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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13917139181391913920>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:31

  Letusrock написав:
  Faceless написав:Пишуть портнов здох

вже пишуть що колектори випадково переборщили з вибиванням боргів))

Вместо трёх раз выстрелили пять?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:34

  UA написав:
  UA написав:
  jump написав:РосЗМІ повідомляють про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування. :shock:

Головне що Сергій Стерненко не збирається бути присутнім на таких шикуваннях.

Це не було шикування. 6 вбитих, 10 поранених. Вони знайшли базу тренувань ІМХО
На тренувальну базу ЗСУ Стрітенко теж не збирається

шикування, нагородження, пьянка в кабаках.
стерненка там не буде, а без цього не можлива жодна радянська армія.
як можна не шикуватись??
командирів там теж нема
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:38

  Бетон написав:шикування, нагородження, пьянка в кабаках.
стерненка там не буде, а без цього не можлива жодна радянська армія.
як можна не шикуватись??
командирів там теж нема


Удар РФ по полігону на Сумщині: бійці заявили, що командування свідомо проігнорувало повітряну тривогу
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/707 ... nu-trivogu

"Життями розпоряджаються як зайвими грошима на гулянках": Ширшин пояснив, чому публічно розкритикував командування ЗСУ
https://zn.ua/ukr/war/zhittjami-rozporj ... a-zsu.html

цивільно-непридатні ще наловлять...

уже навіть новий підрозділ "вигадали"...а над кацапами так потішались :x

Сучасна "кавалерія": в ЗСУ сформували першу штурмову мотоциклетну роту :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/707 ... letnu-rotu
Востаннє редагувалось jump в Сер 21 тра, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

но, конечно, всех беспокоит какой-то портнов.
что мешало его посадить по закону???
сбу есть время на блогеров и журналистов. тысячи людей томятся по выдуманным делам.
но нет же. в раде сидел кива, шатался портнов.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:40

  jump написав:
  Бетон написав:шикування, нагородження, пьянка в кабаках.
стерненка там не буде, а без цього не можлива жодна радянська армія.
як можна не шикуватись??
командирів там теж нема


Удар РФ по полігону на Сумщині: бійці заявили, що командування свідомо проігнорувало повітряну тривогу
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/707 ... nu-trivogu

"Життями розпоряджаються як зайвими грошима на гулянках": Ширшин пояснив, чому публічно розкритикував командування ЗСУ
https://zn.ua/ukr/war/zhittjami-rozporj ... a-zsu.html

цивільно-непридатні ще наловлять...

уже навіть новий підрозділ "вигадали"...а над кацапами так потішались
Сучасна "кавалерія": в ЗСУ сформували першу штурмову мотоциклетну роту
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/707 ... letnu-rotu

для них это часова "добова поставка" скота. я вчера такую лично видел

сидит какой-то белорус подоляк и рассуждает, что все должны заново проходить влк. у него спрашивают, а вы пройдёте??
нет подоляк не собирается ничего проходить. он лох, что-ли?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:для них это часова "добова поставка" скота. я вчера такую лично видел
сидит какой-то белорус подоляк и рассуждает, что все должны заново проходить влк.

якщо у нас колись зміниться влада то найбільше волонтерів буде проситись на вакансію асистента ката на гільйотині для таких от "подоляків", диких та "янін_соколових"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:54

  Letusrock написав:
  Бетон написав:для них это часова "добова поставка" скота. я вчера такую лично видел
сидит какой-то белорус подоляк и рассуждает, что все должны заново проходить влк.

якщо у нас колись зміниться влада то найбільше волонтерів буде проситись на вакансію асистента ката на гільйотині для таких от "подоляків", диких та "янін_соколових"

Соловйов теж недолюблює Яніну. Який дивний збіг смаків )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:59

  ЛАД написав:Но 20 лет назад можно было это решить даже не разделением, а федерализацией.

Что именно должна была решить федерализация? В Украине была и есть проблема в мировоззрении граждан. В том, какой Украину эти граждане видят. Кто-то скучал за совком, а кто-то хотел строить то, что мы собирательно называем "европейской" жизнью. Не было в Украине никакого запроса на федерализацию или какой-то союз с россией. Поищите соцопросы до оккупации и удивитесь, что в Донецкой и Луганской областях любителей рф было что-то около 10-15%. Ради этих 15% процентов нам надо было федерализироваться? Даже в АРК таких любителей было около трети (и наверняка это были те, кто в АРК переехал из самой в рф). В последнем Парламенте АРК было аж 3 депутата (из ста), которые выступали за союз с рф. Совки хотели, чтобы им построили москву в Крыму, но что-то за годы оккупации никто им ничего не построил. Проблема всегда была в рф и в том, что они не видели Украиной самостоятельным независимым государством, поэтому федерализация должна была решить именно эту "проблему" - лишить Украину самостоятельности, но никакой проблемы между гражданами не было, особенно у молодежи, а поколение совков все равно ушло бы когда-то. Нам не федерализироваться надо было, а строить нормальную страну и бежать бегом в ЕС, а не создавать видимость реформ, но мне написали, что предъявлять претензии к старшему поколению нельзя. Действительно тот поезд ушел.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 14:04

  Бетон написав:шикування, нагородження, пьянка в кабаках.
стерненка там не буде, а без цього не можлива жодна радянська армія.
як можна не шикуватись??
командирів там теж нема

в мене нема культурних слів щоб описати рівень ... у війську. Ще від першого удару по Яворівському полігону на самому початку війни мене це шокує ... Навіть тоді очевидці говорили що наші втрати на Явроівському полігоні офіційно сильно сильно занижені ... що там було дууже багато жертв :cry: . Тому цей абсурд коли по одному виловлювати щоб потім одразу кілька сот, інакше як спланованою акцією назвати не можу :shock: бо кілька разів на одні і ті самі граблі починаючи з Яворівського полігону в 2022 році :cry:
ну якщо такі тупі то указ наказ чи в Устав внести щось типу " заборонено збиратися більше ніж 10 людей в одному місці на відстані ближче ніж Х00 км від фронту\кордону на час більше Х годин "
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 14:07

  Бетон написав:но, конечно, всех беспокоит какой-то портнов.
что мешало его посадить по закону???
сбу есть время на блогеров и журналистов. тысячи людей томятся по выдуманным делам.
но нет же. в раде сидел кива, шатался портнов.

чесно мне насрать на портнова ... Почему не посадить того кто ответственньій за трагедию в Шостке ? публичньій военньій суд \ трибунал
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