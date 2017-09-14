detroytred написав:Ключова подія сталася 22 квітня.
Ключова подія відбулась в лютому 2022... Ви дійсно вірите що росіяни могли так сильно ЗМІНИТИ свою позицію в залежності від дати підписання? Тобто в 7 пунктів у них було Зупиняємось, перемовляємось-віддаємо те що загарбали А потім стало Можемо воювати 21 рік Не вийдете з чотирьох областей-захопимо шість?
fler написав:Додам лише, що Україна не відмовилася від цього плану як такого, а лише зауважила на необхідності вписати туди чіткі гарантії безпеки.
Додайте. Як завжди, зі стелі.
Бо: При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план. "За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників. https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html
Ось з Келлогом і сваяли свій новий план в Лондоні. Але вже про 30-ти денне припинення вогню. Замість запропонованого плану Трампа-Віткоффа-пу. Цитату заяви Зе про те, що Україна з європейцями зробить свій план, я надав ще два дні тому. ________________________________ А зараз після дзвінків назріває ще новий план))) - меморандум.... Але це все вже пусті балачки. Для публіки. Ключова подія сталася 22 квітня. Відповідь на отой план Трампа-Віткоффа-пу.
Який містив нечітких пункти, але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів. І тепер скажіть що це незначні поступки для України, Детройт... То потрібно було погоджуватись? )
Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів." Чекаю.
detroytred написав:Ключова подія сталася 22 квітня.
Ключова подія відбулась в лютому 2022... Ви дійсно вірите що росіяни могли так сильно ЗМІНИТИ свою позицію в залежності від дати підписання? Тобто в 7 пунктів у них було Зупиняємось, перемовляємось-віддаємо те що загарбали А потім стало Можемо воювати 21 рік Не вийдете з чотирьох областей-захопимо шість?
Вірити можна в що хоч.
Я про факт: шанси, що Трамп зміг би сторгуватись-домовитись з пу стосовно скорішого закінчення війни на порядки вище, ніж що без Трампа.
То чому було б не скористатися оцим намаганням Трампа закінчити війну?