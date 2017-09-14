Додано: Вів 20 тра, 2025 23:43

thenewepic написав: Schmit написав: thenewepic написав: існує хоч єдиний доказ, що пуйло погодився на ці 7 пунктів? існує хоч єдиний доказ, що пуйло погодився на ці 7 пунктів?

А яка вже тепер різниця? А яка вже тепер різниця?

це геніальна відповідь, я вважаю. Існують докази, нема доказів - не має значення, головне - побільше накинути на президента, який не подобається. А те, що при цьому граєш на руку російській пропаганді, то кого хвилюють ті дрібниці?



Schmit написав: Невже ти думаєш, що без попереднього узгодження хтось би придумував цілих 7 пунктів і потім їх ще й публічно виголошував? Маячня Невже ти думаєш, що без попереднього узгодження хтось би придумував цілих 7 пунктів і потім їх ще й публічно виголошував? Маячня ну тобто з Зе ці пункти не були узгоджені, а путіну зроблена велика честь, з ним всі пункти узгоджені? Переконливий аргумент. це геніальна відповідь, я вважаю. Існують докази, нема доказів - не має значення, головне - побільше накинути на президента, який не подобається. А те, що при цьому граєш на руку російській пропаганді, то кого хвилюють ті дрібниці?ну тобто з Зе ці пункти не були узгоджені, а путіну зроблена велика честь, з ним всі пункти узгоджені? Переконливий аргумент.

Трамп звертався не до путла, а саме до Зе:*Дональд Трамп вважає, що Зеленський не має альтернативи й мусить прийняти запропоновану мирну угоду.Президент США Дональд Трамп наполягає на умовах, які передбачають збереження Росією контролю над окупованими українськими територіями. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, наближені до спеціального посланця Стіва Віткоффа, інформує «Главком».А стосовно рфії Трамп казав:*Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».Так, у відповідь на запитання про те, які поступки запропонувала РФ, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру, Трамп зазначив: «Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни – досить велика поступка».Але це все стовно плану Трампа з 7 пунктів. Від Віткоффа після зустрічі з пу в мацкві. В квітні.А з українсько-європейсько-американським планом з 22 пунктів про 30-ти денне перемир'я, який був узгоджений цими трьома сторонами в Лондоні з Келлогом 23 каітня, а потім в травні поданий в Стамбулі --- це зовсім інша історія.В тому увесь цімес: Віткофф узгодив з пу в мацкві і виник план Трампа з 7 пунктів. Про мир та відновлення України, співпрацю рф з США.Келлог в Лондоні узгодив з Європою та Україною план про 30-ти денне перемир'я з 22 пунктів.Після заяви Зе 22 квітня Трамп обурився... І в Лондоні впав статус учасників.А після 26 квітня на похоронах Папи в Римі Трамп остаточно "забув" про свій план і мова пішла тільки про план У-Є-Ш (Келлога) про 30дн. перемир'я, з яким і танцювали в Стамбулі.Трампу і пу оцей план (про лише 30дн.) після плану Трампа-Віткоффа був до лампочки. Зе ж намагався отим закликом до пу привернути увагу. Пу проігнорував мединським.Трамп же підтримав пу:*«Чому він має прийти, якщо я не приїду? Тому що я не збирався їхати. Я не планував їхати. Я б поїхав, але не збирався їхати. І тому я сказав, чому він має приїхати, якщо я не приїду», — заявив журналістам Трамп.*