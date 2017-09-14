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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13914139151391613917>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто Зе і Ко відмовились від плану Трампа-Віткоффа-пу.
Зробили свій у Лондоні у відповідь.
Пу відмовився від їх плану.
Саме такий був порядок подій.
Ні, то й ні. Суто право України.
Але й факт: нічого критичного в плані Трампа не було.
Схотілося кращого.... ну й ціна відповідно вище.

тільки от борцуни з форума її платити небудуть, обмежаться агітацією.
А стосовно кращого.. нема взагалі передумов, крім хіба що ставки на "чорного лебедя через 2-3 тижні".
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:14

Він зазначив, що його батальйон постійно брав участь у боях на складних ділянках. "Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності. Саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно", – зазначив Ширшин.
https://www.unian.ua/society/magura-ole ... 14810.html

А що тоді в неелітних бригадах...
Отже ж 47 навіть не просто елітна, а ще й мегапублічна після подій з Маркусом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:18

  stm написав:
  detroytred написав:thenewepic
Ну і ось для остаточної крапки в дискусії по планах:
Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання питань про територію, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки.
https://www.unian.ua/world/reuters-pori ... 88929.html

Чітко по полицях різниця.
Між тим, що привіз Віткофф з мацкви і надалось у вигляді плану Трампа; і тим, що зв'яли Україна-Європа-Сша з Келлогом у Лондоні у відповідь на план Трампа-Віткоффа-пу.

Тобто Зе і Ко відмовились від плану Трампа-Віткоффа-пу.
Зробили свій у Лондоні у відповідь.
Пу відмовився від їх плану.
Саме такий був порядок подій.

Ні, то й ні. Суто право України.
Але й факт: нічого критичного в плані Трампа не було.
Схотілося кращого.... ну й ціна відповідно вище.

Так наведіть ці 7 некритичних пунктів. І як я розумію що план Трампа він має бути один. Чи як завжди у Трампа: - хто підписав цей тупий договір з Канадою?! Трамп 2018 рік: -сьогодні я підписую найкращий договір з Канадою!!!

Чукча не читатєль?
Я отой план рази три наводив.
Будівельник декілька разів червоними та синіми кольорами.

Ще причепіться, що їх не 7 пунктів.
(Я про те, що тільки позитивних 6 Будівельнику позавчора показував).

Три дні тицяю, що планів два. Порядок їх появи. Що і як, чому. Надаю посилання.
Впритул до цитати Зе, що він з європейцями надасть свій план.
І на тобі - "І як я розумію що план Трампа він має бути один."

Поверніть розумницю...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 тра, 2025 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:27

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:thenewepic
Ну і ось для остаточної крапки в дискусії по планах:
Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання питань про територію, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки.
https://www.unian.ua/world/reuters-pori ... 88929.html

Чітко по полицях різниця.
Між тим, що привіз Віткофф з мацкви і надалось у вигляді плану Трампа; і тим, що зв'яли Україна-Європа-Сша з Келлогом у Лондоні у відповідь на план Трампа-Віткоффа-пу.

Тобто Зе і Ко відмовились від плану Трампа-Віткоффа-пу.
Зробили свій у Лондоні у відповідь.
Пу відмовився від їх плану.
Саме такий був порядок подій.

Ні, то й ні. Суто право України.
Але й факт: нічого критичного в плані Трампа не було.
Схотілося кращого.... ну й ціна відповідно вище.

Так наведіть ці 7 некритичних пунктів. І як я розумію що план Трампа він має бути один. Чи як завжди у Трампа: - хто підписав цей тупий договір з Канадою?! Трамп 2018 рік: -сьогодні я підписую найкращий договір з Канадою!!!

Чукча не читатєль?
Я отой план рази три наводив.
Будівельник декілька разів червоними та синіми кольорами.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7210266/
Ще причепіться, що їх не 7 пунктів.
(Я про те, що тільки позитивних 6 Будівельнику позавчора показував).

То їх в 7 пунктах і не 7. Добре, Детройт я вам не буду казати що сім чітких пунктів мають структуру 1,2,3...7 І їх сім і вони чіткі.
Друге по тексту від чого ми відмовились одразу? Над поверненням контролю над ЗАЕС? Де-юре нас в тих не 7 пунктах які читати як 7 не просять визнавати території. Ми теж проти одразу бо хочемо юридично визнати їх за орками?
Я прям відчуваю себе спеціалістом по 7 червоним лініям який має намалювати 2 лінії прозорим кольором, 2 зеленим, і 7 повинні бути перпендикулярні одна одній )))
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 тра, 2025 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:36

Есть ли у вас план, містер Фікс? - Конечно, есть! (с) ;)

  stm написав:
  detroytred написав:thenewepic
Ну і ось для остаточної крапки в дискусії по планах:
Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання питань про територію, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки.
https://www.unian.ua/world/reuters-pori ... 88929.html

Чітко по полицях різниця.
Між тим, що привіз Віткофф з мацкви і надалось у вигляді плану Трампа; і тим, що зв'яли Україна-Європа-Сша з Келлогом у Лондоні у відповідь на план Трампа-Віткоффа-пу.

Тобто Зе і Ко відмовились від плану Трампа-Віткоффа-пу.
Зробили свій у Лондоні у відповідь.
Пу відмовився від їх плану.
Саме такий був порядок подій.

Ні, то й ні. Суто право України.
Але й факт: нічого критичного в плані Трампа не було.
Схотілося кращого.... ну й ціна відповідно вище.

Так наведіть ці 7 некритичних пунктів. І як я розумію що план Трампа він має бути один.

Це ви дуже багато хочете)), там тисяча слів навколо - це залюбки, а щоб конкретно по суті питання, то ні, хіба тупі відоси вкинуть разом із Шмідтом і Ко.
Ось що мені вдалося знайти (не знаю чи про це вони гомоніли):
7 пунктів мирного плану США
Перші два пункти мирного плану Трампа передбачають негайне припинення вогню та прямі переговори між Україною та Росією.
3-й пункт вимагає, щоб Україна утрималася від прагнення до членства в НАТО, хоча країна, як і раніше, матиме можливість вступити до ЄС.
4-й пункт стосується території, оскільки Америка пропонує де-юре визнати суверенітет Росії над Кримом, регіоном України, який Путін незаконно анексував 2014 року.
5-й пункт - Під контроль США буде передана найбільша в Україні атомна електростанція в Запоріжжі, яка наразі захоплена російськими військами.
Згідно з шостим пунктом, Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин, яка надасть американським компаніям доступ до природних ресурсів країни.
7-й пункт порушує питання про можливість нових відносин між Америкою і Росією, стверджуючи, що всі санкції США будуть зняті, і дві країни зможуть почати співпрацювати у сфері енергетики.
І ключове - Зазначається також, що європейські країни могли б розгорнути сили забезпечення безпеки, щоб утримати Путіна від повторного вторгнення, однак план не зобов'язує США гарантувати безпеку будь-якого такого розгортання.
Джерела: https://glavred.net/war/gorkaya-pilyuly ... 58435.html
https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... m-ukraine/
Додам лише, що Україна не відмовилася від цього плану як такого, а лише зауважила на необхідності вписати туди чіткі гарантії безпеки.
Востаннє редагувалось fler в Сер 21 тра, 2025 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:38

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Так наведіть ці 7 некритичних пунктів. І як я розумію що план Трампа він має бути один. Чи як завжди у Трампа: - хто підписав цей тупий договір з Канадою?! Трамп 2018 рік: -сьогодні я підписую найкращий договір з Канадою!!!

Чукча не читатєль?
Я отой план рази три наводив.
Будівельник декілька разів червоними та синіми кольорами.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7210266/
Ще причепіться, що їх не 7 пунктів.
(Я про те, що тільки позитивних 6 Будівельнику позавчора показував).

То їх в 7 пунктах і не 7. Добре, Детройт я вам не буду казати що сім чітких пунктів мають структуру 1,2,3...7 І їх сім і вони чіткі.
Друге по тексту від чого ми відмовились одразу? Над поверненням контролю над ЗАЕС? Де-юре нас в тих не 7 пунктах які читати як 7 не просять визнавати території. Ми теж проти одразу бо хочемо юридично визнати їх за орками?

Не буду казати, а сказали.
Ще й під "Ще причепіться, що їх не 7 пунктів.
(Я про те, що тільки позитивних 6 Будівельнику позавчора показував).

Ну вище на пару повідомлень надано:
https://www.unian.ua/world/reuters-pori ... 88929.html

Подивіться різницю.
Різниця показує від чого відмовились і чим замінили.
Можете по буквах прочитати.
Я вам для цього не потрібен.

Предметом було що?
План Трампа, відмова Зе і Ко, заміна отого плану на інший, який вже не влаштовує пу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:50

  fler написав:Це ви дуже багато хочете)), там тисяча слів навколо - це залюбки, а щоб конкретно по суті питання, то ні, хіба тупі відоси вкинуть разом із Шмідтом і Ко.
Ось що мені вдалося знайти (не знаю чи про це вони гомоніли):
7 пунктів мирного плану США

Джерела: https://glavred.net/war/gorkaya-pilyuly ... 58435.html
https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... m-ukraine/


Ось мирний план Трампа:
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html
Напередодні Лондона.

Але:
*При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.

"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.*
_________________________________
Без тисячі слів да ще й коли з питаннями, претензіями звертаються перший, другий і т.д., апріорі не обійтись.
Звісно, що й помилки будуть.

Це тільки ви коротенько свої закиди та вигадки безпідставні кнопненте і зілл'єтесь.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 09:55

  fler написав:Додам лише, що Україна не відмовилася від цього плану як такого, а лише зауважила на необхідності вписати туди чіткі гарантії безпеки.

Додайте. Як завжди, зі стелі.

Бо:
При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.
"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html

Ось з Келлогом і сваяли свій новий план в Лондоні. Але вже про 30-ти денне припинення вогню.
Замість запропонованого плану Трампа-Віткоффа-пу.
Цитату заяви Зе про те, що Україна з європейцями зробить свій план, я надав ще два дні тому.
________________________________
А зараз після дзвінків назріває ще новий план))) - меморандум....
Але це все вже пусті балачки. Для публіки.
Ключова подія сталася 22 квітня.
Відповідь на отой план Трампа-Віткоффа-пу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:13

  detroytred написав:
  fler написав:Додам лише, що Україна не відмовилася від цього плану як такого, а лише зауважила на необхідності вписати туди чіткі гарантії безпеки.

Додайте. Як завжди, зі стелі.

Бо:
При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.
"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html

Ось з Келлогом і сваяли свій новий план в Лондоні. Але вже про 30-ти денне припинення вогню.
Замість запропонованого плану Трампа-Віткоффа-пу.
Цитату заяви Зе про те, що Україна з європейцями зробить свій план, я надав ще два дні тому.
________________________________
А зараз після дзвінків назріває ще новий план))) - меморандум....
Але це все вже пусті балачки. Для публіки.
Ключова подія сталася 22 квітня.
Відповідь на отой план Трампа-Віткоффа-пу.

Який містив нечітких пункти, але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів. І тепер скажіть що це незначні поступки для України, Детройт... То потрібно було погоджуватись? )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Додам лише, що Україна не відмовилася від цього плану як такого, а лише зауважила на необхідності вписати туди чіткі гарантії безпеки.

а коли так само з протилежного боку, що "рф не відмовилася від цього плану як такого, а лише зауважила на необхідності вписати туди (необхідне додати)" то відразу піднімається шум "кляті кацапи нехочуть миру" ))
Запамятайте, фраза "чіткі гарантії безпеки" так само як і "усунення першопричини конфлікту" мають абсолютно однаковий переклад, який созвучний з "ідіть нах.."
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