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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13912139131391413915
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 23:30

  pesikot написав:PS. Бо якщо ти не розумовідсталий, то ти пишешь свідомо на користь Росії
Ти хочешь капітуляції України перед Путіним

Я хочу щоб pesikot став розумним.
Мого хотіння достать но щоб це відбулося?
Скільки постів на користь pesikot треба написати, щоб мое бажання стало дійсністю?
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 23:43

  thenewepic написав:
  Schmit написав:
  thenewepic написав:існує хоч єдиний доказ, що пуйло погодився на ці 7 пунктів?

А яка вже тепер різниця?

це геніальна відповідь, я вважаю. Існують докази, нема доказів - не має значення, головне - побільше накинути на президента, який не подобається. А те, що при цьому граєш на руку російській пропаганді, то кого хвилюють ті дрібниці?

  Schmit написав:Невже ти думаєш, що без попереднього узгодження хтось би придумував цілих 7 пунктів і потім їх ще й публічно виголошував? Маячня
ну тобто з Зе ці пункти не були узгоджені, а путіну зроблена велика честь, з ним всі пункти узгоджені? Переконливий аргумент.


Трамп звертався не до путла, а саме до Зе:
*Дональд Трамп вважає, що Зеленський не має альтернативи й мусить прийняти запропоновану мирну угоду.
Президент США Дональд Трамп наполягає на умовах, які передбачають збереження Росією контролю над окупованими українськими територіями. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, наближені до спеціального посланця Стіва Віткоффа, інформує «Главком».
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 55993.html

А стосовно рфії Трамп казав:
*Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».
Так, у відповідь на запитання про те, які поступки запропонувала РФ, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру, Трамп зазначив: «Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни – досить велика поступка».
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 55804.html

Але це все стовно плану Трампа з 7 пунктів. Від Віткоффа після зустрічі з пу в мацкві. В квітні.

А з українсько-європейсько-американським планом з 22 пунктів про 30-ти денне перемир'я, який був узгоджений цими трьома сторонами в Лондоні з Келлогом 23 каітня, а потім в травні поданий в Стамбулі --- це зовсім інша історія.

В тому увесь цімес: Віткофф узгодив з пу в мацкві і виник план Трампа з 7 пунктів. Про мир та відновлення України, співпрацю рф з США.
Келлог в Лондоні узгодив з Європою та Україною план про 30-ти денне перемир'я з 22 пунктів.

Після заяви Зе 22 квітня Трамп обурився... І в Лондоні впав статус учасників.
А після 26 квітня на похоронах Папи в Римі Трамп остаточно "забув" про свій план і мова пішла тільки про план У-Є-Ш (Келлога) про 30дн. перемир'я, з яким і танцювали в Стамбулі.
Трампу і пу оцей план (про лише 30дн.) після плану Трампа-Віткоффа був до лампочки. Зе ж намагався отим закликом до пу привернути увагу. Пу проігнорував мединським.
Трамп же підтримав пу:
*«Чому він має прийти, якщо я не приїду? Тому що я не збирався їхати. Я не планував їхати. Я б поїхав, але не збирався їхати. І тому я сказав, чому він має приїхати, якщо я не приїду», — заявив журналістам Трамп.*
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zus ... 14099.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 00:24

  detroytred написав:Трамп звертався не до путла, а саме до Зе:
*Дональд Трамп вважає, що Зеленський не має альтернативи й мусить прийняти запропоновану мирну угоду.
Президент США Дональд Трамп наполягає на умовах, які передбачають збереження Росією контролю над окупованими українськими територіями. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, наближені до спеціального посланця Стіва Віткоффа, інформує «Главком».
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 55993.html

А стосовно рфії Трамп казав:
*Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».
Так, у відповідь на запитання про те, які поступки запропонувала РФ, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру, Трамп зазначив: «Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни – досить велика поступка».
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 55804.html

Але це все стовно плану Трампа з 7 пунктів. Від Віткоффа після зустрічі з пу в мацкві. В квітні.

А з українсько-європейсько-американським планом з 22 пунктів про 30-ти денне перемир'я, який був узгоджений цими трьома сторонами в Лондоні з Келлогом 23 каітня, а потім в травні поданий в Стамбулі --- це зовсім інша історія.

В тому увесь цімес: Віткофф узгодив з пу в мацкві і виник план Трампа з 7 пунктів. Про мир та відновлення України, співпрацю рф з США.
Келлог в Лондоні узгодив з Європою та Україною план про 30-ти денне перемир'я з 22 пунктів.

Після заяви Зе 22 квітня Трамп обурився... І в Лондоні впав статус учасників.
А після 26 квітня на похоронах Папи в Римі Трамп остаточно "забув" про свій план і мова пішла тільки про план У-Є-Ш (Келлога) про 30дн. перемир'я, з яким і танцювали в Стамбулі.
Трампу і пу оцей план (про лише 30дн.) після плану Трампа-Віткоффа був до лампочки. Зе ж намагався отим закликом до пу привернути увагу. Пу проігнорував мединським.
Трамп же підтримав пу:
*«Чому він має прийти, якщо я не приїду? Тому що я не збирався їхати. Я не планував їхати. Я б поїхав, але не збирався їхати. І тому я сказав, чому він має приїхати, якщо я не приїду», — заявив журналістам Трамп.*
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zus ... 14099.html

Хіба в Угоді про корисні копалини не передбачена можливість підписання Трампом будь яких угод від імені України?
Якісь непотрібні формальності.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 00:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А стосовно рфії Трамп казав:
*Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території
добровільно віддати весь лівий берег - це теж не повністю захопити, але чи це розумно і доречно? Трамп ніколи не говорить чітко, все якимись загадками, а ще регулярно говорить якісь речі, що прямо суперечать іншим попередньо сказаним ним речам.
Ловити його на слові якось нема навіть сенсу, бо це слово постійно скаче туди-сюди.
  detroytred написав:В тому увесь цімес: Віткофф узгодив з пу в мацкві і виник план Трампа з 7 пунктів.
Віткоф про щось поговорив і виник простий план з 7 пунктів. Не зрозуміло, чи з путіним обговорювались всі 7 пунктів, чи тільки деякі з них. І в якому вигляді обговорювались ці пункти. Вірогідно, до укладення цих 7 пунктів ніхто (ні Зе, ні пу) не бачив їх і ці пункти - просто уявлення команди Трампа про те, що могло би підійти обом сторонам.
Цікаво те, що план України-Європи мінімально відрізнявся від початкового плану Трампа, там не було якихось принципових розбіжностей, що стосувалися саме України. Ну з чим не погодився Зе? З визнанням Криму? Але визнати мали Штати, а не Україна. Чому незгода з цим мала так тригернути Трампа? Чи реальна причина в чомусь іншому? Я думаю, що так.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 01:04

  Сибарит написав:
  flyman написав:..........
Чомусь Чехословаччина змогла розділитися, а Україна після 2014 досі вірить в унітарність, хоча Мінськ пропонував певні межи автономності регіонів, але ж ні

Вы действительно не видите разницы между разделением и отдачей территорий агрессору?
Сегодня это именно так - это разные вещи.
Но 20 лет назад можно было это решить даже не разделением, а федерализацией. Я тогда был категорически против и возмущался северодонецким съездом. Похоже, ошибался.
Сегодня это уже обсуждать бессмысленно, поезд уже ушёл и всё это осталось в далёком прошлом. Сейчас уже не идёт речь ни о федерализации, ни даже о разделении. Вопрос только в отдаче территорий.
ЛАД
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