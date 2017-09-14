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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13916139171391813919>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:48

В інтерв’ю радіостанції Žinių Radijas 20 травня 2025 року президент Литви Гітанас Науседа застеріг, що відступ НАТО від обіцянок про членство України завдасть серйозного удару по репутації Альянсу.

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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:54

  stm написав:
  detroytred написав:

Нема там про це.
Є визначення, що є проблема стосовно захоплених територій.
В інтерв'ю.

Обговорювався план.
Запропонований.
То де в плані?
Ще й чітко.
Чекаю.

Так і 7 пунктів нема від вас. Я ж як ви, але час указала а не 30 хвилин ідіотизву просила слухати.

План, пункти.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html

Стоп. Ви самі вказали тільки-но:
*...але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів.*
Самі вказали, що є цей один дуже чіткий пункт. І вказали його!

Що за цирк?
То ж чекаю оцей один дуже чіткий пункт -- звідки.
Чи, як завжди, вигадали і на цьому побудували?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:04

зелена шмаркля із своєю опою буде воювати до останнього ряду фортифікацій на західному кордоні держави 8) поки усе не стирить :oops:


Хто заробляє на фортифікаціях: Bihus.info виявив мільйонні переплати на оборонних спорудах у двох областях 8)
Будівництвом фортифікацій на Херсонщині та Житомирщині займаються компанії, які можуть бути пов’язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського 8)
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kht ... oblastyakh
Уряд у 2024 році виділив близько 40 млрд грн на фортифікаційні роботи. Однак реальна ефективність цих витрат викликала в журналістів серйозні сумніви.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:18

Скільки можна займатись фігнею і обговорювати одне і теж цілими сторінками?
План Трампа є тільки один, ось він:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Там є посилання на статтю. Стаття так і названа "Остаточна пропозиція Трампа".
Остаточна!
Цей план не сильно тут обговорювався тому що Зеленський відразу від нього відмовився зіславшись на те що "Крим це Україна" і "Конституцію міняти не буде", хоча і тут він зманіпулював/збрехав: по плану Крим признає російським США, а не Україна і змінювати Конституцію не потрібно.
Офіційної реакції РФ не було. Це цілком логічно, якщо Зеленський відмовився, то реакція РФ вже не має значення.
Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує. Все інше це фантазії.
І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:22

  detroytred написав:План, пункти.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html

Стоп. Ви самі вказали тільки-но:
*...але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів.*
Самі вказали, що є цей один дуже чіткий пункт. І вказали його!

Що за цирк?
То ж чекаю оцей один дуже чіткий пункт -- звідки.
Чи, як завжди, вигадали і на цьому побудували?

Відкриваю ссиль, читаю:
У пропозиції дуже чітко говориться, які відчутні вигоди отримує Росія, але тільки розпливчасто і в цілому - про те, що отримає Україна.

Гарно! найкраща пропозиція. Детройт, йоб же ш вашу мать. Навіть ЛАД мовчить і розуміє мої подйоби про великі заводи. А ви як були унилим гамном яке ніх робити не буде, а виїсть мозок 5000 словами так і помрете. А помрете раніше за мене. Мене це прям дуже тіше. Статистика )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:26

  stm написав:
  detroytred написав:План, пункти.
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html

Стоп. Ви самі вказали тільки-но:
*...але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів.*
Самі вказали, що є цей один дуже чіткий пункт. І вказали його!

Що за цирк?
То ж чекаю оцей один дуже чіткий пункт -- звідки.
Чи, як завжди, вигадали і на цьому побудували?

Відкриваю ссиль, читаю:
У пропозиції дуже чітко говориться, які відчутні вигоди отримує Росія, але тільки розпливчасто і в цілому - про те, що отримає Україна.

Гарно! найкраща пропозиція. Детройт, йоб же ш вашу мать. Навіть ЛАД мовчить і розуміє мої подйоби про великі заводи. А ви як були унилим гамном яке ніх робити не буде, а виїсть мозок 5000 словами так і помрете. А помрете раніше за мене. Мене це прям дуже тіше. Статистика )))

Нехай ваш й-рь й-бе вашу.

А поки ще раз:
Ви самі вказали тільки-но:
*...але один пункт був дуже чіткий. Україна має віддати Запорізьку і Херсонську область не по лінії зіткнення, а по територіях адмін кордонів.*
Самі вказали, що є цей один дуже чіткий пункт. І вказали його!
Що за цирк?
То ж чекаю оцей один дуже чіткий пункт -- звідки.
Чи, як завжди, вигадали і на цьому побудували?

То ж вкажіть звідки ви взяли оцей дуж чіткий пункт.
Нічого іншого від вас не очікується.
Тільки вкажіть.

А гнилим було саме ваше питання на підставі оцього вигадного вами дуже чіткого пункту.
То ж куштуйте, що створили. Можете весело. Своє гімно. Зістрибнути не вдасться.
Що вас там тішить та інші ваші почуття, сподівання мені до ...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:37

  andrijk777 написав:///
Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує. Все інше це фантазії.
І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.

Похоже, что так и есть...
Трамп заявив Зеленському, що росія та Україна мають самі знайти рішення війни, - The New York Times

За інформацією видання, Трамп у розмові з Зеленськом і європейськими лідерами сказав, що росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни. Це сталося всього через кілька днів після того, як він стверджував, що лише він і путін мають повноваження для укладення угоди.


Теперь ждем, что Трамп в Европе говорить будет...
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:42

  stm написав:
  UA написав:
  jump написав:РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування. :shock:

Головне що Сергій Стерненко не збирається бути присутнім на таких шикуваннях.

Це не було шикування. 6 вбитих, 10 поранених. Вони знайшли базу тренувань ІМХО

На тренувальну базу ЗСУ Стрітенко теж не збирається
UA
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:48

detroytred
Детройт, розумієте у чому ржака. 7 чітких преференцій були оркостану. Для України були 6 нечітких поєпеній. Ви вилізли на захист Шмидта, 2 дні захищали щоби викотити таки 7 чітких преференцій оркостану від плану Трампа.
І що, потрібно було погоджуватись? Я вважаю, що це дипломатична перемога в раунді за нами. Стамбул також. Завдяки колегам з ЄС і Британії. А Шмідт так спалився, розумієте він написав не про 6 пунктів для України, а про 7 чітких пунктів, забувши що це оркам )))
Думаю, він зрозумів одразу пройоб і затихарився кинувши мені відеоролик з чіткими нечіткими і не 7 пунктами. Але ж ви йому допомогли. Довбень завжди здасть довбня. Це так мило )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:52

  UA написав:На тренувальну базу ЗСУ Стрітенко теж не збирається

Та і ви вже парасолю відкриваєте у особисті повідомлення барабашову. Кожен робить те, що вміє краще )
stm
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