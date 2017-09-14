stm написав:detroytred
Детройт, розумієте у чому ржака. 7 чітких преференцій були оркостану. Для України були 6 нечітких поєпеній. Ви вилізли на захист Шмидта, 2 дні захищали щоби викотити таки 7 чітких преференцій оркостану від плану Трампа.
І що, потрібно було погоджуватись? Я вважаю, що це дипломатична перемога в раунді за нами. Стамбул також. Завдяки колегам з ЄС і Британії. А Шмідт так спалився, розумієте він написав не про 6 пунктів для України, а про 7 чітких пунктів, забувши що це оркам )))
Думаю, він зрозумів одразу пройоб і затихарився кинувши мені відеоролик з чіткими нечіткими і не 7 пунктами. Але ж ви йому допомогли. Довбень завжди здасть довбня. Це так мило )
Да мене зараз не цікавить в чому для вас ржака або що вам там мило.
Предмет був інший. Не намагайтеся підмінити.
Дивиться вище, що від вас вимагається.
Лише підтвердити свої ж слова або визнати, що збрехали.
(Вважав би помилкою, якщо б ви отак не зливались. А так вважаю - що саме збрехали, а не помилилися).
Ви ж продовжуєте комедію.