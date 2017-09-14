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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13916139171391813919>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:18

Скільки можна займатись фігнею і обговорювати одне і теж цілими сторінками?
План Трампа є тільки один, ось він:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Там є посилання на статтю. Стаття так і названа "Остаточна пропозиція Трампа".
Остаточна!
Цей план не сильно тут обговорювався тому що Зеленський відразу від нього відмовився зіславшись на те що "Крим це Україна" і "Конституцію міняти не буде", хоча і тут він зманіпулював/збрехав: по плану Крим признає російським США, а не Україна і змінювати Конституцію не потрібно.
Офіційної реакції РФ не було. Це цілком логічно, якщо Зеленський відмовився, то реакція РФ вже не має значення.
Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує. Все інше це фантазії.
І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:37

  andrijk777 написав:///
Повторюсь: інших "планів Трампа" на сьогодні не існує. Все інше це фантазії.
І не факт що цей план актуальний сьогодні, можливо Зеленський втратив шанс для України.

Похоже, что так и есть...
Трамп заявив Зеленському, що росія та Україна мають самі знайти рішення війни, - The New York Times

За інформацією видання, Трамп у розмові з Зеленськом і європейськими лідерами сказав, що росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни. Це сталося всього через кілька днів після того, як він стверджував, що лише він і путін мають повноваження для укладення угоди.


Теперь ждем, что Трамп в Европе говорить будет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:42

  stm написав:
  UA написав:
  jump написав:РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування. :shock:

Головне що Сергій Стерненко не збирається бути присутнім на таких шикуваннях.

Це не було шикування. 6 вбитих, 10 поранених. Вони знайшли базу тренувань ІМХО

На тренувальну базу ЗСУ Стрітенко теж не збирається
UA
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:52

  UA написав:На тренувальну базу ЗСУ Стрітенко теж не збирається

Та і ви вже парасолю відкриваєте у особисті повідомлення барабашову. Кожен робить те, що вміє краще )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:58

  stm написав: 7 чітких преференцій були оркостану. Для України були 6 нечітких поєпеній.

У нас рівність на полі бою?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 12:32

  _hunter написав:

США виступають проти включення в заяву G7 пункту про «подальшу підтримку» України, - Politico

"Допомога нэ до лита" (с)? :roll:[/quote]
Мабуть хочуть не надавати допомогу, а продавати "допомогу".
Україні за європейські гроші.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пишуть портнов здох
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:01

  Faceless написав:Пишуть портнов здох


Ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля Мадрида, передає радіостанція Cadena SER.

Повідомляється, що Портнов дістав чотири вогнепальні поранення в груди й одне - в голову. Інцидент стався в Посуело-де-Аларкон неподалік від входу до місцевої школи.

Із посиланням на джерела в поліції зазначається, що біля воріт школи жертву чекав чоловік на мотоциклі, і коли Портнов під'їхав, він його розстріляв, а потім втік.

Відео дня


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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  Faceless написав:Пишуть портнов здох


Ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля Мадрида, передає радіостанція Cadena SER.

Повідомляється, що Портнов дістав чотири вогнепальні поранення в груди й одне - в голову. Інцидент стався в Посуело-де-Аларкон неподалік від входу до місцевої школи.

Із посиланням на джерела в поліції зазначається, що біля воріт школи жертву чекав чоловік на мотоциклі, і коли Портнов під'їхав, він його розстріляв, а потім втік.

Відео дня


ruska kurwa
Яке прикре самогубство
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:22

  Faceless написав:Пишуть портнов здох

вже пишуть що колектори випадково переборщили з вибиванням боргів))
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