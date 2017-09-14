Додано: Сер 21 тра, 2025 13:59

ЛАД написав: Но 20 лет назад можно было это решить даже не разделением, а федерализацией. Но 20 лет назад можно было это решить даже не разделением, а федерализацией.

Что именно должна была решить федерализация? В Украине была и есть проблема в мировоззрении граждан. В том, какой Украину эти граждане видят. Кто-то скучал за совком, а кто-то хотел строить то, что мы собирательно называем "европейской" жизнью. Не было в Украине никакого запроса на федерализацию или какой-то союз с россией. Поищите соцопросы до оккупации и удивитесь, что в Донецкой и Луганской областях любителей рф было что-то около 10-15%. Ради этих 15% процентов нам надо было федерализироваться? Даже в АРК таких любителей было около трети (и наверняка это были те, кто в АРК переехал из самой в рф). В последнем Парламенте АРК было аж 3 депутата (из ста), которые выступали за союз с рф. Совки хотели, чтобы им построили москву в Крыму, но что-то за годы оккупации никто им ничего не построил. Проблема всегда была в рф и в том, что они не видели Украиной самостоятельным независимым государством, поэтому федерализация должна была решить именно эту "проблему" - лишить Украину самостоятельности, но никакой проблемы между гражданами не было, особенно у молодежи, а поколение совков все равно ушло бы когда-то. Нам не федерализироваться надо было, а строить нормальную страну и бежать бегом в ЕС, а не создавать видимость реформ, но мне написали, что предъявлять претензии к старшему поколению нельзя. Действительно тот поезд ушел.