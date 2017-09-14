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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 тра, 2025 14:21
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Но 20 лет назад можно было это решить даже не разделением, а федерализацией.
Что именно должна была решить федерализация?
Федералізація вирішує концентрацію влади в одних руках. У нас уся влада сконцентрована в одних руках! Це погано. Дуже.
Хоче Донецьк російську мову - ок, голосуйте собі на місцевому рівні за рос. мову.
Хоче хтось будувати дороги - хай будує дороги, хоче, будує школи.
І т.д.
А центральна влада займається тільки обороною і міжнародними стосунками. І все. А не будує дороги і ставить собі за це плюсик.
Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 14:33
andrijk777 написав:
Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
Після повалення яника (портнов був його правою рукою) в Україні почали робити децентралізацію. Коли всі зареєстровані працюючі платять ЄСВ до загального бюджету, а ось податки з зарплатні - місцевій владі. Села України з початком війни почали бухнути від стадіонів. Децентралізація працює краще федералізації в Україні. Але як і друк коштів так і правильну федералізацію ми з вами Андрію бажаємо оркостану, я відчуваю точки дотику. То коли там друк фубліб знов? )
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Додано: Сер 21 тра, 2025 14:55
andrijk777 написав:
Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
Федерализация (процесс) или федеративное устройство?
Насколько я понимаю, федерации обычно возникают путем объединения независимых субъектов, имеющих собственную структуру управления, которые делегируют часть полномочий общему центру. Организация федерации путем разделения унитарного государства выглядит, мягко говоря, чрезвычайно сложной задачей.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:04
yama написав: Бетон написав:
шикування, нагородження, пьянка в кабаках.
стерненка там не буде, а без цього не можлива жодна радянська армія.
як можна не шикуватись??
командирів там теж нема
в мене нема культурних слів щоб описати рівень ... у війську. Ще від першого удару по Яворівському полігону на самому початку війни мене це шокує ... Навіть тоді очевидці говорили що наші втрати на Явроівському полігоні офіційно сильно сильно занижені ... що там було дууже багато жертв
. Тому цей абсурд коли по одному виловлювати щоб потім одразу кілька сот, інакше як спланованою акцією назвати не можу
бо кілька разів на одні і ті самі граблі починаючи з Яворівського полігону в 2022 році
ну якщо такі тупі то указ наказ чи в Устав внести щось типу " заборонено збиратися більше ніж 10 людей в одному місці на відстані ближче ніж Х00 км від фронту\кордону на час більше Х годин "
Не потрібно шукати винних серед нашого керівництва, бо у всьому винен тільки путін, правда ж?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:06
stm написав: andrijk777 написав:
Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
Після повалення яника (портнов був його правою рукою) в Україні почали робити децентралізацію. Коли всі зареєстровані працюючі платять ЄСВ до загального бюджету, а ось податки з зарплатні - місцевій владі. Села України з початком війни почали бухнути від стадіонів. Децентралізація працює краще федералізації в Україні. Але як і друк коштів так і правильну федералізацію ми з вами Андрію бажаємо оркостану, я відчуваю точки дотику. То коли там друк фубліб знов? )
За Порошенка дійсно робились деякі кроки в цьому напрямку. Я не дуже в курсі цих нюансів. Загальна картина точно не змінилась - місцеві влади як нічого не вирішували так і не вирішують зараз.
Щодо оркостану, там ще гірша ситуація. Але для диктатури: централізація - це во благо. Влада повинна концентруватись в одних руках в диктатурі. Для демократії - це погано.
Що за "друк фубліб знов" - я не розумію? Курс 80 рубль/долар! Значить друку рублів(сильного) не було. І ця опція ще лишається в РФ.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:06
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Ключова подія сталася 22 квітня.
Ключова подія відбулась в лютому 2022...
Ви дійсно вірите що росіяни могли так сильно ЗМІНИТИ свою позицію в залежності від дати підписання?
Тобто в 7 пунктів у них було
Зупиняємось, перемовляємось-віддаємо те що загарбали
А потім стало
Можемо воювати 21 рік
Не вийдете з чотирьох областей-захопимо шість?
Вірити можна в що хоч.
Я про факт: шанси, що Трамп зміг би сторгуватись-домовитись з пу стосовно скорішого закінчення війни на порядки вище, ніж що без Трампа.
То чому було б не скористатися оцим намаганням Трампа закінчити війну?
Тому що ЗДАТИСЬ ми могли ще в 2022 і без пропозицій Трампа
А чим сьогоднішня пропозиція трампа про закінчення війни відрізняється від стамбульських пропозицій пуйла 2022 року - я не бачу
А Ви ?
Бачите якусь різницю?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:11
andrijk777 написав:
Що за "друк фубліб знов" - я не розумію? Курс 80 рубль/долар! Значить друку рублів(сильного) не було. І ця опція ще лишається в РФ.
Я ж одразу надала вам значення монетарного генія фублів. Фублі - дуже гарна валюта, яку друкують гімно-питання в оркостану для виплат зарплат. Які чомусь при курсі 80рубль/долар щось стало не вистачати на великих і гарних заводах (ЛАД, я все ще про вас пам'ятаю теж) на 2-3 місяці. То як раз Наибуліна і каже що монетарно повинні друкувати але кредити заввишки 20% краще 25% вже мають бути. Ми не про Мілова, а про главу монетарної політики говоримо. Як професіонал не професіоналу поясніть мені. Що воно означає? )
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:17
andrijk777 написав: АндрейМ написав: ЛАД написав:
Но 20 лет назад можно было это решить даже не разделением, а федерализацией.
Что именно должна была решить федерализация?
Федералізація вирішує концентрацію влади в одних руках. У нас уся влада сконцентрована в одних руках! Це погано. Дуже.
Хоче Донецьк російську мову - ок, голосуйте собі на місцевому рівні за рос. мову.
Хоче хтось будувати дороги - хай будує дороги, хоче, будує школи.
І т.д.
А центральна влада займається тільки обороною і міжнародними стосунками. І все. А не будує дороги і ставить собі за це плюсик.
Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
Не знання історії-примушує постійно топтатись по одним і тим самим граблям..
1 Федералізацію пропонував Чорновіл.. це була частина його виборчої програми.
Виглядало гарно ( Захід України, користуючись відмінностями в ментальності (більше індивідуалізму) швидше пристосується до умов капіталістичного суспільства, тим більше що центральну владу на довго в своїх руках зконцентрували прихильники комуністичної партії , тому маючи розвязані на рівні окремого округу-можна було швидше впроваджувати зміни.)
2 Але , як показала історія , ці зміни привели б до наступного
а - Західна Україна - швидше за все змінює основну релігію на греко-католики, впроваджує українізацію освіти, впроваджує капіталістичний устрій
б - Центральна Україна, основна релігія православна Київського Патріархату, мова навпіл , економіка навпіл
в - Східна Україна - Православна Московського , мова-російська, економіка бандитська( просто бандюкович там прийшов би до влади швидше ніж він зміг це зробити на рівні всієї України)
Висновок
Навіть без війни -ми б повністю втратили ті території які сьогодні окуповані, а Центральна Україна була б поділена на українські і педераційні...
Тобто
З точки зору Державного будівництва, ми б втратили 50% (сьогодні втратили20%) територій і 50% населення(сьогодні втратили 25-30%)...
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:22
detroytred написав:
Ну і ось для остаточної крапки в дискусії по планах:
Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання питань про територію, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки
правильно, український план деталізує ті самі пункти Трампа
. А це необхідно зробити, бо інакше буде як з Мінськими домовленостями, коли кожна сторона трактує план по-своєму.
Більше того, миру не буде, доки план не буде деталізований
. Тобто цей етап все одно доведеться пройти. І тут виникає питання - якщо при першій же спробі деталізувати план Трамп відмовляється від нього, чого був вартий цей план з самого початку? Як він міг бути впроваджений? Чи не було взагалі це спробою надурити Україну, коли б ми погодились на ці загальні пункти, але потім росіяни з Трампом прописали деталі і в цих деталях випливли недопустимі речі, типу роззброєння, але відмовлятися вже пізно, бо ми погодились? Ми не можемо знати, але це теж можливий сценарій.
Інакше, я знову повторюсь, не зрозуміло, чому після учточнень України-Європи план було замʼято. На це питання відповіді я так і не отримав.
detroytred написав:
Крим - це корінець))
Все інше в рфян здебільшого направлено на утримання Криму: війна на Донбасі - щоб не в Криму; коридор до Криму; намагання змінити прозахідний курс України - щоб не вставало питання Криму.
і так, і ні. Стратегічна мета у них значно масштабніша, а тактичні цілі постійно змінюються залежно від обставин.
detroytred написав:
Але нюанс: для цього необхідно, щоб тоді сам Зе повністю погоджувався з баченням Трампа
була б воля Трампа, він би віддав Україну росії і не парився. Йому нема діла до того, що відбувається тут, в Європі. Тобто бачення Трампа треба формувати, а не підлаштовуватися під нього. У Зе це вдається з перемінним успіхом.
andrijk777 написав:
У нас рівність на полі бою?
у нас не рівність. Але що, росія наступає семимильними кроками і через місяць захопить Київ? Або хоча б Покровськ? Вони з 22 року, відтоді як пішли з Півночі, намагаються захопити Донбас, і досі далекі від цього. То що, ми маємо добровільно віддати їм і решту Донбасу, і Херсонську та Запорізьку області, а самі роззброїтися? Бо вони заслужили? Бо вони - друга армія світу? Так, можна обговорювати якісь питання, компроміси, але дарувати на блюдці те, що ворог просто фізично не візьме своїми силами - цього навіть Венс не розуміє. А це вже багато про що говорить. І не треба тут "вони готові воювати 21 рік", ніфіга вони не готові.
Тут, звичайно, надзвичайно важливо, щоб ЗСУ розвивали технічні засоби і не допускали про..., таких як з нещодавнім ураженням полігону, бо таке враження, що деякі наші генерали завдають більше шкоди, ніж ворог.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:27
stm написав: andrijk777 написав:
Що за "друк фубліб знов" - я не розумію? Курс 80 рубль/долар! Значить друку рублів(сильного) не було. І ця опція ще лишається в РФ.
Я ж одразу надала вам значення монетарного генія фублів. Фублі - дуже гарна валюта, яку друкують гімно-питання в оркостану для виплат зарплат. Які чомусь при курсі 80рубль/долар щось стало не вистачати на великих і гарних заводах (ЛАД, я все ще про вас пам'ятаю теж) на 2-3 місяці. То як раз Наибуліна і каже що монетарно повинні друкувати але кредити заввишки 20% краще 25% вже мають бути. Ми не про Мілова, а про главу монетарної політики говоримо. Як професіонал не професіоналу поясніть мені. Що воно означає? )
Нічого не зрозумів. Що означає що?
Наибуліна говорить дуже розумно. Вам, як не професіоналу, не варто її слухати взагалі. Щоб її розуміти треба досить серйозно розбиратись в економіці.
Слухайте краще Мілова, він говорить зрозумілою мовою для не професіоналів.
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