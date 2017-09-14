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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1391313914139151391613917>
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 23:30

  pesikot написав:PS. Бо якщо ти не розумовідсталий, то ти пишешь свідомо на користь Росії
Ти хочешь капітуляції України перед Путіним

Я хочу щоб pesikot став розумним.
Мого хотіння достать но щоб це відбулося?
Скільки постів на користь pesikot треба написати, щоб мое бажання стало дійсністю?
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 23:43

  thenewepic написав:
  Schmit написав:
  thenewepic написав:існує хоч єдиний доказ, що пуйло погодився на ці 7 пунктів?

А яка вже тепер різниця?

це геніальна відповідь, я вважаю. Існують докази, нема доказів - не має значення, головне - побільше накинути на президента, який не подобається. А те, що при цьому граєш на руку російській пропаганді, то кого хвилюють ті дрібниці?

  Schmit написав:Невже ти думаєш, що без попереднього узгодження хтось би придумував цілих 7 пунктів і потім їх ще й публічно виголошував? Маячня
ну тобто з Зе ці пункти не були узгоджені, а путіну зроблена велика честь, з ним всі пункти узгоджені? Переконливий аргумент.


Трамп звертався не до путла, а саме до Зе:
*Дональд Трамп вважає, що Зеленський не має альтернативи й мусить прийняти запропоновану мирну угоду.
Президент США Дональд Трамп наполягає на умовах, які передбачають збереження Росією контролю над окупованими українськими територіями. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, наближені до спеціального посланця Стіва Віткоффа, інформує «Главком».
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 55993.html

А стосовно рфії Трамп казав:
*Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».
Так, у відповідь на запитання про те, які поступки запропонувала РФ, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру, Трамп зазначив: «Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни – досить велика поступка».
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 55804.html

Але це все стовно плану Трампа з 7 пунктів. Від Віткоффа після зустрічі з пу в мацкві. В квітні.

А з українсько-європейсько-американським планом з 22 пунктів про 30-ти денне перемир'я, який був узгоджений цими трьома сторонами в Лондоні з Келлогом 23 каітня, а потім в травні поданий в Стамбулі --- це зовсім інша історія.

В тому увесь цімес: Віткофф узгодив з пу в мацкві і виник план Трампа з 7 пунктів. Про мир та відновлення України, співпрацю рф з США.
Келлог в Лондоні узгодив з Європою та Україною план про 30-ти денне перемир'я з 22 пунктів.

Після заяви Зе 22 квітня Трамп обурився... І в Лондоні впав статус учасників.
А після 26 квітня на похоронах Папи в Римі Трамп остаточно "забув" про свій план і мова пішла тільки про план У-Є-Ш (Келлога) про 30дн. перемир'я, з яким і танцювали в Стамбулі.
Трампу і пу оцей план (про лише 30дн.) після плану Трампа-Віткоффа був до лампочки. Зе ж намагався отим закликом до пу привернути увагу. Пу проігнорував мединським.
Трамп же підтримав пу:
*«Чому він має прийти, якщо я не приїду? Тому що я не збирався їхати. Я не планував їхати. Я б поїхав, але не збирався їхати. І тому я сказав, чому він має приїхати, якщо я не приїду», — заявив журналістам Трамп.*
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zus ... 14099.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 00:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А стосовно рфії Трамп казав:
*Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території
добровільно віддати весь лівий берег - це теж не повністю захопити, але чи це розумно і доречно? Трамп ніколи не говорить чітко, все якимись загадками, а ще регулярно говорить якісь речі, що прямо суперечать іншим попередньо сказаним ним речам.
Ловити його на слові якось нема навіть сенсу, бо це слово постійно скаче туди-сюди.
  detroytred написав:В тому увесь цімес: Віткофф узгодив з пу в мацкві і виник план Трампа з 7 пунктів.
Віткоф про щось поговорив і виник простий план з 7 пунктів. Не зрозуміло, чи з путіним обговорювались всі 7 пунктів, чи тільки деякі з них. І в якому вигляді обговорювались ці пункти. Вірогідно, до укладення цих 7 пунктів ніхто (ні Зе, ні пу) не бачив їх і ці пункти - просто уявлення команди Трампа про те, що могло би підійти обом сторонам.
Цікаво те, що план України-Європи мінімально відрізнявся від початкового плану Трампа, там не було якихось принципових розбіжностей, що стосувалися саме України. Ну з чим не погодився Зе? З визнанням Криму? Але визнати мали Штати, а не Україна. Чому незгода з цим мала так тригернути Трампа? Чи реальна причина в чомусь іншому? Я думаю, що так.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 01:04

  Сибарит написав:
  flyman написав:..........
Чомусь Чехословаччина змогла розділитися, а Україна після 2014 досі вірить в унітарність, хоча Мінськ пропонував певні межи автономності регіонів, але ж ні

Вы действительно не видите разницы между разделением и отдачей территорий агрессору?
Сегодня это именно так - это разные вещи.
Но 20 лет назад можно было это решить даже не разделением, а федерализацией. Я тогда был категорически против и возмущался северодонецким съездом. Похоже, ошибался.
Сегодня это уже обсуждать бессмысленно, поезд уже ушёл и всё это осталось в далёком прошлом. Сейчас уже не идёт речь ни о федерализации, ни даже о разделении. Вопрос только в отдаче территорий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 07:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це взагалі трапилось диво, що Трамп запропонував свій план.
Йому ця відповідальність нафіг не потрібна...
Але диво сталося...
Не скористалися.
Трамп сегодня говорит одно, а завтра другое и ещё он может прикинуться дурачком и сказать, что он такое не говорил... А с бумагой да, он осторожный. Поэтому я скептически отношусь к "чуду".
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 08:10

РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування. :shock:

На новину відреагував відомий волонтер Сергій Стерненко, який уточнив, що удар росіяни завдали по прифронтовій зоні біля кордону з Росією.

"Сумщина. Менше 50 км до кордону з РФ. І знову скупчення особового складу/шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідБПЛА", — прокоментував Стерненко інцидент.

Він зауважив, що не знає про втрати, але назвав ситуацію показовою.

"Показово щоразу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли і далі зосереджують людей в одному місці. І не несуть жодної відповідальності", — резюмував волонтер.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/707 ... foto-video
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 08:51

  thenewepic написав:
  detroytred написав:А стосовно рфії Трамп казав:
*Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території
добровільно віддати весь лівий берег - це теж не повністю захопити, але чи це розумно і доречно? Трамп ніколи не говорить чітко, все якимись загадками, а ще регулярно говорить якісь речі, що прямо суперечать іншим попередньо сказаним ним речам.
Ловити його на слові якось нема навіть сенсу, бо це слово постійно скаче туди-сюди.
  detroytred написав:В тому увесь цімес: Віткофф узгодив з пу в мацкві і виник план Трампа з 7 пунктів.
Віткоф про щось поговорив і виник простий план з 7 пунктів. Не зрозуміло, чи з путіним обговорювались всі 7 пунктів, чи тільки деякі з них. І в якому вигляді обговорювались ці пункти. Вірогідно, до укладення цих 7 пунктів ніхто (ні Зе, ні пу) не бачив їх і ці пункти - просто уявлення команди Трампа про те, що могло би підійти обом сторонам.
Цікаво те, що план України-Європи мінімально відрізнявся від початкового плану Трампа, там не було якихось принципових розбіжностей, що стосувалися саме України. Ну з чим не погодився Зе? З визнанням Криму? Але визнати мали Штати, а не Україна. Чому незгода з цим мала так тригернути Трампа? Чи реальна причина в чомусь іншому? Я думаю, що так.


Крим - це корінець))
Все інше в рфян здебільшого направлено на утримання Криму: війна на Донбасі - щоб не в Криму; коридор до Криму; намагання змінити прозахідний курс України - щоб не вставало питання Криму.

Трамп:
*«Якщо Крим залишиться з Росією, ми повинні говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять. Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно», – каже Трамп.
Президент США знову повторив слова, що Росія «не забрала б Крим, якби він був президентом», назвавiв повномасштабну війну «війною Обами».
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 55907.html
Другий корінець НАТО.
_____________________________
Дивіться яка сама логіка-підхід Зе:
*"Я попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано українською, то ми б хотіли мати можливість про це поговорити. І щоб Сполучені Штати Америки мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну".
https://www.unian.ua/politics/rozmova-t ... 13475.html
Тобто: якщо Трамп з россо домовляється, але це не підходить нам, то нехай Штати вважають, що це рфія не хоче.

Прямим же текстом. Пряміше нікуди))))
Але нюанс: для цього необхідно, щоб тоді сам Зе повністю погоджувався з баченням Трампа.
А отак грубо заганяти Трампа з позиції посередника в перемовинах на свою сторону - Трамп теж не лох.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:00

  jump написав:РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування. :shock:

На новину відреагував відомий волонтер Сергій Стерненко, який уточнив, що удар росіяни завдали по прифронтовій зоні біля кордону з Росією.

"Сумщина. Менше 50 км до кордону з РФ. І знову скупчення особового складу/шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідБПЛА", — прокоментував Стерненко інцидент.

Він зауважив, що не знає про втрати, але назвав ситуацію показовою.

"Показово щоразу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли і далі зосереджують людей в одному місці. І не несуть жодної відповідальності", — резюмував волонтер.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/707 ... foto-video

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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:05

thenewepic
Ну і ось для остаточної крапки в дискусії по планах:
Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання питань про територію, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки.
https://www.unian.ua/world/reuters-pori ... 88929.html

Чітко по полицях різниця.
Між тим, що привіз Віткофф з мацкви і надалось у вигляді плану Трампа; і тим, що зв'яли Україна-Європа-Сша з Келлогом у Лондоні у відповідь на план Трампа-Віткоффа-пу.

Тобто Зе і Ко відмовились від плану Трампа-Віткоффа-пу.
Зробили свій у Лондоні у відповідь.
Пу відмовився від їх плану.
Саме такий був порядок подій.

Ні, то й ні. Суто право України.
Але й факт: нічого критичного в плані Трампа не було.
Схотілося кращого.... ну й ціна відповідно вище.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:13

  detroytred написав:thenewepic
Ну і ось для остаточної крапки в дискусії по планах:
Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання питань про територію, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки.
https://www.unian.ua/world/reuters-pori ... 88929.html

Чітко по полицях різниця.
Між тим, що привіз Віткофф з мацкви і надалось у вигляді плану Трампа; і тим, що зв'яли Україна-Європа-Сша з Келлогом у Лондоні у відповідь на план Трампа-Віткоффа-пу.

Тобто Зе і Ко відмовились від плану Трампа-Віткоффа-пу.
Зробили свій у Лондоні у відповідь.
Пу відмовився від їх плану.
Саме такий був порядок подій.

Ні, то й ні. Суто право України.
Але й факт: нічого критичного в плані Трампа не було.
Схотілося кращого.... ну й ціна відповідно вище.

Так наведіть ці 7 некритичних пунктів. І як я розумію що план Трампа він має бути один. Чи як завжди у Трампа: - хто підписав цей тупий договір з Канадою?! Трамп 2018 рік: -сьогодні я підписую найкращий договір з Канадою!!!
stm
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