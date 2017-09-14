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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 тра, 2025 14:21
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Но 20 лет назад можно было это решить даже не разделением, а федерализацией.
Что именно должна была решить федерализация?
Федералізація вирішує концентрацію влади в одних руках. У нас уся влада сконцентрована в одних руках! Це погано. Дуже.
Хоче Донецьк російську мову - ок, голосуйте собі на місцевому рівні за рос. мову.
Хоче хтось будувати дороги - хай будує дороги, хоче, будує школи.
І т.д.
А центральна влада займається тільки обороною і міжнародними стосунками. І все. А не будує дороги і ставить собі за це плюсик.
Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 14:33
andrijk777 написав:
Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
Після повалення яника (портнов був його правою рукою) в Україні почали робити децентралізацію. Коли всі зареєстровані працюючі платять ЄСВ до загального бюджету, а ось податки з зарплатні - місцевій владі. Села України з початком війни почали бухнути від стадіонів. Децентралізація працює краще федералізації в Україні. Але як і друк коштів так і правильну федералізацію ми з вами Андрію бажаємо оркостану, я відчуваю точки дотику. То коли там друк фубліб знов? )
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Додано: Сер 21 тра, 2025 14:55
andrijk777 написав:
Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
Федерализация (процесс) или федеративное устройство?
Насколько я понимаю, федерации обычно возникают путем объединения независимых субъектов, имеющих собственную структуру управления, которые делегируют часть полномочий общему центру. Организация федерации путем разделения унитарного государства выглядит, мягко говоря, чрезвычайно сложной задачей.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:04
yama написав: Бетон написав:
шикування, нагородження, пьянка в кабаках.
стерненка там не буде, а без цього не можлива жодна радянська армія.
як можна не шикуватись??
командирів там теж нема
в мене нема культурних слів щоб описати рівень ... у війську. Ще від першого удару по Яворівському полігону на самому початку війни мене це шокує ... Навіть тоді очевидці говорили що наші втрати на Явроівському полігоні офіційно сильно сильно занижені ... що там було дууже багато жертв
. Тому цей абсурд коли по одному виловлювати щоб потім одразу кілька сот, інакше як спланованою акцією назвати не можу
бо кілька разів на одні і ті самі граблі починаючи з Яворівського полігону в 2022 році
ну якщо такі тупі то указ наказ чи в Устав внести щось типу " заборонено збиратися більше ніж 10 людей в одному місці на відстані ближче ніж Х00 км від фронту\кордону на час більше Х годин "
Не потрібно шукати винних серед нашого керівництва, бо у всьому винен тільки путін, правда ж?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:06
stm написав: andrijk777 написав:
Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
Після повалення яника (портнов був його правою рукою) в Україні почали робити децентралізацію. Коли всі зареєстровані працюючі платять ЄСВ до загального бюджету, а ось податки з зарплатні - місцевій владі. Села України з початком війни почали бухнути від стадіонів. Децентралізація працює краще федералізації в Україні. Але як і друк коштів так і правильну федералізацію ми з вами Андрію бажаємо оркостану, я відчуваю точки дотику. То коли там друк фубліб знов? )
За Порошенка дійсно робились деякі кроки в цьому напрямку. Я не дуже в курсі цих нюансів. Загальна картина точно не змінилась - місцеві влади як нічого не вирішували так і не вирішують зараз.
Щодо оркостану, там ще гірша ситуація. Але для диктатури: централізація - це во благо. Влада повинна концентруватись в одних руках в диктатурі. Для демократії - це погано.
Що за "друк фубліб знов" - я не розумію? Курс 80 рубль/долар! Значить друку рублів(сильного) не було. І ця опція ще лишається в РФ.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:06
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Ключова подія сталася 22 квітня.
Ключова подія відбулась в лютому 2022...
Ви дійсно вірите що росіяни могли так сильно ЗМІНИТИ свою позицію в залежності від дати підписання?
Тобто в 7 пунктів у них було
Зупиняємось, перемовляємось-віддаємо те що загарбали
А потім стало
Можемо воювати 21 рік
Не вийдете з чотирьох областей-захопимо шість?
Вірити можна в що хоч.
Я про факт: шанси, що Трамп зміг би сторгуватись-домовитись з пу стосовно скорішого закінчення війни на порядки вище, ніж що без Трампа.
То чому було б не скористатися оцим намаганням Трампа закінчити війну?
Тому що ЗДАТИСЬ ми могли ще в 2022 і без пропозицій Трампа
А чим сьогоднішня пропозиція трампа про закінчення війни відрізняється від стамбульських пропозицій пуйла 2022 року - я не бачу
А Ви ?
Бачите якусь різницю?
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