. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, наближені до спеціального посланця Стіва Віткоффа, інформує «Главком». https://glavcom.ua/world/world-politics ... 55993.html
А стосовно рфії Трамп казав: *Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ». Так, у відповідь на запитання про те, які поступки запропонувала РФ, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру, Трамп зазначив: «Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни – досить велика поступка». https://glavcom.ua/world/world-politics ... 55804.html
Але це все стовно плану Трампа з 7 пунктів. Від Віткоффа після зустрічі з пу в мацкві. В квітні.
А з українсько-європейсько-американським планом з 22 пунктів про 30-ти денне перемир'я, який був узгоджений цими трьома сторонами в Лондоні з Келлогом 23 каітня, а потім в травні поданий в Стамбулі --- це зовсім інша історія.
В тому увесь цімес: Віткофф узгодив з пу в мацкві і виник план Трампа з 7 пунктів. Про мир та відновлення України, співпрацю рф з США. Келлог в Лондоні узгодив з Європою та Україною план про 30-ти денне перемир'я з 22 пунктів.
Після заяви Зе 22 квітня Трамп обурився... І в Лондоні впав статус учасників. А після 26 квітня на похоронах Папи в Римі Трамп остаточно "забув" про свій план і мова пішла тільки про план У-Є-Ш (Келлога) про 30дн. перемир'я, з яким і танцювали в Стамбулі. Трампу і пу оцей план (про лише 30дн.) після плану Трампа-Віткоффа був до лампочки. Зе ж намагався отим закликом до пу привернути увагу. Пу проігнорував мединським. Трамп же підтримав пу: *«Чому він має прийти, якщо я не приїду? Тому що я не збирався їхати. Я не планував їхати. Я б поїхав, але не збирався їхати. І тому я сказав, чому він має приїхати, якщо я не приїду», — заявив журналістам Трамп.* https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zus ... 14099.html
Хіба в Угоді про корисні копалини не передбачена можливість підписання Трампом будь яких угод від імені України? Якісь непотрібні формальності.
detroytred написав:А стосовно рфії Трамп казав: *Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території
добровільно віддати весь лівий берег - це теж не повністю захопити, але чи це розумно і доречно? Трамп ніколи не говорить чітко, все якимись загадками, а ще регулярно говорить якісь речі, що прямо суперечать іншим попередньо сказаним ним речам. Ловити його на слові якось нема навіть сенсу, бо це слово постійно скаче туди-сюди.
detroytred написав:В тому увесь цімес: Віткофф узгодив з пу в мацкві і виник план Трампа з 7 пунктів.
Віткоф про щось поговорив і виник простий план з 7 пунктів. Не зрозуміло, чи з путіним обговорювались всі 7 пунктів, чи тільки деякі з них. І в якому вигляді обговорювались ці пункти. Вірогідно, до укладення цих 7 пунктів ніхто (ні Зе, ні пу) не бачив їх і ці пункти - просто уявлення команди Трампа про те, що могло би підійти обом сторонам. Цікаво те, що план України-Європи мінімально відрізнявся від початкового плану Трампа, там не було якихось принципових розбіжностей, що стосувалися саме України. Ну з чим не погодився Зе? З визнанням Криму? Але визнати мали Штати, а не Україна. Чому незгода з цим мала так тригернути Трампа? Чи реальна причина в чомусь іншому? Я думаю, що так.