тільки от борцуни з форума її платити небудуть, обмежаться агітацією.
А стосовно кращого.. нема взагалі передумов, крім хіба що ставки на "чорного лебедя через 2-3 тижні".
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Додано: Сер 21 тра, 2025 09:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тільки от борцуни з форума її платити небудуть, обмежаться агітацією.
А стосовно кращого.. нема взагалі передумов, крім хіба що ставки на "чорного лебедя через 2-3 тижні".
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:14
Він зазначив, що його батальйон постійно брав участь у боях на складних ділянках. "Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності. Саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно", – зазначив Ширшин.
А що тоді в неелітних бригадах...
Отже ж 47 навіть не просто елітна, а ще й мегапублічна після подій з Маркусом.
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:18
Чукча не читатєль?
Я отой план рази три наводив.
Будівельник декілька разів червоними та синіми кольорами.
Ще причепіться, що їх не 7 пунктів.
(Я про те, що тільки позитивних 6 Будівельнику позавчора показував).
Три дні тицяю, що планів два. Порядок їх появи. Що і як, чому. Надаю посилання.
Впритул до цитати Зе, що він з європейцями надасть свій план.
І на тобі - "І як я розумію що план Трампа він має бути один."
Поверніть розумницю...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 тра, 2025 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:27
То їх в 7 пунктах і не 7. Добре, Детройт я вам не буду казати що сім чітких пунктів мають структуру 1,2,3...7 І їх сім і вони чіткі.
Друге по тексту від чого ми відмовились одразу? Над поверненням контролю над ЗАЕС? Де-юре нас в тих не 7 пунктах які читати як 7 не просять визнавати території. Ми теж проти одразу бо хочемо юридично визнати їх за орками?
Я прям відчуваю себе спеціалістом по 7 червоним лініям який має намалювати 2 лінії прозорим кольором, 2 зеленим, і 7 повинні бути перпендикулярні одна одній )))
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 тра, 2025 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:36
Есть ли у вас план, містер Фікс? - Конечно, есть! (с) ;)
Це ви дуже багато хочете)), там тисяча слів навколо - це залюбки, а щоб конкретно по суті питання, то ні, хіба тупі відоси вкинуть разом із Шмідтом і Ко.
Ось що мені вдалося знайти (не знаю чи про це вони гомоніли):
7 пунктів мирного плану США
Перші два пункти мирного плану Трампа передбачають негайне припинення вогню та прямі переговори між Україною та Росією.
3-й пункт вимагає, щоб Україна утрималася від прагнення до членства в НАТО, хоча країна, як і раніше, матиме можливість вступити до ЄС.
4-й пункт стосується території, оскільки Америка пропонує де-юре визнати суверенітет Росії над Кримом, регіоном України, який Путін незаконно анексував 2014 року.
5-й пункт - Під контроль США буде передана найбільша в Україні атомна електростанція в Запоріжжі, яка наразі захоплена російськими військами.
Згідно з шостим пунктом, Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин, яка надасть американським компаніям доступ до природних ресурсів країни.
7-й пункт порушує питання про можливість нових відносин між Америкою і Росією, стверджуючи, що всі санкції США будуть зняті, і дві країни зможуть почати співпрацювати у сфері енергетики.
І ключове - Зазначається також, що європейські країни могли б розгорнути сили забезпечення безпеки, щоб утримати Путіна від повторного вторгнення, однак план не зобов'язує США гарантувати безпеку будь-якого такого розгортання.
Джерела:
Додам лише, що Україна не відмовилася від цього плану як такого, а лише зауважила на необхідності вписати туди чіткі гарантії безпеки.
Востаннє редагувалось fler в Сер 21 тра, 2025 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:38
Не буду казати, а сказали.
Ще й під "Ще причепіться, що їх не 7 пунктів.
(Я про те, що тільки позитивних 6 Будівельнику позавчора показував).
Ну вище на пару повідомлень надано:
Подивіться різницю.
Різниця показує від чого відмовились і чим замінили.
Можете по буквах прочитати.
Я вам для цього не потрібен.
Предметом було що?
План Трампа, відмова Зе і Ко, заміна отого плану на інший, який вже не влаштовує пу.
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:50
Ось мирний план Трампа:
Напередодні Лондона.
Але:
*При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.
"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.*
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Без тисячі слів да ще й коли з питаннями, претензіями звертаються перший, другий і т.д., апріорі не обійтись.
Звісно, що й помилки будуть.
Це тільки ви коротенько свої закиди та вигадки безпідставні кнопненте і зілл'єтесь.
Додано: Сер 21 тра, 2025 09:55
Додайте. Як завжди, зі стелі.
Бо:
При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.
"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.
Ось з Келлогом і сваяли свій новий план в Лондоні. Але вже про 30-ти денне припинення вогню.
Замість запропонованого плану Трампа-Віткоффа-пу.
Цитату заяви Зе про те, що Україна з європейцями зробить свій план, я надав ще два дні тому.
________________________________
А зараз після дзвінків назріває ще новий план))) - меморандум....
Але це все вже пусті балачки. Для публіки.
Ключова подія сталася 22 квітня.
Відповідь на отой план Трампа-Віткоффа-пу.
Додано: Сер 21 тра, 2025 10:13
Який містив нечітких пункти, але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів. І тепер скажіть що це незначні поступки для України, Детройт... То потрібно було погоджуватись? )
Додано: Сер 21 тра, 2025 10:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а коли так само з протилежного боку, що "рф не відмовилася від цього плану як такого, а лише зауважила на необхідності вписати туди (необхідне додати)" то відразу піднімається шум "кляті кацапи нехочуть миру" ))
Запамятайте, фраза "чіткі гарантії безпеки" так само як і "усунення першопричини конфлікту" мають абсолютно однаковий переклад, який созвучний з "ідіть нах.."
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