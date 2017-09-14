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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 тра, 2025 11:18
Скільки можна займатись фігнею і обговорювати одне і теж цілими сторінками?
План Трампа є тільки один, ось він:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Там є посилання на статтю. Стаття так і названа "Остаточна пропозиція Трампа".
Остаточна!
Цей план не сильно тут обговорювався тому що Зеленський відразу від нього відмовився зіславшись на те що "Крим це Україна" і "Конституцію міняти не буде", хоча і тут він зманіпулював/збрехав: по плану Крим признає російським США, а не Україна і змінювати Конституцію не потрібно.
Офіційної реакції РФ не було. Це цілком логічно, якщо Зеленський відмовився, то реакція РФ вже не має значення.
Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує. Все інше це фантазії.
І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.
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andrijk777
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Додано: Сер 21 тра, 2025 11:37
andrijk777 написав:
///Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує.
Все інше це фантазії.
І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.
Похоже, что так и есть...
Трамп заявив Зеленському, що росія та Україна мають самі знайти рішення війни, - The New York Times
За інформацією видання, Трамп у розмові з Зеленськом і європейськими лідерами сказав, що росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни. Це сталося всього через кілька днів після того, як він стверджував, що лише він і путін мають повноваження для укладення угоди.
Теперь ждем, что Трамп в Европе говорить будет...
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_hunter
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Додано: Сер 21 тра, 2025 11:42
stm написав: UA написав: jump написав:
РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування
.
Головне що Сергій Стерненко не збирається бути присутнім на таких шикуваннях.
Це не було шикування. 6 вбитих, 10 поранених. Вони знайшли базу тренувань ІМХО
На тренувальну базу ЗСУ Стрітенко теж не збирається
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Додано: Сер 21 тра, 2025 11:52
UA написав:
На тренувальну базу ЗСУ Стрітенко теж не збирається
Та і ви вже парасолю відкриваєте у особисті повідомлення барабашову. Кожен робить те, що вміє краще )
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stm
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Додано: Сер 21 тра, 2025 11:58
stm написав:
7 чітких преференцій були оркостану. Для України були 6 нечітких поєпеній.
У нас рівність на полі бою?
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andrijk777
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Додано: Сер 21 тра, 2025 12:32
_hunter написав:
США виступають проти включення в заяву G7 пункту про «подальшу підтримку» України, - Politico
"Допомога нэ до лита" (с)?
[/quote]
Мабуть хочуть не надавати допомогу, а продавати "допомогу".
Україні за європейські гроші.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 12:57
Пишуть портнов здох
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Faceless
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Додано: Сер 21 тра, 2025 13:01
Faceless написав:
Пишуть портнов здох
Ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля Мадрида, передає радіостанція Cadena SER.
Повідомляється, що Портнов дістав чотири вогнепальні поранення в груди й одне - в голову. Інцидент стався в Посуело-де-Аларкон неподалік від входу до місцевої школи.
Із посиланням на джерела в поліції зазначається, що біля воріт школи жертву чекав чоловік на мотоциклі, і коли Портнов під'їхав, він його розстріляв, а потім втік.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 13:02
prodigy написав: Faceless написав:
Пишуть портнов здох
Ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля Мадрида, передає радіостанція Cadena SER.
Повідомляється, що Портнов дістав чотири вогнепальні поранення в груди й одне - в голову. Інцидент стався в Посуело-де-Аларкон неподалік від входу до місцевої школи.
Із посиланням на джерела в поліції зазначається, що біля воріт школи жертву чекав чоловік на мотоциклі, і коли Портнов під'їхав, він його розстріляв, а потім втік.
Відео дня
ruska kurwa
Яке прикре самогубство
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Додано: Сер 21 тра, 2025 13:22
Faceless написав:
Пишуть портнов здох
вже пишуть що колектори випадково переборщили з вибиванням боргів))
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