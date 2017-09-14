Додано: Сер 21 тра, 2025 15:22

detroytred написав: Ну і ось для остаточної крапки в дискусії по планах:

Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання питань про територію, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки Ну і ось для остаточної крапки в дискусії по планах:Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання питань про територію, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки

detroytred написав: Крим - це корінець))

Все інше в рфян здебільшого направлено на утримання Криму: війна на Донбасі - щоб не в Криму; коридор до Криму; намагання змінити прозахідний курс України - щоб не вставало питання Криму. Крим - це корінець))Все інше в рфян здебільшого направлено на утримання Криму: війна на Донбасі - щоб не в Криму; коридор до Криму; намагання змінити прозахідний курс України - щоб не вставало питання Криму.

detroytred написав: Але нюанс: для цього необхідно, щоб тоді сам Зе повністю погоджувався з баченням Трампа Але нюанс: для цього необхідно, щоб тоді сам Зе повністю погоджувався з баченням Трампа

andrijk777 написав: У нас рівність на полі бою? У нас рівність на полі бою?

правильно, український план. А це необхідно зробити, бо інакше буде як з Мінськими домовленостями, коли кожна сторона трактує план по-своєму.Більше того,. Тобто цей етап все одно доведеться пройти. І тут виникає питання - якщо при першій же спробі деталізувати план Трамп відмовляється від нього, чого був вартий цей план з самого початку? Як він міг бути впроваджений? Чи не було взагалі це спробою надурити Україну, коли б ми погодились на ці загальні пункти, але потім росіяни з Трампом прописали деталі і в цих деталях випливли недопустимі речі, типу роззброєння, але відмовлятися вже пізно, бо ми погодились? Ми не можемо знати, але це теж можливий сценарій.Інакше, я знову повторюсь, не зрозуміло, чому після учточнень України-Європи план було замʼято. На це питання відповіді я так і не отримав.і так, і ні. Стратегічна мета у них значно масштабніша, а тактичні цілі постійно змінюються залежно від обставин.була б воля Трампа, він би віддав Україну росії і не парився. Йому нема діла до того, що відбувається тут, в Європі. Тобто бачення Трампа треба формувати, а не підлаштовуватися під нього. У Зе це вдається з перемінним успіхом.у нас не рівність. Але що, росія наступає семимильними кроками і через місяць захопить Київ? Або хоча б Покровськ? Вони з 22 року, відтоді як пішли з Півночі, намагаються захопити Донбас, і досі далекі від цього. То що, ми маємо добровільно віддати їм і решту Донбасу, і Херсонську та Запорізьку області, а самі роззброїтися? Бо вони заслужили? Бо вони - друга армія світу? Так, можна обговорювати якісь питання, компроміси, але дарувати на блюдці те, що ворог просто фізично не візьме своїми силами - цього навіть Венс не розуміє. А це вже багато про що говорить. І не треба тут "вони готові воювати 21 рік", ніфіга вони не готові.Тут, звичайно, надзвичайно важливо, щоб ЗСУ розвивали технічні засоби і не допускали про..., таких як з нещодавнім ураженням полігону, бо таке враження, що деякі наші генерали завдають більше шкоди, ніж ворог.