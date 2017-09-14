Стоп. Ви самі вказали тільки-но: *...але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів.* Самі вказали, що є цей один дуже чіткий пункт. І вказали його!
Що за цирк? То ж чекаю оцей один дуже чіткий пункт -- звідки. Чи, як завжди, вигадали і на цьому побудували?
зелена шмаркля із своєю опою буде воювати до останнього ряду фортифікацій на західному кордоні держави поки усе не стирить
Хто заробляє на фортифікаціях: Bihus.info виявив мільйонні переплати на оборонних спорудах у двох областях Будівництвом фортифікацій на Херсонщині та Житомирщині займаються компанії, які можуть бути пов’язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kht ... oblastyakh Уряд у 2024 році виділив близько 40 млрд грн на фортифікаційні роботи. Однак реальна ефективність цих витрат викликала в журналістів серйозні сумніви.
Скільки можна займатись фігнею і обговорювати одне і теж цілими сторінками? План Трампа є тільки один, ось він: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5848833#p5848833 Там є посилання на статтю. Стаття так і названа "Остаточна пропозиція Трампа". Остаточна! Цей план не сильно тут обговорювався тому що Зеленський відразу від нього відмовився зіславшись на те що "Крим це Україна" і "Конституцію міняти не буде", хоча і тут він зманіпулював/збрехав: по плану Крим признає російським США, а не Україна і змінювати Конституцію не потрібно. Офіційної реакції РФ не було. Це цілком логічно, якщо Зеленський відмовився, то реакція РФ вже не має значення. Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує. Все інше це фантазії. І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.
Стоп. Ви самі вказали тільки-но: *...але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів.* Самі вказали, що є цей один дуже чіткий пункт. І вказали його!
Що за цирк? То ж чекаю оцей один дуже чіткий пункт -- звідки. Чи, як завжди, вигадали і на цьому побудували?
Відкриваю ссиль, читаю: У пропозиції дуже чітко говориться, які відчутні вигоди отримує Росія, але тільки розпливчасто і в цілому - про те, що отримає Україна.
Гарно! найкраща пропозиція. Детройт, йоб же ш вашу мать. Навіть ЛАД мовчить і розуміє мої подйоби про великі заводи. А ви як були унилим гамном яке ніх робити не буде, а виїсть мозок 5000 словами так і помрете. А помрете раніше за мене. Мене це прям дуже тіше. Статистика )))
Стоп. Ви самі вказали тільки-но: *...але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів.* Самі вказали, що є цей один дуже чіткий пункт. І вказали його!
Що за цирк? То ж чекаю оцей один дуже чіткий пункт -- звідки. Чи, як завжди, вигадали і на цьому побудували?
Відкриваю ссиль, читаю: У пропозиції дуже чітко говориться, які відчутні вигоди отримує Росія, але тільки розпливчасто і в цілому - про те, що отримає Україна.
Гарно! найкраща пропозиція. Детройт, йоб же ш вашу мать. Навіть ЛАД мовчить і розуміє мої подйоби про великі заводи. А ви як були унилим гамном яке ніх робити не буде, а виїсть мозок 5000 словами так і помрете. А помрете раніше за мене. Мене це прям дуже тіше. Статистика )))
Нехай ваш й-рь й-бе вашу.
А поки ще раз: Ви самі вказали тільки-но: *...але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів.* Самі вказали, що є цей один дуже чіткий пункт. І вказали його! Що за цирк? То ж чекаю оцей один дуже чіткий пункт -- звідки. Чи, як завжди, вигадали і на цьому побудували?
То ж вкажіть звідки ви взяли оцей дуж чіткий пункт. Нічого іншого від вас не очікується. Тільки вкажіть.
А гнилим було саме ваше питання на підставі оцього вигадного вами дуже чіткого пункту. То ж куштуйте, що створили. Можете весело. Своє гімно. Зістрибнути не вдасться. Що вас там тішить та інші ваші почуття, сподівання мені до ...
andrijk777 написав:/// Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує. Все інше це фантазії. І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.
Похоже, что так и есть...
Трамп заявив Зеленському, що росія та Україна мають самі знайти рішення війни, - The New York Times
За інформацією видання, Трамп у розмові з Зеленськом і європейськими лідерами сказав, що росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни. Це сталося всього через кілька днів після того, як він стверджував, що лише він і путін мають повноваження для укладення угоди.
detroytred Детройт, розумієте у чому ржака. 7 чітких преференцій були оркостану. Для України були 6 нечітких поєпеній. Ви вилізли на захист Шмидта, 2 дні захищали щоби викотити таки 7 чітких преференцій оркостану від плану Трампа. І що, потрібно було погоджуватись? Я вважаю, що це дипломатична перемога в раунді за нами. Стамбул також. Завдяки колегам з ЄС і Британії. А Шмідт так спалився, розумієте він написав не про 6 пунктів для України, а про 7 чітких пунктів, забувши що це оркам ))) Думаю, він зрозумів одразу пройоб і затихарився кинувши мені відеоролик з чіткими нечіткими і не 7 пунктами. Але ж ви йому допомогли. Довбень завжди здасть довбня. Це так мило )