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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1391513916139171391813919>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ключова подія сталася 22 квітня.
Ключова подія відбулась в лютому 2022...
Ви дійсно вірите що росіяни могли так сильно ЗМІНИТИ свою позицію в залежності від дати підписання?
Тобто в 7 пунктів у них було
Зупиняємось, перемовляємось-віддаємо те що загарбали
А потім стало
Можемо воювати 21 рік
Не вийдете з чотирьох областей-захопимо шість?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:22

  stm написав:
  detroytred написав:
  fler написав:Додам лише, що Україна не відмовилася від цього плану як такого, а лише зауважила на необхідності вписати туди чіткі гарантії безпеки.

Додайте. Як завжди, зі стелі.

Бо:
При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.
"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html

Ось з Келлогом і сваяли свій новий план в Лондоні. Але вже про 30-ти денне припинення вогню.
Замість запропонованого плану Трампа-Віткоффа-пу.
Цитату заяви Зе про те, що Україна з європейцями зробить свій план, я надав ще два дні тому.
________________________________
А зараз після дзвінків назріває ще новий план))) - меморандум....
Але це все вже пусті балачки. Для публіки.
Ключова подія сталася 22 квітня.
Відповідь на отой план Трампа-Віткоффа-пу.

Який містив нечітких пункти, але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів. І тепер скажіть що це незначні поступки для України, Детройт... То потрібно було погоджуватись? )

Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів."
Чекаю.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:28

  jump написав:РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування. :shock:

Головне що Сергій Стерненко не збирається бути присутнім на таких шикуваннях.
UA
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:29

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ключова подія сталася 22 квітня.
Ключова подія відбулась в лютому 2022...
Ви дійсно вірите що росіяни могли так сильно ЗМІНИТИ свою позицію в залежності від дати підписання?
Тобто в 7 пунктів у них було
Зупиняємось, перемовляємось-віддаємо те що загарбали
А потім стало
Можемо воювати 21 рік
Не вийдете з чотирьох областей-захопимо шість?

Вірити можна в що хоч.

Я про факт: шанси, що Трамп зміг би сторгуватись-домовитись з пу стосовно скорішого закінчення війни на порядки вище, ніж що без Трампа.

То чому було б не скористатися оцим намаганням Трампа закінчити війну?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:31

  UA написав:
  jump написав:РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування. :shock:

Головне що Сергій Стерненко не збирається бути присутнім на таких шикуваннях.

Це не було шикування. 6 вбитих, 10 поранених. Вони знайшли базу тренувань ІМХО
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:32

Стм
Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів."
Ще й чітко - "один пункт був дуже чіткий".

Чекаю. Оцього дуже чіткого.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:36

  detroytred написав:Стм
Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів."
Чекаю.

https://youtu.be/xkX8DHPW3vo?si=m0V9eig2pEpwwgZ1
7:24
Це шикарний план Трампа-Віткофа в оригіналі, там багато капітуляційних пунктів, на мій погляд. Шмидт каже,що найкращі умови, а Детройт піддакує що незначне і незрозуміло чому ми відмовились.
Але після цього Віткофа усунули, Трамп і Рубіо ведуть перемовини. Венс навіть казав що ніяких Запоріжжя і Херсона Україна віддавати не повинна. Я прям не очікувала... Потім виправився і головна пісня про головне "розчарування обома сторонами і я вийду з перемовин, якщо не домовляться".
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 тра, 2025 10:47, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:41

🇺🇸 New York Times: Трамп у розмові із Зеленським заявив, що врегулювання російсько-української війни це "не його проблема"

Президент США сказав, що Україна та росія повинні самі вирішити, як повинна завершитися війна, пише видання.

Також NYT пише, що Трамп навряд запровадить нові санкції проти рф, оскільки вони перешкоджатимуть "діловим можливостям"
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:42

  stm написав:
  detroytred написав:Стм
Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів."
Чекаю.

https://youtu.be/xkX8DHPW3vo?si=m0V9eig2pEpwwgZ1
7:24

Нема там про це.
Є визначення, що є проблема стосовно захоплених територій.
В інтерв'ю.

Обговорювався план.
Запропонований.
То де в плані?
Ще й чітко.
Чекаю.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:48

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Стм
Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів."
Чекаю.

https://youtu.be/xkX8DHPW3vo?si=m0V9eig2pEpwwgZ1
7:24

Нема там про це.
Є визначення, що є проблема стосовно захоплених територій.
В інтерв'ю.

Обговорювався план.
Запропонований.
То де в плані?
Ще й чітко.
Чекаю.

Так і 7 пунктів нема від вас. Я ж як ви, але час вказала, а не 30 хвилин ідіотизму просила слухати.
Віткофа теж нема більше. Рейтингів теж. Трамп взяв ідеї гарного хлопця пу "отрицательно взлетает" у рейтингу підтримки. Але з трампом потрібно як орки - як з дідом з деменцією у палаті: "так, ваша високість; не хвилюйтеся, ваша високість, сьогодні вами пишаються ще більше" ) і це діє...
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 тра, 2025 10:52, всього редагувалось 2 разів.
stm
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