detroytred написав:Ключова подія сталася 22 квітня.
Ключова подія відбулась в лютому 2022... Ви дійсно вірите що росіяни могли так сильно ЗМІНИТИ свою позицію в залежності від дати підписання? Тобто в 7 пунктів у них було Зупиняємось, перемовляємось-віддаємо те що загарбали А потім стало Можемо воювати 21 рік Не вийдете з чотирьох областей-захопимо шість?
fler написав:Додам лише, що Україна не відмовилася від цього плану як такого, а лише зауважила на необхідності вписати туди чіткі гарантії безпеки.
Додайте. Як завжди, зі стелі.
Бо: При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план. "За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників. https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html
Ось з Келлогом і сваяли свій новий план в Лондоні. Але вже про 30-ти денне припинення вогню. Замість запропонованого плану Трампа-Віткоффа-пу. Цитату заяви Зе про те, що Україна з європейцями зробить свій план, я надав ще два дні тому. ________________________________ А зараз після дзвінків назріває ще новий план))) - меморандум.... Але це все вже пусті балачки. Для публіки. Ключова подія сталася 22 квітня. Відповідь на отой план Трампа-Віткоффа-пу.
Який містив нечітких пункти, але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів. І тепер скажіть що це незначні поступки для України, Детройт... То потрібно було погоджуватись? )
Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів." Чекаю.
detroytred написав:Ключова подія сталася 22 квітня.
Ключова подія відбулась в лютому 2022... Ви дійсно вірите що росіяни могли так сильно ЗМІНИТИ свою позицію в залежності від дати підписання? Тобто в 7 пунктів у них було Зупиняємось, перемовляємось-віддаємо те що загарбали А потім стало Можемо воювати 21 рік Не вийдете з чотирьох областей-захопимо шість?
Вірити можна в що хоч.
Я про факт: шанси, що Трамп зміг би сторгуватись-домовитись з пу стосовно скорішого закінчення війни на порядки вище, ніж що без Трампа.
То чому було б не скористатися оцим намаганням Трампа закінчити війну?
detroytred написав:Стм Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів." Чекаю.
https://youtu.be/xkX8DHPW3vo?si=m0V9eig2pEpwwgZ1 7:24 Це шикарний план Трампа-Віткофа в оригіналі, там багато капітуляційних пунктів, на мій погляд. Шмидт каже,що найкращі умови, а Детройт піддакує що незначне і незрозуміло чому ми відмовились. Але після цього Віткофа усунули, Трамп і Рубіо ведуть перемовини. Венс навіть казав що ніяких Запоріжжя і Херсона Україна віддавати не повинна. Я прям не очікувала... Потім виправився і головна пісня про головне "розчарування обома сторонами і я вийду з перемовин, якщо не домовляться".
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 тра, 2025 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Нема там про це. Є визначення, що є проблема стосовно захоплених територій. В інтерв'ю.
Обговорювався план. Запропонований. То де в плані? Ще й чітко. Чекаю.
Так і 7 пунктів нема від вас. Я ж як ви, але час вказала, а не 30 хвилин ідіотизму просила слухати. Віткофа теж нема більше. Рейтингів теж. Трамп взяв ідеї гарного хлопця пу "отрицательно взлетает" у рейтингу підтримки. Але з трампом потрібно як орки - як з дідом з деменцією у палаті: "так, ваша високість; не хвилюйтеся, ваша високість, сьогодні вами пишаються ще більше" ) і це діє...
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 тра, 2025 10:52, всього редагувалось 2 разів.