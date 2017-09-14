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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13914139151391613917
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ключова подія сталася 22 квітня.
Ключова подія відбулась в лютому 2022...
Ви дійсно вірите що росіяни могли так сильно ЗМІНИТИ свою позицію в залежності від дати підписання?
Тобто в 7 пунктів у них було
Зупиняємось, перемовляємось-віддаємо те що загарбали
А потім стало
Можемо воювати 21 рік
Не вийдете з чотирьох областей-захопимо шість?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:22

  stm написав:
  detroytred написав:
  fler написав:Додам лише, що Україна не відмовилася від цього плану як такого, а лише зауважила на необхідності вписати туди чіткі гарантії безпеки.

Додайте. Як завжди, зі стелі.

Бо:
При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.
"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html

Ось з Келлогом і сваяли свій новий план в Лондоні. Але вже про 30-ти денне припинення вогню.
Замість запропонованого плану Трампа-Віткоффа-пу.
Цитату заяви Зе про те, що Україна з європейцями зробить свій план, я надав ще два дні тому.
________________________________
А зараз після дзвінків назріває ще новий план))) - меморандум....
Але це все вже пусті балачки. Для публіки.
Ключова подія сталася 22 квітня.
Відповідь на отой план Трампа-Віткоффа-пу.

Який містив нечітких пункти, але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів. І тепер скажіть що це незначні поступки для України, Детройт... То потрібно було погоджуватись? )

Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів."
Чекаю.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:28

  jump написав:РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування. :shock:

Головне що Сергій Стерненко не збирається бути присутнім на таких шикуваннях.
UA
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:29

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ключова подія сталася 22 квітня.
Ключова подія відбулась в лютому 2022...
Ви дійсно вірите що росіяни могли так сильно ЗМІНИТИ свою позицію в залежності від дати підписання?
Тобто в 7 пунктів у них було
Зупиняємось, перемовляємось-віддаємо те що загарбали
А потім стало
Можемо воювати 21 рік
Не вийдете з чотирьох областей-захопимо шість?

Вірити можна в що хоч.

Я про факт: шанси, що Трамп зміг би сторгуватись-домовитись з пу стосовно скорішого закінчення війни на порядки вище, ніж що без Трампа.

То чому було б не скористатися оцим намаганням Трампа закінчити війну?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:31

  UA написав:
  jump написав:РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування. :shock:

Головне що Сергій Стерненко не збирається бути присутнім на таких шикуваннях.

Це не було шикування. 6 вбитих, 10 поранених. Вони знайшли базу тренувань ІМХО
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:32

Стм
Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів."
Ще й чітко - "один пункт був дуже чіткий".

Чекаю. Оцього дуже чіткого.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:36

  detroytred написав:Стм
Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів."
Чекаю.

https://youtu.be/xkX8DHPW3vo?si=m0V9eig2pEpwwgZ1
7:24
stm
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