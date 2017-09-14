Нема там про це. Є визначення, що є проблема стосовно захоплених територій. В інтерв'ю.
Обговорювався план. Запропонований. То де в плані? Ще й чітко. Чекаю.
Так і 7 пунктів нема від вас. Я ж як ви, але час вказала, а не 30 хвилин ідіотизму просила слухати. Віткофа теж нема більше. Рейтингів теж. Трамп взяв ідеї гарного хлопця пу "отрицательно взлетает" у рейтингу підтримки. Але з трампом потрібно як орки - як з дідом з деменцією у палаті: "так, ваша високість; не хвилюйтеся, ваша високість, сьогодні вами пишаються ще більше" ) і це діє...
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 тра, 2025 10:52, всього редагувалось 2 разів.
зелена шмаркля із своєю опою буде воювати до останнього ряду фортифікацій на західному кордоні держави поки усе не стирить
Хто заробляє на фортифікаціях: Bihus.info виявив мільйонні переплати на оборонних спорудах у двох областях Будівництвом фортифікацій на Херсонщині та Житомирщині займаються компанії, які можуть бути пов’язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kht ... oblastyakh Уряд у 2024 році виділив близько 40 млрд грн на фортифікаційні роботи. Однак реальна ефективність цих витрат викликала в журналістів серйозні сумніви.
Скільки можна займатись фігнею і обговорювати одне і теж цілими сторінками? План Трампа є тільки один, ось він: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5848833#p5848833 Там є посилання на статтю. Стаття так і названа "Остаточна пропозиція Трампа". Остаточна! Цей план не сильно тут обговорювався тому що Зеленський відразу від нього відмовився зіславшись на те що "Крим це Україна" і "Конституцію міняти не буде", хоча і тут він зманіпулював/збрехав: по плану Крим признає російським США, а не Україна і змінювати Конституцію не потрібно. Офіційної реакції РФ не було. Це цілком логічно, якщо Зеленський відмовився, то реакція РФ вже не має значення. Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує. Все інше це фантазії. І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.
andrijk777 написав:/// Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує. Все інше це фантазії. І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.
Похоже, что так и есть...
Трамп заявив Зеленському, що росія та Україна мають самі знайти рішення війни, - The New York Times
За інформацією видання, Трамп у розмові з Зеленськом і європейськими лідерами сказав, що росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни. Це сталося всього через кілька днів після того, як він стверджував, що лише він і путін мають повноваження для укладення угоди.