Я хочу щоб pesikot став розумним.
Мого хотіння достать но щоб це відбулося?
Скільки постів на користь pesikot треба написати, щоб мое бажання стало дійсністю?
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Додано: Вів 20 тра, 2025 23:30
Додано: Вів 20 тра, 2025 23:43
Трамп звертався не до путла, а саме до Зе:
*Дональд Трамп вважає, що Зеленський не має альтернативи й мусить прийняти запропоновану мирну угоду.
Президент США Дональд Трамп наполягає на умовах, які передбачають збереження Росією контролю над окупованими українськими територіями. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, наближені до спеціального посланця Стіва Віткоффа, інформує «Главком».
А стосовно рфії Трамп казав:
*Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».
Так, у відповідь на запитання про те, які поступки запропонувала РФ, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру, Трамп зазначив: «Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни – досить велика поступка».
Але це все стовно плану Трампа з 7 пунктів. Від Віткоффа після зустрічі з пу в мацкві. В квітні.
А з українсько-європейсько-американським планом з 22 пунктів про 30-ти денне перемир'я, який був узгоджений цими трьома сторонами в Лондоні з Келлогом 23 каітня, а потім в травні поданий в Стамбулі --- це зовсім інша історія.
В тому увесь цімес: Віткофф узгодив з пу в мацкві і виник план Трампа з 7 пунктів. Про мир та відновлення України, співпрацю рф з США.
Келлог в Лондоні узгодив з Європою та Україною план про 30-ти денне перемир'я з 22 пунктів.
Після заяви Зе 22 квітня Трамп обурився... І в Лондоні впав статус учасників.
А після 26 квітня на похоронах Папи в Римі Трамп остаточно "забув" про свій план і мова пішла тільки про план У-Є-Ш (Келлога) про 30дн. перемир'я, з яким і танцювали в Стамбулі.
Трампу і пу оцей план (про лише 30дн.) після плану Трампа-Віткоффа був до лампочки. Зе ж намагався отим закликом до пу привернути увагу. Пу проігнорував мединським.
Трамп же підтримав пу:
*«Чому він має прийти, якщо я не приїду? Тому що я не збирався їхати. Я не планував їхати. Я б поїхав, але не збирався їхати. І тому я сказав, чому він має приїхати, якщо я не приїду», — заявив журналістам Трамп.*
Додано: Сер 21 тра, 2025 00:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
добровільно віддати весь лівий берег - це теж не повністю захопити, але чи це розумно і доречно? Трамп ніколи не говорить чітко, все якимись загадками, а ще регулярно говорить якісь речі, що прямо суперечать іншим попередньо сказаним ним речам.
Ловити його на слові якось нема навіть сенсу, бо це слово постійно скаче туди-сюди.
Віткоф про щось поговорив і виник простий план з 7 пунктів. Не зрозуміло, чи з путіним обговорювались всі 7 пунктів, чи тільки деякі з них. І в якому вигляді обговорювались ці пункти. Вірогідно, до укладення цих 7 пунктів ніхто (ні Зе, ні пу) не бачив їх і ці пункти - просто уявлення команди Трампа про те, що могло би підійти обом сторонам.
Цікаво те, що план України-Європи мінімально відрізнявся від початкового плану Трампа, там не було якихось принципових розбіжностей, що стосувалися саме України. Ну з чим не погодився Зе? З визнанням Криму? Але визнати мали Штати, а не Україна. Чому незгода з цим мала так тригернути Трампа? Чи реальна причина в чомусь іншому? Я думаю, що так.
Додано: Сер 21 тра, 2025 01:04
Сегодня это именно так - это разные вещи.
Но 20 лет назад можно было это решить даже не разделением, а федерализацией. Я тогда был категорически против и возмущался северодонецким съездом. Похоже, ошибался.
Сегодня это уже обсуждать бессмысленно, поезд уже ушёл и всё это осталось в далёком прошлом. Сейчас уже не идёт речь ни о федерализации, ни даже о разделении. Вопрос только в отдаче территорий.
Додано: Сер 21 тра, 2025 07:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трамп сегодня говорит одно, а завтра другое и ещё он может прикинуться дурачком и сказать, что он такое не говорил... А с бумагой да, он осторожный. Поэтому я скептически отношусь к "чуду".
Додано: Сер 21 тра, 2025 08:10
РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування.
На новину відреагував відомий волонтер Сергій Стерненко, який уточнив, що удар росіяни завдали по прифронтовій зоні біля кордону з Росією.
"Сумщина. Менше 50 км до кордону з РФ. І знову скупчення особового складу/шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідБПЛА", — прокоментував Стерненко інцидент.
Він зауважив, що не знає про втрати, але назвав ситуацію показовою.
"Показово щоразу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли і далі зосереджують людей в одному місці. І не несуть жодної відповідальності", — резюмував волонтер.
Додано: Сер 21 тра, 2025 08:51
Крим - це корінець))
Все інше в рфян здебільшого направлено на утримання Криму: війна на Донбасі - щоб не в Криму; коридор до Криму; намагання змінити прозахідний курс України - щоб не вставало питання Криму.
Трамп:
*«Якщо Крим залишиться з Росією, ми повинні говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять. Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно», – каже Трамп.
Президент США знову повторив слова, що Росія «не забрала б Крим, якби він був президентом», назвавiв повномасштабну війну «війною Обами».
Другий корінець НАТО.
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Дивіться яка сама логіка-підхід Зе:
*"Я попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано українською, то ми б хотіли мати можливість про це поговорити. І щоб Сполучені Штати Америки мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну".
Тобто: якщо Трамп з россо домовляється, але це не підходить нам, то нехай Штати вважають, що це рфія не хоче.
Прямим же текстом. Пряміше нікуди))))
Але нюанс: для цього необхідно, щоб тоді сам Зе повністю погоджувався з баченням Трампа.
А отак грубо заганяти Трампа з позиції посередника в перемовинах на свою сторону - Трамп теж не лох.
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:00
Что забавно: хохот первых годов, что тех подловили на построении - как-то поутих... Они обучаемые? 🤔
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:05
thenewepic
Ну і ось для остаточної крапки в дискусії по планах:
Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання питань про територію, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки.
Чітко по полицях різниця.
Між тим, що привіз Віткофф з мацкви і надалось у вигляді плану Трампа; і тим, що зв'яли Україна-Європа-Сша з Келлогом у Лондоні у відповідь на план Трампа-Віткоффа-пу.
Тобто Зе і Ко відмовились від плану Трампа-Віткоффа-пу.
Зробили свій у Лондоні у відповідь.
Пу відмовився від їх плану.
Саме такий був порядок подій.
Ні, то й ні. Суто право України.
Але й факт: нічого критичного в плані Трампа не було.
Схотілося кращого.... ну й ціна відповідно вище.
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:13
Так наведіть ці 7 некритичних пунктів. І як я розумію що план Трампа він має бути один. Чи як завжди у Трампа: - хто підписав цей тупий договір з Канадою?! Трамп 2018 рік: -сьогодні я підписую найкращий договір з Канадою!!!
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