RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1391413915139161391713918 ... 13935>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:41

🇺🇸 New York Times: Трамп у розмові із Зеленським заявив, що врегулювання російсько-української війни це "не його проблема"

Президент США сказав, що Україна та росія повинні самі вирішити, як повинна завершитися війна, пише видання.

Також NYT пише, що Трамп навряд запровадить нові санкції проти рф, оскільки вони перешкоджатимуть "діловим можливостям"
Xenon
 
Повідомлень: 5327
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:42

  stm написав:
  detroytred написав:Стм
Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів."
Чекаю.

https://youtu.be/xkX8DHPW3vo?si=m0V9eig2pEpwwgZ1
7:24

Нема там про це.
Є визначення, що є проблема стосовно захоплених територій.
В інтерв'ю.

Обговорювався план.
Запропонований.
То де в плані?
Ще й чітко.
Чекаю.
detroytred
 
Повідомлень: 24461
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:48

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Стм
Вкажіть, де там про "Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів."
Чекаю.

https://youtu.be/xkX8DHPW3vo?si=m0V9eig2pEpwwgZ1
7:24

Нема там про це.
Є визначення, що є проблема стосовно захоплених територій.
В інтерв'ю.

Обговорювався план.
Запропонований.
То де в плані?
Ще й чітко.
Чекаю.

Так і 7 пунктів нема від вас. Я ж як ви, але час вказала, а не 30 хвилин ідіотизму просила слухати.
Віткофа теж нема більше. Рейтингів теж. Трамп взяв ідеї гарного хлопця пу "отрицательно взлетает" у рейтингу підтримки. Але з трампом потрібно як орки - як з дідом з деменцією у палаті: "так, ваша високість; не хвилюйтеся, ваша високість, сьогодні вами пишаються ще більше" ) і це діє...
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 тра, 2025 10:52, всього редагувалось 2 разів.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5767
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:48

В інтерв’ю радіостанції Žinių Radijas 20 травня 2025 року президент Литви Гітанас Науседа застеріг, що відступ НАТО від обіцянок про членство України завдасть серйозного удару по репутації Альянсу.

новий мем - "репутація НАТО", займе достойне місце серед "гарантій безпеки", "червоних ліній" та "рішучої стурбованості ескалацією"
Letusrock
 
Повідомлень: 2322
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:04

зелена шмаркля із своєю опою буде воювати до останнього ряду фортифікацій на західному кордоні держави 8) поки усе не стирить :oops:


Хто заробляє на фортифікаціях: Bihus.info виявив мільйонні переплати на оборонних спорудах у двох областях 8)
Будівництвом фортифікацій на Херсонщині та Житомирщині займаються компанії, які можуть бути пов’язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського 8)
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kht ... oblastyakh
Уряд у 2024 році виділив близько 40 млрд грн на фортифікаційні роботи. Однак реальна ефективність цих витрат викликала в журналістів серйозні сумніви.
jump
 
Повідомлень: 4732
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:18

Скільки можна займатись фігнею і обговорювати одне і теж цілими сторінками?
План Трампа є тільки один, ось він:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Там є посилання на статтю. Стаття так і названа "Остаточна пропозиція Трампа".
Остаточна!
Цей план не сильно тут обговорювався тому що Зеленський відразу від нього відмовився зіславшись на те що "Крим це Україна" і "Конституцію міняти не буде", хоча і тут він зманіпулював/збрехав: по плану Крим признає російським США, а не Україна і змінювати Конституцію не потрібно.
Офіційної реакції РФ не було. Це цілком логічно, якщо Зеленський відмовився, то реакція РФ вже не має значення.
Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує. Все інше це фантазії.
І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6506
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:37

  andrijk777 написав:///
Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує. Все інше це фантазії.
І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.

Похоже, что так и есть...
Трамп заявив Зеленському, що росія та Україна мають самі знайти рішення війни, - The New York Times

За інформацією видання, Трамп у розмові з Зеленськом і європейськими лідерами сказав, що росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни. Це сталося всього через кілька днів після того, як він стверджував, що лише він і путін мають повноваження для укладення угоди.


Теперь ждем, что Трамп в Европе говорить будет...
_hunter
 
Повідомлень: 9682
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:42

  stm написав:
  UA написав:
  jump написав:РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування. :shock:

Головне що Сергій Стерненко не збирається бути присутнім на таких шикуваннях.

Це не було шикування. 6 вбитих, 10 поранених. Вони знайшли базу тренувань ІМХО

На тренувальну базу ЗСУ Стрітенко теж не збирається
UA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9387
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:52

  UA написав:На тренувальну базу ЗСУ Стрітенко теж не збирається

Та і ви вже парасолю відкриваєте у особисті повідомлення барабашову. Кожен робить те, що вміє краще )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5767
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:58

  stm написав: 7 чітких преференцій були оркостану. Для України були 6 нечітких поєпеній.

У нас рівність на полі бою?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6506
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1391413915139161391713918 ... 13935>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 99166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 275916
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 931001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8617)
23.05.2025 11:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.