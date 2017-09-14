Додано: Сер 21 тра, 2025 15:35

andrijk777 написав: Наибуліна говорить дуже розумно. Наибуліна говорить дуже розумно.

Так, в неї проблема.Вона стерилізувала грошову масу в банках , шляхом високої облікової ставки...Але стерилізовувати ці гроші ставкою їй прийшлось для того , щоб вони не потрапили на ринок, бо зарплати за випуск зброї чи вбивство Українців-педераційники отримали , а куди ці суми дівати(бо цивільної продукції більше не стало) - вони не знаютьОт наїбуліна й підсуєтилась...Але вічного двигуна не має, тому вийшло , що високі депозитні ставки стали забороняючими для кредитів для підприємств цивільної економіки.Отже - цивільної продукції випускається менше, грошова маса зростає...Якщо зараз , знизити облікову ставку цб , це потягне за собою зниження депозитних ставок, а зниження депозитних ставок нижче рівня інфляції потягне за собою виведення коштів з депозитів...але є два алеперше - кошти банками вже вкладені в папери уряду, а уряд ці кошти відправив на війнудруге - цивільних товарів-більше не стає.Замкнуте колоЧим більше виводяться коштів з депозитів тима - збільшується різниця між грошовою масою на руках і товарною масою в країні=ріст інфляції=пришвидшення виведення коштів з депозитівб - чим більше виводиться депозитів-тим менше вдасться залучити людських грошей на обслуговування військової економіки , тобто почнуть друкувати , = пришвидшення інфляціїТому швидше за все, буде ЗАБОРОНА на отримання депозитів...А це може викликати паніку.А паніка дама нервова, може так розігнатись , що й педерація не встоїть.