Вместо трёх раз выстрелили пять?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 13:31
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:34
шикування, нагородження, пьянка в кабаках.
стерненка там не буде, а без цього не можлива жодна радянська армія.
як можна не шикуватись??
командирів там теж нема
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:38
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цивільно-непридатні ще наловлять...
уже навіть новий підрозділ "вигадали"...а над кацапами так потішались
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Востаннє редагувалось jump в Сер 21 тра, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
но, конечно, всех беспокоит какой-то портнов.
что мешало его посадить по закону???
сбу есть время на блогеров и журналистов. тысячи людей томятся по выдуманным делам.
но нет же. в раде сидел кива, шатался портнов.
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:40
для них это часова "добова поставка" скота. я вчера такую лично видел
сидит какой-то белорус подоляк и рассуждает, что все должны заново проходить влк. у него спрашивают, а вы пройдёте??
нет подоляк не собирается ничего проходить. он лох, что-ли?
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
якщо у нас колись зміниться влада то найбільше волонтерів буде проситись на вакансію асистента ката на гільйотині для таких от "подоляків", диких та "янін_соколових"
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:54
Соловйов теж недолюблює Яніну. Який дивний збіг смаків )
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:59
Что именно должна была решить федерализация? В Украине была и есть проблема в мировоззрении граждан. В том, какой Украину эти граждане видят. Кто-то скучал за совком, а кто-то хотел строить то, что мы собирательно называем "европейской" жизнью. Не было в Украине никакого запроса на федерализацию или какой-то союз с россией. Поищите соцопросы до оккупации и удивитесь, что в Донецкой и Луганской областях любителей рф было что-то около 10-15%. Ради этих 15% процентов нам надо было федерализироваться? Даже в АРК таких любителей было около трети (и наверняка это были те, кто в АРК переехал из самой в рф). В последнем Парламенте АРК было аж 3 депутата (из ста), которые выступали за союз с рф. Совки хотели, чтобы им построили москву в Крыму, но что-то за годы оккупации никто им ничего не построил. Проблема всегда была в рф и в том, что они не видели Украиной самостоятельным независимым государством, поэтому федерализация должна была решить именно эту "проблему" - лишить Украину самостоятельности, но никакой проблемы между гражданами не было, особенно у молодежи, а поколение совков все равно ушло бы когда-то. Нам не федерализироваться надо было, а строить нормальную страну и бежать бегом в ЕС, а не создавать видимость реформ, но мне написали, что предъявлять претензии к старшему поколению нельзя. Действительно тот поезд ушел.
Додано: Сер 21 тра, 2025 14:04
в мене нема культурних слів щоб описати рівень ... у війську. Ще від першого удару по Яворівському полігону на самому початку війни мене це шокує ... Навіть тоді очевидці говорили що наші втрати на Явроівському полігоні офіційно сильно сильно занижені ... що там було дууже багато жертв . Тому цей абсурд коли по одному виловлювати щоб потім одразу кілька сот, інакше як спланованою акцією назвати не можу бо кілька разів на одні і ті самі граблі починаючи з Яворівського полігону в 2022 році
ну якщо такі тупі то указ наказ чи в Устав внести щось типу " заборонено збиратися більше ніж 10 людей в одному місці на відстані ближче ніж Х00 км від фронту\кордону на час більше Х годин "
Додано: Сер 21 тра, 2025 14:07
чесно мне насрать на портнова ... Почему не посадить того кто ответственньій за трагедию в Шостке ? публичньій военньій суд \ трибунал
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